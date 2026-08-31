Nueva ubicación: si no pasaste por tu tarjeta de Apoyo para Útiles en CDMX, aquí puedes recogerla
Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) dieron a conocer que quienes no pudieron recoger su tarjeta de apoyo para “Uniformes y Útiles Escolares” podrán pasar por ella a una nueva ubicación.
Beneficiarios de secundaria en CDMX podrán pasar por su tarjeta de Útiles Escolares en nueva ubicación
Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX informó, a través de sus redes sociales oficiales, que quienes resultaron beneficiarios de primero de secundaria de la nueva tarjeta de “Uniformes y Útiles Escolares”, y que no pudieron recogerla en días pasados, podrán hacerlo en una nueva ubicación.
“Si fuiste convocado para acudir por tu tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares en la Utopía Mixiuhca y no pudiste recogerla, ya puedes venir por ella a nuestras oficinas”, se lee en la publicación.
Por lo anterior, podrán recoger la tarjeta de este apoyo económico capitalino en Bucareli número 134, colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX.
¿Qué documentos deben presentar para recoger la tarjeta?
Para que les entreguen la tarjeta de “Uniformes y Útiles Escolares” a los beneficiarios de primero de secundaria de la CDMX, durante esta semana, deberán presentar los siguientes documentos:
- Identificación oficial vigente (original y copia)
- CURP de la persona beneficiaria
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
Además, deberán presentar el llamado que recibieron para recoger su tarjeta, el cual pudo haberles llegado a través de alguno de los siguientes medios:
- Mensaje de WhatsApp
- Carta de invitación a su domicilio
- Correo electrónico
Pero también pueden buscarlo ingresando la CURP del menor de edad beneficiario en este enlace: http://data.fidegar.cdmx.gob.mx/dfidegar/busca_curp/
¿De cuánto es el apoyo?
El apoyo de Uniformes y Útiles Escolares contempla un depósito anual para:
|NIVEL
|TARJETA
|MONTO
|Si pasas de 1° a 2° o de 2° a 3° de preescolar
|BIENESTAR PARA NIÑAS Y NIÑOS MI BECA PARA EMPEZAR
|970 pesos
|De sexto de primaria a primero
de secundaria
|UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES SECUNDARIA
|mil 180 pesos
|CAM secundaria y secundaria
de 1° a 2° o de 2° a 3°
|UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES SECUNDARIA
|mil 180 pesos
|Secundaria para adultos y CAM laboral (hasta 22 años)
|UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES SECUNDARIA
|mil 180 pesos
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