Nueva ubicación: si no pasaste por tu tarjeta de Apoyo para Útiles en CDMX, aquí puedes recogerla

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Nueva ubicación para recoger tarjeta de Apoyo para Útiles CDMX. Foto: Cuartoscuro.

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) dieron a conocer que quienes no pudieron recoger su tarjeta de apoyo para “Uniformes y Útiles Escolares” podrán pasar por ella a una nueva ubicación.

Beneficiarios de secundaria en CDMX podrán pasar por su tarjeta de Útiles Escolares en nueva ubicación

Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX informó, a través de sus redes sociales oficiales, que quienes resultaron beneficiarios de primero de secundaria de la nueva tarjeta de “Uniformes y Útiles Escolares”, y que no pudieron recogerla en días pasados, podrán hacerlo en una nueva ubicación.

“Si fuiste convocado para acudir por tu tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares en la Utopía Mixiuhca y no pudiste recogerla, ya puedes venir por ella a nuestras oficinas”, se lee en la publicación.

Por lo anterior, podrán recoger la tarjeta de este apoyo económico capitalino en Bucareli número 134, colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX.

¿Qué documentos deben presentar para recoger la tarjeta?

Para que les entreguen la tarjeta de “Uniformes y Útiles Escolares” a los beneficiarios de primero de secundaria de la CDMX, durante esta semana, deberán presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (original y copia)

CURP de la persona beneficiaria

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Además, deberán presentar el llamado que recibieron para recoger su tarjeta, el cual pudo haberles llegado a través de alguno de los siguientes medios:

Mensaje de WhatsApp

Carta de invitación a su domicilio

Correo electrónico

Pero también pueden buscarlo ingresando la CURP del menor de edad beneficiario en este enlace: http://data.fidegar.cdmx.gob.mx/dfidegar/busca_curp/

¿De cuánto es el apoyo?

El apoyo de Uniformes y Útiles Escolares contempla un depósito anual para:

NIVEL TARJETA MONTO Si pasas de 1° a 2° o de 2° a 3° de preescolar BIENESTAR PARA NIÑAS Y NIÑOS MI BECA PARA EMPEZAR 970 pesos De sexto de primaria a primero

de secundaria UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES SECUNDARIA mil 180 pesos CAM secundaria y secundaria

de 1° a 2° o de 2° a 3° UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES SECUNDARIA mil 180 pesos Secundaria para adultos y CAM laboral (hasta 22 años) UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES SECUNDARIA mil 180 pesos

💳 𝗕eneficiari@s de 1º de 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗮:



Si fuiste convocad@ a recibir tu nueva tarjeta de "Uniformes y Útiles Escolares” y no pudiste acudir por ella, ¡pues buenas noticias!



Ya puedes acudir por ella a #Fibien.



✅ Consulta tu llamado aquí ⏭️ https://t.co/O69urYu2r3 pic.twitter.com/yaLefm85k3 — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) August 26, 2026

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