Miles regresan a clases con buen ambiente

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Este lunes regresaron a las aulas de todo el país alrededor de 24 millones de alumnos de primaria y secundaria.

Pero esto no fue lo que captó la atención, pues afuera de los planteles aprovecharon para discutir la propuesta sobre la prohibición del uso de celular en los planteles.

“Me parece perfecto porque es una distracción para ellos y de la comunicación tenemos comunicación con la escuela”

Berenice Jurado / madre de Familia

“Yo diría que está bien porque es una distracción para todos los niños, y que está bien porque podemos agarrar distracciones y poder perder el tiempo”

Nicolás / alumno

También hubo quienes expresaron preocupación sobre esta regulación.

“Yo estoy entre a favor y en contra, porque siempre va a haber una emergencia y es importante que los chicos siempre se mantengan comunicados con los papás” Madre de Familia

“Tantito malo porque no nos vamos a poder comunicar con nuestros papás”

Kalef / alumno

Fue una mañana tranquila, el tránsito aumentó, pero no se reportaron problemas de estacionamiento ni grandes embotellamientos.

“Por ejemplo en esta área que es al frente del plantel porque es aquí donde llegan, es aquí donde los elementos están moviendo la circulación, ayudando a bajar a los niños, para que no retrasen el quedarse estacionados y es aquí y en donde se necesita, donde tenemos que estar rondando para la seguridad de los niños es en otras zonas de mayor peligro”

Adalberta Pelaez / directora de Seguridad Escolar, SSC CDMX

Entre un ambiente festivo, miles de alumnos de todo el país regresaron hoy a las aulas después de un periodo vacacional.

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