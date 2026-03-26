Detienen a 6, decomisan droga y aseguran animales exóticos tras cateo en Venustiano Carranza

| 12:59 | E. Santiago | Agencias
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Detenidos en la Venustiano Carranza, CDMX. Foto: SSC-CDMX

Seis hombres detenidos, 169 dosis de aparente cocaína aseguradas y el rescate de cuatro animales exóticos dejó un cateo realizado en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX), como parte de un operativo conjunto entre autoridades locales y federales, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Operativo en CDMX

La intervención se llevó a cabo en un inmueble ubicado en el cruce de Nicolás Romero y Río Frío, en la colonia Magdalena Mixiuhca, identificado como un posible centro de operación y almacenamiento de droga.

De acuerdo con las investigaciones, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reunieron datos de prueba que permitieron a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) obtener de un juez la orden de cateo. El operativo se ejecutó sin uso de la fuerza y bajo protocolos legales.

Detienen a 6, decomisan droga y aseguran animales exóticos

Durante la acción, los agentes aseguraron, además de la droga, un cocodrilo de aproximadamente 70 centímetros, una iguana de un metro, un ajolote albino y un ajolote melanoide. En el lugar fueron detenidos seis hombres de 22, 32, 35, 40, 51 y 52 años, respectivamente.

Los sujetos fueron identificados como Daniel “N”, Giovany Alberto “N”, Juan Darío “N”, Ángel “N”, José Ulises “N” y César “N”, y probables narcomenudistas en dicha demarcación, explicó el jefe de la Policía, Pablo Vázquez.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica, mientras que el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.

  • Personal de la Brigada de Vigilancia Animal trasladó los ejemplares a sus instalaciones en Xochimilco para su valoración médica y resguardo.

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