Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa encabezan las movilizaciones en CDMX este 26 de enero

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Movilizaciones en CDMX este martes 26 de marzo de 2026. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 26 de marzo de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán padres y madres de los 45 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas:

2 marchas

12 concentraciones

4 citas agendadas

8 rodadas ciclistas

12 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marchas programadas

Ayotzinapa: movilización de familiares

Hora: 16:00

16:00 Ruta: Del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez

Del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez Participantes: Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos

Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos Demanda: Justicia y castigo a responsables del caso Ayotzinapa

Justicia y castigo a responsables del caso Ayotzinapa Aforo estimado: 300 personas

Comunidad educativa en protesta

Hora: Durante el día

Durante el día Ruta: Del Hemiciclo a Juárez hacia la Secretaría de Gobernación

Del Hemiciclo a Juárez hacia la Secretaría de Gobernación Participantes: Docentes, padres y alumnos de preparatoria

Docentes, padres y alumnos de preparatoria Demandas: Mejora de condiciones laborales, infraestructura y basificación docente

Mejora de condiciones laborales, infraestructura y basificación docente Aforo estimado: 150 personas

Concentraciones y plantones relevantes

Colectivos de búsqueda

Hora: 06:30

06:30 Lugar: Estación Chabacano del Metro de la Ciudad de México

Estación Chabacano del Metro de la Ciudad de México Actividad: Salida de brigadas hacia zona del Ajusco

Salida de brigadas hacia zona del Ajusco Aforo: 40

Protesta feminista en Milpa Alta

Hora: 09:00

09:00 Lugar: Plaza comunitaria en Villa Milpa Alta

Plaza comunitaria en Villa Milpa Alta Demanda: Visibilización de desigualdad económica y violencia de género

Visibilización de desigualdad económica y violencia de género Aforo: 50

Marea Púrpura

Hora: 09:20

09:20 Lugar: Fiscalía de delitos contra menores (Col. Doctores)

Fiscalía de delitos contra menores (Col. Doctores) Demanda: Justicia en caso de agresión a menor

Justicia en caso de agresión a menor Aforo: 50

Frente antiimperialista

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Embajada de EE.UU. en Miguel Hidalgo

Embajada de EE.UU. en Miguel Hidalgo Demanda: Posturas políticas internacionales y libertad de detenidos

Posturas políticas internacionales y libertad de detenidos Aforo: 400

Colectivo “Plataforma 4:20”

Hora: 12:00 y 13:00

12:00 y 13:00 Puntos: Monumento a la Madre Río Churubusco y Añil (Iztacalco)

Demanda: Regulación del cannabis y espacios de consumo

Regulación del cannabis y espacios de consumo Aforo: 50

Hijas de la Cannabis

Hora: 12:00

12:00 Puntos: Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez

Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez Actividad: Recaudación de juguetes

Recaudación de juguetes Aforo: 50

Ex trabajadores Ruta 100

Hora: 14:00

14:00 Lugar: Zócalo capitalino (Edificio de Gobierno)

Zócalo capitalino (Edificio de Gobierno) Demanda: Pago de finiquitos e indemnizaciones

Pago de finiquitos e indemnizaciones Aforo: 120

Actividades vespertinas

Benito Juárez (17:00): Asamblea antiimperialista

Asamblea antiimperialista Cuauhtémoc (19:00): Evento político-cultural CNTE

Evento político-cultural CNTE Cuauhtémoc (19:30): Protesta cultural “Nugget Decolonial”

Otros eventos

“40 días por la vida” Horario: Durante el día Ubicación: Diversos puntos en Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán Actividad: Vigilia



Citas agendadas

Cuauhtémoc: trabajadoras sexuales de Calzada de Tlalpan

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende, colonia Centro Histórico

Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende, colonia Centro Histórico Demanda: Solicitan apoyos económicos por afectaciones a su actividad Señalan impacto derivado de obras de construcción de la ciclovía sobre Calzada de Tlalpan

Aforo estimado: 100 personas

Xochimilco: productores de plantas en Caltonongo

Hora: 17:00

17:00 Lugar: Embarcadero “Caltonongo”, Av. Nuevo León No. 113, colonia Caltonongo

Embarcadero “Caltonongo”, Av. Nuevo León No. 113, colonia Caltonongo Demanda: Limpieza de canales Descarga domiciliaria de plantas Niveles adecuados de agua para riego de invernaderos

Aforo estimado: 20 personas

Coyoacán: vecinos y comerciantes de Santa Úrsula Coapa

Hora: 18:00

18:00 Lugar: Parque “Roberto Gómez Bolaños”, colonia Pedregal de Santa Úrsula

Parque “Roberto Gómez Bolaños”, colonia Pedregal de Santa Úrsula Demanda: Devolución de un puesto metálico retirado por autoridades Autorización para continuar con venta en vía pública

Aforo estimado: 20 personas

Álvaro Obregón: familiares de personas desaparecidas

Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Av. Constituyentes No. 947, colonia Belén de las Flores

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Av. Constituyentes No. 947, colonia Belén de las Flores Demanda: Intensificación de labores de búsqueda Avances en investigaciones sobre desaparición ocurrida el 3 de febrero en Mazatlán, Sinaloa

Aforo estimado: 30 personas

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