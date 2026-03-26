Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa encabezan las movilizaciones en CDMX este 26 de enero

| 06:45 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Movilizaciones en CDMX este martes 26 de marzo de 2026. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 26 de marzo de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán padres y madres de los 45 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas:

  • 2 marchas
  • 12 concentraciones
  • 4 citas agendadas
  • 8 rodadas ciclistas
  • 12 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marchas programadas

Ayotzinapa: movilización de familiares

  • Hora: 16:00
  • Ruta: Del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez
  • Participantes: Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos
  • Demanda: Justicia y castigo a responsables del caso Ayotzinapa
  • Aforo estimado: 300 personas

Comunidad educativa en protesta

  • Hora: Durante el día
  • Ruta: Del Hemiciclo a Juárez hacia la Secretaría de Gobernación
  • Participantes: Docentes, padres y alumnos de preparatoria
  • Demandas: Mejora de condiciones laborales, infraestructura y basificación docente
  • Aforo estimado: 150 personas

Concentraciones y plantones relevantes

Colectivos de búsqueda

  • Hora: 06:30
  • Lugar: Estación Chabacano del Metro de la Ciudad de México
  • Actividad: Salida de brigadas hacia zona del Ajusco
  • Aforo: 40

Protesta feminista en Milpa Alta

  • Hora: 09:00
  • Lugar: Plaza comunitaria en Villa Milpa Alta
  • Demanda: Visibilización de desigualdad económica y violencia de género
  • Aforo: 50

Marea Púrpura

  • Hora: 09:20
  • Lugar: Fiscalía de delitos contra menores (Col. Doctores)
  • Demanda: Justicia en caso de agresión a menor
  • Aforo: 50

Frente antiimperialista

  • Hora: 11:00
  • Lugar: Embajada de EE.UU. en Miguel Hidalgo
  • Demanda: Posturas políticas internacionales y libertad de detenidos
  • Aforo: 400

Colectivo “Plataforma 4:20”

  • Hora: 12:00 y 13:00
  • Puntos:
    • Monumento a la Madre
    • Río Churubusco y Añil (Iztacalco)
  • Demanda: Regulación del cannabis y espacios de consumo
  • Aforo: 50

Hijas de la Cannabis

  • Hora: 12:00
  • Puntos: Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez
  • Actividad: Recaudación de juguetes
  • Aforo: 50

Ex trabajadores Ruta 100

  • Hora: 14:00
  • Lugar: Zócalo capitalino (Edificio de Gobierno)
  • Demanda: Pago de finiquitos e indemnizaciones
  • Aforo: 120

Actividades vespertinas

  • Benito Juárez (17:00): Asamblea antiimperialista
  • Cuauhtémoc (19:00): Evento político-cultural CNTE
  • Cuauhtémoc (19:30): Protesta cultural “Nugget Decolonial”

Otros eventos

  • “40 días por la vida”
    • Horario: Durante el día
    • Ubicación: Diversos puntos en Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán
    • Actividad: Vigilia

Citas agendadas

Cuauhtémoc: trabajadoras sexuales de Calzada de Tlalpan

  • Hora: 11:00
  • Lugar: Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende, colonia Centro Histórico
  • Demanda:
    • Solicitan apoyos económicos por afectaciones a su actividad
    • Señalan impacto derivado de obras de construcción de la ciclovía sobre Calzada de Tlalpan
  • Aforo estimado: 100 personas

Xochimilco: productores de plantas en Caltonongo

  • Hora: 17:00
  • Lugar: Embarcadero “Caltonongo”, Av. Nuevo León No. 113, colonia Caltonongo
  • Demanda:
    • Limpieza de canales
    • Descarga domiciliaria de plantas
    • Niveles adecuados de agua para riego de invernaderos
  • Aforo estimado: 20 personas

Coyoacán: vecinos y comerciantes de Santa Úrsula Coapa

  • Hora: 18:00
  • Lugar: Parque “Roberto Gómez Bolaños”, colonia Pedregal de Santa Úrsula
  • Demanda:
    • Devolución de un puesto metálico retirado por autoridades
    • Autorización para continuar con venta en vía pública
  • Aforo estimado: 20 personas

Álvaro Obregón: familiares de personas desaparecidas

  • Hora: Durante el día
  • Lugar: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Av. Constituyentes No. 947, colonia Belén de las Flores
  • Demanda:
    • Intensificación de labores de búsqueda
    • Avances en investigaciones sobre desaparición ocurrida el 3 de febrero en Mazatlán, Sinaloa
  • Aforo estimado: 30 personas

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