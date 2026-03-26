Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa encabezan las movilizaciones en CDMX este 26 de enero
Este jueves 26 de marzo de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán padres y madres de los 45 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas:
- 2 marchas
- 12 concentraciones
- 4 citas agendadas
- 8 rodadas ciclistas
- 12 eventos de esparcimiento
A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.
Marchas programadas
Ayotzinapa: movilización de familiares
- Hora: 16:00
- Ruta: Del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez
- Participantes: Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos
- Demanda: Justicia y castigo a responsables del caso Ayotzinapa
- Aforo estimado: 300 personas
Comunidad educativa en protesta
- Hora: Durante el día
- Ruta: Del Hemiciclo a Juárez hacia la Secretaría de Gobernación
- Participantes: Docentes, padres y alumnos de preparatoria
- Demandas: Mejora de condiciones laborales, infraestructura y basificación docente
- Aforo estimado: 150 personas
Concentraciones y plantones relevantes
Colectivos de búsqueda
- Hora: 06:30
- Lugar: Estación Chabacano del Metro de la Ciudad de México
- Actividad: Salida de brigadas hacia zona del Ajusco
- Aforo: 40
Protesta feminista en Milpa Alta
- Hora: 09:00
- Lugar: Plaza comunitaria en Villa Milpa Alta
- Demanda: Visibilización de desigualdad económica y violencia de género
- Aforo: 50
Marea Púrpura
- Hora: 09:20
- Lugar: Fiscalía de delitos contra menores (Col. Doctores)
- Demanda: Justicia en caso de agresión a menor
- Aforo: 50
Frente antiimperialista
- Hora: 11:00
- Lugar: Embajada de EE.UU. en Miguel Hidalgo
- Demanda: Posturas políticas internacionales y libertad de detenidos
- Aforo: 400
Colectivo “Plataforma 4:20”
- Hora: 12:00 y 13:00
- Puntos:
- Monumento a la Madre
- Río Churubusco y Añil (Iztacalco)
- Demanda: Regulación del cannabis y espacios de consumo
- Aforo: 50
Hijas de la Cannabis
- Hora: 12:00
- Puntos: Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez
- Actividad: Recaudación de juguetes
- Aforo: 50
Ex trabajadores Ruta 100
- Hora: 14:00
- Lugar: Zócalo capitalino (Edificio de Gobierno)
- Demanda: Pago de finiquitos e indemnizaciones
- Aforo: 120
Actividades vespertinas
- Benito Juárez (17:00): Asamblea antiimperialista
- Cuauhtémoc (19:00): Evento político-cultural CNTE
- Cuauhtémoc (19:30): Protesta cultural “Nugget Decolonial”
Otros eventos
- “40 días por la vida”
- Horario: Durante el día
- Ubicación: Diversos puntos en Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán
- Actividad: Vigilia
Citas agendadas
Cuauhtémoc: trabajadoras sexuales de Calzada de Tlalpan
- Hora: 11:00
- Lugar: Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende, colonia Centro Histórico
- Demanda:
- Solicitan apoyos económicos por afectaciones a su actividad
- Señalan impacto derivado de obras de construcción de la ciclovía sobre Calzada de Tlalpan
- Aforo estimado: 100 personas
Xochimilco: productores de plantas en Caltonongo
- Hora: 17:00
- Lugar: Embarcadero “Caltonongo”, Av. Nuevo León No. 113, colonia Caltonongo
- Demanda:
- Limpieza de canales
- Descarga domiciliaria de plantas
- Niveles adecuados de agua para riego de invernaderos
- Aforo estimado: 20 personas
Coyoacán: vecinos y comerciantes de Santa Úrsula Coapa
- Hora: 18:00
- Lugar: Parque “Roberto Gómez Bolaños”, colonia Pedregal de Santa Úrsula
- Demanda:
- Devolución de un puesto metálico retirado por autoridades
- Autorización para continuar con venta en vía pública
- Aforo estimado: 20 personas
Álvaro Obregón: familiares de personas desaparecidas
- Hora: Durante el día
- Lugar: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Av. Constituyentes No. 947, colonia Belén de las Flores
- Demanda:
- Intensificación de labores de búsqueda
- Avances en investigaciones sobre desaparición ocurrida el 3 de febrero en Mazatlán, Sinaloa
- Aforo estimado: 30 personas
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.