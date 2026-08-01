Cae presunto responsable de la desaparición y homicidio de estadounidenses hallados en La Marquesa

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Estadounidenses fueron hallados en la Marquesa. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó la detención de un hombre identificado como presunto responsable de la desaparición y homicidio de dos ciudadanos estadounidenses, cuyos cuerpos fueron localizados el pasado 18 de junio en La Marquesa, Estado de México.

De acuerdo con las autoridades, la captura fue resultado de trabajos de inteligencia e intercambio de información entre corporaciones federales y capitalinas. El sospechoso, identificado como Iván “N”, fue ubicado en calles de la colonia Villa Milpa Alta, en la alcaldía Milpa Alta.

Lo detuvieron con presunta droga

La SSC informó que durante recorridos de vigilancia los agentes observaron al hombre manipulando envoltorios con aparente droga, por lo que le realizaron una revisión preventiva.

Como resultado, le aseguraron:

40 dosis de aparente marihuana

20 dosis de aparente cocaína

Dinero en efectivo

Un teléfono celular

Una mochila tipo repartidor

Una motoneta

Tras su detención fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Lo relacionan con el caso de dos estadounidenses desaparecidos

Según la investigación, Iván “N” estaría vinculado con la desaparición ocurrida el 20 de mayo de 2026 y el posterior homicidio de dos ciudadanos estadounidenses.

La SSC señaló que con esta captura suman ocho personas detenidas relacionadas con el caso, luego de que durante junio fueran arrestados otros siete presuntos involucrados en la Ciudad de México y el Estado de México.

El caso que movilizó a autoridades de dos estados

Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, de 57 años, y Zafar Padamsee Mawani, de 56, ambos con nacionalidad mexicana y estadounidense.

La pareja, que residía en Chicago y permanecía temporalmente en Huixquilucan, Estado de México, desapareció el 20 de mayo después de acudir a una reunión relacionada con la compra e instalación de un elevador para personas con discapacidad.

De acuerdo con las investigaciones, antes de perder contacto compartieron su ubicación en tiempo real con una persona cercana. Horas después, ambos teléfonos dejaron de emitir señal.

Semanas más tarde, autoridades federales y estatales localizaron sus cuerpos enterrados en una fosa clandestina ubicada detrás de una cabaña en el paraje conocido como Valle del Silencio, en La Marquesa, municipio de Ocoyoacac.

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