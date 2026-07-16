Detienen al “Ocra”, presunto máximo líder huachicolero ligado al CJNG en el Edomex

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Detienen al “Ocra”, presunto líder huachicolero del CJNG en el Edomex. Foto: Getty

David “N”, alias “Ocra”, fue detenido en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), señalado como presunto líder del robo de combustible en el Estado de México y presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Era objetivo prioritario en el Estado de México

La Secretaría de Marina (Semar) informó que la detención se realizó en un operativo conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Fuerza de Tarea Marina, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Policía Metropolitana de Ecatepec.

De acuerdo con las autoridades, David “N” contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado y era considerado un objetivo prioritario de primer nivel en la entidad.

Lo vinculan con el CJNG y otros delitos

Además de ser identificado como presunto líder del huachicol en el Estado de México, las autoridades lo relacionan con una célula del CJNG que opera en Zumpango, Tecámac y Ecatepec.

La investigación también lo vincula con extorsión, narcomenudeo, homicidio y el esquema de préstamos conocido como “gota a gota”. Tras su captura, David “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

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