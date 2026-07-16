“Ley Pedro Sola”: proponen sancionar con cárcel la apología al maltrato animal en CDMX

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Pedro Sola hizo comentarios contra los perros. Fotos: Cuartoscuro

La polémica de Pedro Sola por sus comentarios violentos en contra de los perros llegó al Congreso de la Ciudad de México (CDMX), donde se propuso sancionar con cárcel la apología al maltrato animal, además de endurecer las penas por agredir a los “lomitos” y “michis”.

“Ley Pedro Sola” buscará sancionar con prisión la apología de la crueldad animal

Elizabeth Mateos, diputada local de Morena, aprovechó el contexto de la polémica por las declaraciones de Pedro Sola para aumentar varias sanciones en contra de las personas que lastiman a los animales.

De acuerdo con la propuesta, las personas que lesionen gravemente a los animales recibirán una pena de 4 a 8 años de cárcel, actualmente se castiga de 1 a 3 años. Por otra parte, los casos de asesinato a un ser sintiente obtendrán sentencias de 10 a 15 años de prisión, un incremento de la pena de 2 a 6 años que se encuentra vigente.

La llamada coloquialmente “Ley Pedro Sola” también contempla sancionar con hasta 4 años de prisión la apología de la crueldad animal, como lo hizo el conductor hace unos días en el programa “Ventaneando”.

“Proponemos cárcel de hasta 4 años para quien haga apología de la crueldad animal, por que en la Ciudad de México no vamos a esperar a que las palabras se conviertan en hechos para actuar (…) dicen que ‘Pedro’ que ladra no muerde, yo prefiero que nunca tengamos que averiguarlo”, dijo la diputada de Morena.

Finalmente, la legisladora capitalina pide cambiar el Código Nacional de Procedimientos Penales para que las personas mayores de 60 años que cometan actos reiterados de crueldad animal cumplan su condena tras las rejas y no tengan la opción de prisión domiciliaria, como establece la Ley.

Congreso de la CDMX pide revisar contenidos sobre crueldad animal en “Ventaneando“

En la misma sesión, el Congreso de la CDMX pidió a la la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (Agatan) revisar los comentarios sobre crueldad animal que se emitieron en el programa “Ventanenado” y que se actúe ante la posible comisión de delitos relacionados con el maltrato a los seres sintientes.

“Cuando desde un espacio de comunicación se normaliza la violencia contra los animales, el mensaje que se transmite rebasa el ámbito del entretenimiento. Se corre el riesgo de trivializar conductas que nuestra legislación y nuestra sociedad han venido rechazando durante muchos años”, comentó la diputada Elizabeth Mateos.

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