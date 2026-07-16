Secciones de la CNTE encabezan las movilizaciones en CDMX este 16 de julio
Este jueves 16 de julio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas:
- 11 concentraciones
- 3 cita agendada
- 2 rodadas ciclistas
- 15 eventos de esparcimiento
A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.
Marchas, concentraciones y manifestaciones programadas
9:00 horas | Trabajadores de la Educación
- Lugar: Dirección General de Recursos Humanos de la SEP, Isabel la Católica 165, Centro, Cuauhtémoc.
- Convoca: Secciones 9, 10, 11 y 60 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
- Demanda: Exigen el cumplimiento de acuerdos laborales, homologación de prestaciones, pago de bonos, basificación y mejoras en las condiciones de trabajo.
- Asistencia estimada: 300 personas.
- Posible afectación: No se descarta una marcha hacia el Zócalo capitalino o alguna dependencia federal.
10:00 horas | Libertad para Morir MX
- Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa.
- Actividad: Recolección de firmas para impulsar una iniciativa sobre asistencia médica para morir en la Ciudad de México.
- Asistencia estimada: 40 personas.
10:00 horas | Salvemos el Golfo
- Lugar: Oficinas de JP Morgan, Paseo de las Palmas, Lomas de Chapultepec.
- Demanda: Rechazo al proyecto de exportación de gas natural licuado en el Golfo de California por su impacto ambiental.
- Asistencia estimada: 35 personas.
11:00 horas | Voz por los que no tienen
- Lugar: Instalaciones de TV Azteca, Periférico Sur.
- Demanda: Solicitan la salida del conductor del programa Ventaneando tras declaraciones relacionadas con establecimientos pet friendly.
- Asistencia estimada: 100 personas.
- Posible afectación: Periférico Sur, a la altura de Fuentes del Pedregal.
11:00 horas | Amigos del Refugio Franciscano
- Lugar: Estela de Luz.
- Demanda: Solicitan la devolución de perros y gatos retirados durante un operativo gubernamental y mejores condiciones para los animales resguardados.
- Asistencia estimada: 40 personas.
12:00 horas | Red Pro Palestina UAM Azcapotzalco
- Lugar: UAM Azcapotzalco.
- Actividad: Conferencia sobre Palestina.
- Asistencia estimada: 60 personas.
15:00 horas | República Pacheca
- Lugar: Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez.
- Actividad: Jornada informativa sobre consumo responsable de cannabis y recolección de firmas.
- Asistencia estimada: 30 personas.
17:00 horas | Artistas Urbanos
- Lugar: Avenida Extremadura y Revolución, Insurgentes Mixcoac.
- Actividad: Evento artístico para recaudar fondos.
- Asistencia estimada: 15 personas.
18:00 horas | Una Luz en el Camino CDMX
- Lugar: Librería “U-Tópicas”, Coyoacán.
- Actividad: Conversatorio sobre personas desaparecidas y madres buscadoras.
- Asistencia estimada: 30 personas.
Durante el día | Movimiento de Regeneración Sindical
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Benito Juárez.
- Actividad: Recolección de firmas relacionadas con el Sindicato Mexicano de Electricistas.
- Asistencia estimada: 30 personas.
Durante el día | Mujeres de Maíz Milpa Alta Chicomecóatl
- Lugar: Explanada de la Alcaldía Milpa Alta.
- Actividad: Mercadita Feminista y protesta contra la violencia económica.
- Asistencia estimada: 40 personas.
Citas agendadas con autoridades
10:00 horas | Familiares de víctima de tránsito
- Lugar: Fiscalía Territorial Miguel Hidalgo.
- Demanda: Solicitan justicia y esclarecimiento de un accidente vial ocurrido el 26 de mayo.
- Asistencia estimada: 20 personas.
13:00 horas | Gran Consejo del Anáhuac
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución.
- Demanda: Solicitan ser incorporados a programas de vivienda.
- Asistencia estimada: 20 personas.
14:00 horas | Colectivo “Lleca Escuchando la Calle”
- Lugar: Secretaría de las Mujeres, Centro Histórico.
- Demanda: Impulsan la aprobación de una Ley Integral Trans.
- Asistencia estimada: 40 personas.
Rodadas ciclistas programadas
Rueda Libre
- Hora: 19:45 horas.
- Salida: Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc.
- Destino: Ojo de México, en Miguel Hidalgo.
- Asistencia estimada: 20 ciclistas.
Pedal & Taco
- Hora: 19:50 horas.
- Salida: Parque Tezontle, Iztapalapa.
- Destino: Parque Barranca de Barrilaco, Lomas de Chapultepec.
- Asistencia estimada: 25 ciclistas.
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