Secciones de la CNTE encabezan las movilizaciones en CDMX este 16 de julio

| 07:00 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Movilizaciones en CDMX este 16 de julio. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 16 de julio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas:

  • 11 concentraciones
  • 3 cita agendada
  • 2 rodadas ciclistas
  • 15 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marchas, concentraciones y manifestaciones programadas

9:00 horas | Trabajadores de la Educación

  • Lugar: Dirección General de Recursos Humanos de la SEP, Isabel la Católica 165, Centro, Cuauhtémoc.
  • Convoca: Secciones 9, 10, 11 y 60 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
  • Demanda: Exigen el cumplimiento de acuerdos laborales, homologación de prestaciones, pago de bonos, basificación y mejoras en las condiciones de trabajo.
  • Asistencia estimada: 300 personas.
  • Posible afectación: No se descarta una marcha hacia el Zócalo capitalino o alguna dependencia federal.

10:00 horas | Libertad para Morir MX

  • Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa.
  • Actividad: Recolección de firmas para impulsar una iniciativa sobre asistencia médica para morir en la Ciudad de México.
  • Asistencia estimada: 40 personas.

10:00 horas | Salvemos el Golfo

  • Lugar: Oficinas de JP Morgan, Paseo de las Palmas, Lomas de Chapultepec.
  • Demanda: Rechazo al proyecto de exportación de gas natural licuado en el Golfo de California por su impacto ambiental.
  • Asistencia estimada: 35 personas.

11:00 horas | Voz por los que no tienen

  • Lugar: Instalaciones de TV Azteca, Periférico Sur.
  • Demanda: Solicitan la salida del conductor del programa Ventaneando tras declaraciones relacionadas con establecimientos pet friendly.
  • Asistencia estimada: 100 personas.
  • Posible afectación: Periférico Sur, a la altura de Fuentes del Pedregal.

11:00 horas | Amigos del Refugio Franciscano

  • Lugar: Estela de Luz.
  • Demanda: Solicitan la devolución de perros y gatos retirados durante un operativo gubernamental y mejores condiciones para los animales resguardados.
  • Asistencia estimada: 40 personas.

12:00 horas | Red Pro Palestina UAM Azcapotzalco

  • Lugar: UAM Azcapotzalco.
  • Actividad: Conferencia sobre Palestina.
  • Asistencia estimada: 60 personas.

15:00 horas | República Pacheca

  • Lugar: Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez.
  • Actividad: Jornada informativa sobre consumo responsable de cannabis y recolección de firmas.
  • Asistencia estimada: 30 personas.

17:00 horas | Artistas Urbanos

  • Lugar: Avenida Extremadura y Revolución, Insurgentes Mixcoac.
  • Actividad: Evento artístico para recaudar fondos.
  • Asistencia estimada: 15 personas.

18:00 horas | Una Luz en el Camino CDMX

  • Lugar: Librería “U-Tópicas”, Coyoacán.
  • Actividad: Conversatorio sobre personas desaparecidas y madres buscadoras.
  • Asistencia estimada: 30 personas.

Durante el día | Movimiento de Regeneración Sindical

  • Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Benito Juárez.
  • Actividad: Recolección de firmas relacionadas con el Sindicato Mexicano de Electricistas.
  • Asistencia estimada: 30 personas.

Durante el día | Mujeres de Maíz Milpa Alta Chicomecóatl

  • Lugar: Explanada de la Alcaldía Milpa Alta.
  • Actividad: Mercadita Feminista y protesta contra la violencia económica.
  • Asistencia estimada: 40 personas.

Citas agendadas con autoridades

10:00 horas | Familiares de víctima de tránsito

  • Lugar: Fiscalía Territorial Miguel Hidalgo.
  • Demanda: Solicitan justicia y esclarecimiento de un accidente vial ocurrido el 26 de mayo.
  • Asistencia estimada: 20 personas.

13:00 horas | Gran Consejo del Anáhuac

  • Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución.
  • Demanda: Solicitan ser incorporados a programas de vivienda.
  • Asistencia estimada: 20 personas.

14:00 horas | Colectivo “Lleca Escuchando la Calle”

  • Lugar: Secretaría de las Mujeres, Centro Histórico.
  • Demanda: Impulsan la aprobación de una Ley Integral Trans.
  • Asistencia estimada: 40 personas.

Rodadas ciclistas programadas

Rueda Libre

  • Hora: 19:45 horas.
  • Salida: Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc.
  • Destino: Ojo de México, en Miguel Hidalgo.
  • Asistencia estimada: 20 ciclistas.

Pedal & Taco

  • Hora: 19:50 horas.
  • Salida: Parque Tezontle, Iztapalapa.
  • Destino: Parque Barranca de Barrilaco, Lomas de Chapultepec.
  • Asistencia estimada: 25 ciclistas.

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