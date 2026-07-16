Secciones de la CNTE encabezan las movilizaciones en CDMX este 16 de julio

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Movilizaciones en CDMX este 16 de julio. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 16 de julio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 16 de julio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/rn83ZP9jg1 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 16, 2026

En total, están previstas:

11 concentraciones

3 cita agendada

2 rodadas ciclistas

15 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marchas, concentraciones y manifestaciones programadas

9:00 horas | Trabajadores de la Educación

Lugar: Dirección General de Recursos Humanos de la SEP, Isabel la Católica 165, Centro, Cuauhtémoc.

Dirección General de Recursos Humanos de la SEP, Isabel la Católica 165, Centro, Cuauhtémoc. Convoca: Secciones 9, 10, 11 y 60 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Secciones 9, 10, 11 y 60 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Demanda: Exigen el cumplimiento de acuerdos laborales, homologación de prestaciones, pago de bonos, basificación y mejoras en las condiciones de trabajo.

Exigen el cumplimiento de acuerdos laborales, homologación de prestaciones, pago de bonos, basificación y mejoras en las condiciones de trabajo. Asistencia estimada: 300 personas.

300 personas. Posible afectación: No se descarta una marcha hacia el Zócalo capitalino o alguna dependencia federal.

10:00 horas | Libertad para Morir MX

Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa.

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. Actividad: Recolección de firmas para impulsar una iniciativa sobre asistencia médica para morir en la Ciudad de México.

Recolección de firmas para impulsar una iniciativa sobre asistencia médica para morir en la Ciudad de México. Asistencia estimada: 40 personas.

10:00 horas | Salvemos el Golfo

Lugar: Oficinas de JP Morgan, Paseo de las Palmas, Lomas de Chapultepec.

Oficinas de JP Morgan, Paseo de las Palmas, Lomas de Chapultepec. Demanda: Rechazo al proyecto de exportación de gas natural licuado en el Golfo de California por su impacto ambiental.

Rechazo al proyecto de exportación de gas natural licuado en el Golfo de California por su impacto ambiental. Asistencia estimada: 35 personas.

11:00 horas | Voz por los que no tienen

Lugar: Instalaciones de TV Azteca, Periférico Sur.

Instalaciones de TV Azteca, Periférico Sur. Demanda: Solicitan la salida del conductor del programa Ventaneando tras declaraciones relacionadas con establecimientos pet friendly.

Solicitan la salida del conductor del programa Ventaneando tras declaraciones relacionadas con establecimientos pet friendly. Asistencia estimada: 100 personas.

100 personas. Posible afectación: Periférico Sur, a la altura de Fuentes del Pedregal.

11:00 horas | Amigos del Refugio Franciscano

Lugar: Estela de Luz.

Estela de Luz. Demanda: Solicitan la devolución de perros y gatos retirados durante un operativo gubernamental y mejores condiciones para los animales resguardados.

Solicitan la devolución de perros y gatos retirados durante un operativo gubernamental y mejores condiciones para los animales resguardados. Asistencia estimada: 40 personas.

12:00 horas | Red Pro Palestina UAM Azcapotzalco

Lugar: UAM Azcapotzalco.

UAM Azcapotzalco. Actividad: Conferencia sobre Palestina.

Conferencia sobre Palestina. Asistencia estimada: 60 personas.

15:00 horas | República Pacheca

Lugar: Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez.

Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez. Actividad: Jornada informativa sobre consumo responsable de cannabis y recolección de firmas.

Jornada informativa sobre consumo responsable de cannabis y recolección de firmas. Asistencia estimada: 30 personas.

17:00 horas | Artistas Urbanos

Lugar: Avenida Extremadura y Revolución, Insurgentes Mixcoac.

Avenida Extremadura y Revolución, Insurgentes Mixcoac. Actividad: Evento artístico para recaudar fondos.

Evento artístico para recaudar fondos. Asistencia estimada: 15 personas.

18:00 horas | Una Luz en el Camino CDMX

Lugar: Librería “U-Tópicas”, Coyoacán.

Librería “U-Tópicas”, Coyoacán. Actividad: Conversatorio sobre personas desaparecidas y madres buscadoras.

Conversatorio sobre personas desaparecidas y madres buscadoras. Asistencia estimada: 30 personas.

Durante el día | Movimiento de Regeneración Sindical

Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Benito Juárez.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Benito Juárez. Actividad: Recolección de firmas relacionadas con el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Recolección de firmas relacionadas con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Asistencia estimada: 30 personas.

Durante el día | Mujeres de Maíz Milpa Alta Chicomecóatl

Lugar: Explanada de la Alcaldía Milpa Alta.

Explanada de la Alcaldía Milpa Alta. Actividad: Mercadita Feminista y protesta contra la violencia económica.

Mercadita Feminista y protesta contra la violencia económica. Asistencia estimada: 40 personas.

Citas agendadas con autoridades

10:00 horas | Familiares de víctima de tránsito

Lugar: Fiscalía Territorial Miguel Hidalgo.

Fiscalía Territorial Miguel Hidalgo. Demanda: Solicitan justicia y esclarecimiento de un accidente vial ocurrido el 26 de mayo.

Solicitan justicia y esclarecimiento de un accidente vial ocurrido el 26 de mayo. Asistencia estimada: 20 personas.

13:00 horas | Gran Consejo del Anáhuac

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución. Demanda: Solicitan ser incorporados a programas de vivienda.

Solicitan ser incorporados a programas de vivienda. Asistencia estimada: 20 personas.

14:00 horas | Colectivo “Lleca Escuchando la Calle”

Lugar: Secretaría de las Mujeres, Centro Histórico.

Secretaría de las Mujeres, Centro Histórico. Demanda: Impulsan la aprobación de una Ley Integral Trans.

Impulsan la aprobación de una Ley Integral Trans. Asistencia estimada: 40 personas.

Rodadas ciclistas programadas

Rueda Libre

Hora: 19:45 horas.

19:45 horas. Salida: Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc.

Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc. Destino: Ojo de México, en Miguel Hidalgo.

Ojo de México, en Miguel Hidalgo. Asistencia estimada: 20 ciclistas.

Pedal & Taco

Hora: 19:50 horas.

19:50 horas. Salida: Parque Tezontle, Iztapalapa.

Parque Tezontle, Iztapalapa. Destino: Parque Barranca de Barrilaco, Lomas de Chapultepec.

Parque Barranca de Barrilaco, Lomas de Chapultepec. Asistencia estimada: 25 ciclistas.

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