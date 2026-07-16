¡Otra vez en las calles! CNTE protesta frente a la SEP en CDMX

GENERANDO AUDIO...

CNTE se manifiestan frente a oficinas de la SEP en CDMX. Foto: Agustín Velasco

Luego de tres semanas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México (CDMX) han vuelto a las calles para manifestarse frente a las oficinas de la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

CNTE acusa incumplimiento de reuniones con la SEP e ISSSTE

El magisterio disidente de la capital se manifiesta por el incumplimiento de acuerdos establecidos en la mesa tripartita con la SEP y la Autoridad Educativa Federal en la Capital.

En particular, señalaron, las autoridades han incumplido con dos reuniones programadas desde la semana del 21 al 26 de junio con el secretario de Educación, Mario Delgado y con el director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama.

¿Qué exige la CNTE en esta movilización?

Durante la manifestación, el magisterio planteó, nuevamente, sus principales demandas, entre las que están:

Basificación de docentes interinos

Homologación de prestaciones laborales

Pago del estímulo por grado académico

Recontratación de trabajadores reemplazados

Cumplimiento del compromiso de no represión hacia el magisterio

Aseguran que la protesta será pacífica

Las y los maestros aseguran que esta manifestación será pacífica y que no cerrarán la circulación vehicular.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.



