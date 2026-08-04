Decomisan 217 kilos de cocaína ocultos en un vehículo en Tlalpan; hay un detenido

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Droga oculta en compartimiento de un auto. Foto: SSPC

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a una persona que transportaba 217 kilogramos de cocaína ocultos en un compartimento de un vehículo, durante un operativo de vigilancia en la alcaldía Tlalpan.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó, a través de su cuenta de X, que el aseguramiento fue resultado de las acciones coordinadas entre ambas corporaciones.

De acuerdo con el funcionario, la droga era transportada en un compartimento oculto del vehículo, lo que permitió su aseguramiento y la detención del presunto responsable.

García Harfuch agregó que las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar las rutas de trasiego de la droga y su destino final, como parte de las acciones para combatir a los grupos dedicados al narcotráfico en la capital del país.

Como parte de las acciones de vigilancia de @SSPCMexico y @SSC_CDMX en Tlalpan, Ciudad de México, fue detenida una persona que transportaba 217 kg de cocaína ocultos en un compartimento de un vehículo. Continuará la investigación para definir rutas de trasiego así como destino… pic.twitter.com/GEtiWOyoN0 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 4, 2026

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