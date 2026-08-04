Decomisan 217 kilos de cocaína ocultos en un vehículo en Tlalpan; hay un detenido

| 07:27 | Dulce Juárez | Uno TV
Droga oculta en compartimiento de un auto. Foto: SSPC

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a una persona que transportaba 217 kilogramos de cocaína ocultos en un compartimento de un vehículo, durante un operativo de vigilancia en la alcaldía Tlalpan.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó, a través de su cuenta de X, que el aseguramiento fue resultado de las acciones coordinadas entre ambas corporaciones.

De acuerdo con el funcionario, la droga era transportada en un compartimento oculto del vehículo, lo que permitió su aseguramiento y la detención del presunto responsable.

García Harfuch agregó que las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar las rutas de trasiego de la droga y su destino final, como parte de las acciones para combatir a los grupos dedicados al narcotráfico en la capital del país.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Pensionados del IMSS y estudiantes del IPN encabezan protestas en la CDMX este martes

Ciudad de México

Pensionados del IMSS y estudiantes del IPN encabezan protestas en la CDMX este martes

Hoy No Circula martes 4 de agosto de 2026: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?

Ciudad de México

Hoy No Circula martes 4 de agosto de 2026: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?

Matan a expolicía en Iztapalapa; detienen a dos por el homicidio

Ciudad de México

Matan a expolicía en Iztapalapa; detienen a dos por el homicidio

¿Boda en el Castillo de Chapultepec? INAH desmiente versión viral en redes

Ciudad de México

¿Boda en el Castillo de Chapultepec? INAH desmiente versión viral en redes

Etiquetas: , ,