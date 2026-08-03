¿Boda en el Castillo de Chapultepec? INAH desmiente versión viral en redes

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El Castillo de Chapultepec no se renta para bodas. Foto: Cuartoscuro | Pexls

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aclaró que el Castillo de Chapultepec no se renta para bodas ni eventos sociales, luego de que la influencer Estefanía Coppola publicara un video en TikTok en el que aseguró que había acudido al recinto para cotizar el lugar para su enlace matrimonial por un supuesto costo de un millón de pesos.

La institución explicó que la visita de la creadora de contenido no correspondió a una inspección para contratar el espacio, sino a uno de los recorridos nocturnos que forman parte de la programación habitual del Museo Nacional de Historia.

El Castillo de Chapultepec no se alquila para bodas

En un comunicado difundido en redes sociales, el INAH desmintió que el Castillo de Chapultepec haya sido ofrecido para realizar una boda o cualquier otra celebración privada.

“Es falso que el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, haya rentado sus instalaciones para alguna actividad de corte social”, señaló el instituto.

El organismo precisó que durante el recorrido los asistentes únicamente visitaron espacios abiertos al público y que la actividad se realizó bajo la supervisión del personal del museo, conforme a la normatividad vigente para la protección del patrimonio histórico.

¿Qué dijo la influencer Estefanía Coppola?

En el video compartido en TikTok, Estefanía Coppola mostró parte de un recorrido por el recinto acompañada de sus padres. Ahí afirmó que el espacio disponible para realizar la boda sería el patio exterior ubicado en el acceso principal del inmueble y aseguró que el costo sería de aproximadamente un millón de pesos.

Durante la grabación también comentó que pudo acceder a algunas zonas del castillo y que evaluaba celebrar ahí su boda, lo que provocó una amplia conversación en redes sociales sobre la posibilidad de rentar uno de los recintos históricos más emblemáticos del país.

El reglamento prohíbe eventos sociales en el Castillo

El INAH recordó que el reglamento del Castillo de Chapultepec establece que el inmueble no puede alquilarse para bodas, quince años, reuniones empresariales o eventos privados.

“En el Museo se pueden realizar únicamente eventos de carácter cultural, académico o científico. No se permiten eventos sociales o empresariales de ningún tipo”. Explica la página oficial

La aclaración surge semanas después de la polémica por la cena de gala organizada por la FIFA en el Castillo de Chapultepec, realizada en junio como parte de las actividades rumbo al Mundial de 2026, evento que generó debate sobre el uso del recinto.

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