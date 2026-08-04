Pensionados del IMSS y estudiantes del IPN encabezan protestas en la CDMX este martes

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Anticipa tus traslados para evitar tráfico. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 4 de agosto se registrarán 25 protestas y actividades en distintas partes de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de pensionados del IMSS y alumnos del IPN.

Habrá diez concentraciones; tres citas agendadas; cinco rodadas ciclistas y siete eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para este 4 de agosto, destacan protestas de trabajadores y pensionados del IMSS, así como actividades de alumnos del IPN contra la gestión del rector Arturo Reyes Sandoval.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este martes 4 de agosto, en la #CiudadDeMéxico.

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Protestas y actividades en CDMX este 4 de agosto

Unión Nacional de Comités del Instituto Mexicano del Seguro Social, A.C.

Hora: 07:30 horas.

07:30 horas. Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Motivo: Exigen la defensa de los derechos de jubilados y pensionados del IMSS, transparencia en el destino de los recursos de cesantía, vejez y cuota social, y rechazan la aplicación de la jurisprudencia 185/2008 de la Segunda Sala de la SCJN.

Exigen la defensa de los derechos de jubilados y pensionados del IMSS, transparencia en el destino de los recursos de cesantía, vejez y cuota social, y rechazan la aplicación de la jurisprudencia 185/2008 de la Segunda Sala de la SCJN. Aforo: 300 personas.

Movimiento Estudiantil del Instituto Politécnico Nacional

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás.

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás. Motivo: Tercera mesa de trabajo con autoridades del IPN para dar seguimiento a su pliego petitorio.

Tercera mesa de trabajo con autoridades del IPN para dar seguimiento a su pliego petitorio. Aforo: 70 personas.

Comunidad Estudiantil del Instituto Politécnico Nacional

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Televisora Canal Once.

Televisora Canal Once. Motivo: Mitin para informar sobre los hechos ocurridos el 2 de agosto en las instalaciones de Canal Once y anunciar las acciones que emprenderán.

Mitin para informar sobre los hechos ocurridos el 2 de agosto en las instalaciones de Canal Once y anunciar las acciones que emprenderán. Aforo: 50 personas.

Nuestro Futuro, A.C.

Hora: 10:30 horas.

10:30 horas. Lugar: Estela de Luz.

Estela de Luz. Motivo: Inauguración de la activación “Ecos del Océano”, en defensa del Golfo de California y de las ballenas que lo habitan.

Inauguración de la activación “Ecos del Océano”, en defensa del Golfo de California y de las ballenas que lo habitan. Aforo: 50 personas.

Alianza por un Futuro Mejor, Jubilados y Pensionados de la Ciudad de México

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Ágora de Tlatelolco.

Ágora de Tlatelolco. Motivo: Reunión informativa sobre la integración de prestaciones para jubilados.

Reunión informativa sobre la integración de prestaciones para jubilados. Aforo: 50 personas.

Plataforma 4:20

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Monumento a la Madre.

Monumento a la Madre. Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos.

Jornada itinerante de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos. Aforo: 30 personas.

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba

Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. Lugar: Cineteca Nacional Chapultepec.

Cineteca Nacional Chapultepec. Motivo: Proyección del documental Fidel Castro, en el marco del centenario del natalicio del líder cubano.

Proyección del documental Fidel Castro, en el marco del centenario del natalicio del líder cubano. Aforo: 60 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Motivo: Instalarán mesas para recabar firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Instalarán mesas para recabar firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aforo: 30 personas.

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Motivo: Acompañarán una audiencia para solicitar la revisión de un caso de presunto feminicidio y denunciar irregularidades en el proceso.

Acompañarán una audiencia para solicitar la revisión de un caso de presunto feminicidio y denunciar irregularidades en el proceso. Aforo: 20 personas.

Colectivo “Somos Ellas”

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Motivo: Exigen una sanción ejemplar para el presunto responsable de un caso de violencia sexual.

Exigen una sanción ejemplar para el presunto responsable de un caso de violencia sexual. Aforo: 15 personas.

Citas programadas para hoy

Vecinos de la colonia San Martín Xochinahuac

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Azcapopark.

Azcapopark. Motivo: Protestan contra la empresa PepsiCo por mantener vehículos de carga pesada estacionados en calles de la colonia.

Protestan contra la empresa PepsiCo por mantener vehículos de carga pesada estacionados en calles de la colonia. Aforo: 20 personas.

Unión Social de Artesanos Indígenas Triquis

Hora: 14:00 horas.

14:00 horas. Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública.

Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública. Motivo: Solicitan espacios para comercializar sus artesanías durante la Feria de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios.

Solicitan espacios para comercializar sus artesanías durante la Feria de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios. Aforo: 10 personas.

Asociación Nacional de Artesanos Indígenas

Hora: 14:00 horas.

14:00 horas. Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública.

Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública. Motivo: Solicitan la asignación de más folios para participar en la Feria de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios.

Solicitan la asignación de más folios para participar en la Feria de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios. Aforo: 10 personas.

Rodadas ciclistas

People for Bikes – Coyoacán

Hora: 06:00 horas.

06:00 horas. Lugar: People for Bikes Coyoacán.

People for Bikes Coyoacán. Destino: Los Dinamos, alcaldía Magdalena Contreras.

Los Dinamos, alcaldía Magdalena Contreras. Aforo: 20 personas.

Ciclópolis

Hora: 06:45 horas.

06:45 horas. Lugar: Ciclópolis Coyoacán.

Ciclópolis Coyoacán. Destino: Ajusco, Cerro Pico del Águila.

Ajusco, Cerro Pico del Águila. Aforo: 35 personas.

Rueda GAM

Hora: 19:30 horas.

19:30 horas. Lugar: Explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero. Destino: Parque del Conde, Centro Histórico.

Parque del Conde, Centro Histórico. Aforo: 25 personas.

Alice’s Bike

Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Lugar: Estación Aquiles Serdán del Metro.

Estación Aquiles Serdán del Metro. Destino: Catacumbas de Chapultepec.

Catacumbas de Chapultepec. Aforo: 25 personas.

Team Monas

Hora: 21:15 horas.

21:15 horas. Lugar: Letras Tlatelolco.

Letras Tlatelolco. Destino: Lunas de Atizapán, Estado de México.

Lunas de Atizapán, Estado de México. Aforo: 25 personas.

Actividades culturales para hoy

México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge” – Monumento a la Madre, desde las 10:00 horas .

– Monumento a la Madre, desde las . Vacaciones de Verano 2026 – Actividades en las 16 alcaldías , desde las 06:00 horas .

– Actividades en las , desde las . Filmación del documental “Zócalo, el corazón de México” – Zócalo capitalino, desde las 05:00 horas.

Actividades artísticas

Harry Stylers – Estadio GNP Seguros, a las 21:00 horas.

Eventos deportivos

Lucha Libre Profesional – Arena México, a las 19:30 horas.

Eventos religiosos

Mayordomía de San Ignacio de Loyola – Capilla de San Ignacio de Loyola, desde las 17:30 horas .

– Capilla de San Ignacio de Loyola, desde las . 38 Aniversario de las Fiestas Patronales de San Lorenzo Diácono y Mártir – Pueblo de San Lorenzo Huipulco, durante el día.

Toma rutas alternas y anticipa tus traslados para evitar tráfico en la CDMX en las protestas y actividades de este 4 de agosto.

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