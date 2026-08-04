Pensionados del IMSS y estudiantes del IPN encabezan protestas en la CDMX este martes
Este martes 4 de agosto se registrarán 25 protestas y actividades en distintas partes de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de pensionados del IMSS y alumnos del IPN.
Habrá diez concentraciones; tres citas agendadas; cinco rodadas ciclistas y siete eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Para este 4 de agosto, destacan protestas de trabajadores y pensionados del IMSS, así como actividades de alumnos del IPN contra la gestión del rector Arturo Reyes Sandoval.
Protestas y actividades en CDMX este 4 de agosto
Unión Nacional de Comités del Instituto Mexicano del Seguro Social, A.C.
- Hora: 07:30 horas.
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Motivo: Exigen la defensa de los derechos de jubilados y pensionados del IMSS, transparencia en el destino de los recursos de cesantía, vejez y cuota social, y rechazan la aplicación de la jurisprudencia 185/2008 de la Segunda Sala de la SCJN.
- Aforo: 300 personas.
Movimiento Estudiantil del Instituto Politécnico Nacional
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás.
- Motivo: Tercera mesa de trabajo con autoridades del IPN para dar seguimiento a su pliego petitorio.
- Aforo: 70 personas.
Comunidad Estudiantil del Instituto Politécnico Nacional
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Televisora Canal Once.
- Motivo: Mitin para informar sobre los hechos ocurridos el 2 de agosto en las instalaciones de Canal Once y anunciar las acciones que emprenderán.
- Aforo: 50 personas.
Nuestro Futuro, A.C.
- Hora: 10:30 horas.
- Lugar: Estela de Luz.
- Motivo: Inauguración de la activación “Ecos del Océano”, en defensa del Golfo de California y de las ballenas que lo habitan.
- Aforo: 50 personas.
Alianza por un Futuro Mejor, Jubilados y Pensionados de la Ciudad de México
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Ágora de Tlatelolco.
- Motivo: Reunión informativa sobre la integración de prestaciones para jubilados.
- Aforo: 50 personas.
Plataforma 4:20
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Monumento a la Madre.
- Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos.
- Aforo: 30 personas.
Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba
- Hora: 18:00 horas.
- Lugar: Cineteca Nacional Chapultepec.
- Motivo: Proyección del documental Fidel Castro, en el marco del centenario del natalicio del líder cubano.
- Aforo: 60 personas.
Movimiento de Regeneración Sindical
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
- Motivo: Instalarán mesas para recabar firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
- Aforo: 30 personas.
Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
- Motivo: Acompañarán una audiencia para solicitar la revisión de un caso de presunto feminicidio y denunciar irregularidades en el proceso.
- Aforo: 20 personas.
Colectivo “Somos Ellas”
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
- Motivo: Exigen una sanción ejemplar para el presunto responsable de un caso de violencia sexual.
- Aforo: 15 personas.
Citas programadas para hoy
Vecinos de la colonia San Martín Xochinahuac
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Azcapopark.
- Motivo: Protestan contra la empresa PepsiCo por mantener vehículos de carga pesada estacionados en calles de la colonia.
- Aforo: 20 personas.
Unión Social de Artesanos Indígenas Triquis
- Hora: 14:00 horas.
- Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública.
- Motivo: Solicitan espacios para comercializar sus artesanías durante la Feria de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios.
- Aforo: 10 personas.
Asociación Nacional de Artesanos Indígenas
- Hora: 14:00 horas.
- Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública.
- Motivo: Solicitan la asignación de más folios para participar en la Feria de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios.
- Aforo: 10 personas.
Rodadas ciclistas
People for Bikes – Coyoacán
- Hora: 06:00 horas.
- Lugar: People for Bikes Coyoacán.
- Destino: Los Dinamos, alcaldía Magdalena Contreras.
- Aforo: 20 personas.
Ciclópolis
- Hora: 06:45 horas.
- Lugar: Ciclópolis Coyoacán.
- Destino: Ajusco, Cerro Pico del Águila.
- Aforo: 35 personas.
Rueda GAM
- Hora: 19:30 horas.
- Lugar: Explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero.
- Destino: Parque del Conde, Centro Histórico.
- Aforo: 25 personas.
Alice’s Bike
- Hora: 20:00 horas.
- Lugar: Estación Aquiles Serdán del Metro.
- Destino: Catacumbas de Chapultepec.
- Aforo: 25 personas.
Team Monas
- Hora: 21:15 horas.
- Lugar: Letras Tlatelolco.
- Destino: Lunas de Atizapán, Estado de México.
- Aforo: 25 personas.
Actividades culturales para hoy
- México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge” – Monumento a la Madre, desde las 10:00 horas.
- Vacaciones de Verano 2026 – Actividades en las 16 alcaldías, desde las 06:00 horas.
- Filmación del documental “Zócalo, el corazón de México” – Zócalo capitalino, desde las 05:00 horas.
Actividades artísticas
- Harry Stylers – Estadio GNP Seguros, a las 21:00 horas.
Eventos deportivos
- Lucha Libre Profesional – Arena México, a las 19:30 horas.
Eventos religiosos
- Mayordomía de San Ignacio de Loyola – Capilla de San Ignacio de Loyola, desde las 17:30 horas.
- 38 Aniversario de las Fiestas Patronales de San Lorenzo Diácono y Mártir – Pueblo de San Lorenzo Huipulco, durante el día.
Toma rutas alternas y anticipa tus traslados para evitar tráfico en la CDMX en las protestas y actividades de este 4 de agosto.
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