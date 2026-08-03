Matan a expolicía en Iztapalapa; detienen a dos por el homicidio

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Matan al expolicía Jostin Rodríguez en Iztapalapa. Foto: Getty

Un expolicía identificado como Jostin Rodríguez fue asesinado en calles de Iztapalapa, Ciudad de México, en un ataque captado por cámaras de videovigilancia. Tras el homicidio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) detuvieron a dos hombres que presuntamente estarían relacionados con el crimen.

De acuerdo con las imágenes difundidas del caso, un sujeto vestido con sudadera blanca camina sobre una avenida y se acerca a la víctima. En el video se observa que, después de ubicarla, saca un arma y dispara.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

MATAN a EXPOLICÍA Q NO SE DEJÓ EXTORSIONAR

El tipo q corre y el q lo recoge en la moto son Andrés Tamayo y Jorge Rangel.

Acababan de matar al expolicía Jostin Rodríguez xq no se dejó extorsionar en la peligrosa @Alc_Iztapalapa

Agentes de @SSC_CDMX Sector Tezonco los ubicaron y… pic.twitter.com/hHyf5VZSkM — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 3, 2026

Homicidio de expolicía en Iztapalapa

Luego de realizar el ataque, el hombre corre para alejarse del lugar. Metros adelante, una motocicleta se aproxima y el presunto agresor sube al vehículo para escapar junto con otra persona.

Las imágenes muestran que los involucrados aprovechan la avenida para retirarse de la zona, mientras la víctima queda en el sitio.

De acuerdo con la información de Carlos Jímenez, Jostin Rodríguez, quien había sido policía, fue asesinado después de negarse presuntamente a pagar una extorsión.

SSC detiene a dos presuntos involucrados

Tras el homicidio, agentes de la SSC CDMX, adscritos al sector Tezonco, ubicaron a dos hombres que estarían relacionados con el ataque.

Los detenidos fueron identificados como Andrés Tamayo y Jorge Rangel. Uno de ellos sería el sujeto que aparece corriendo después de la agresión, mientras que el otro estaría relacionado con la motocicleta utilizada para escapar.

Los elementos de seguridad realizaron la detención y posteriormente pusieron a los señalados a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

Por ahora, el caso continúa bajo investigación de las autoridades capitalinas.

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