Captan al abogado del “Mayo” peleando fuera de restaurante en Polanco

GENERANDO AUDIO...

Abogado del “Mayo” fue captado peleando en la calle. Foto: Getty

Un video difundido en redes sociales muestra al abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, conocido por haber participado en la defensa de Ismael el “Mayo” Zambada, involucrado en un altercado a las afueras de un restaurante ubicado en la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

De acuerdo con personas que presenciaron los hechos, la discusión se habría originado después de un desacuerdo relacionado con la asignación de una mesa en el establecimiento El Karisma.

#México | Qué Penilla…



Juan Pablo Penilla, abogado de “El Mayo” Zambada, reaparece ahora en una trifulca en Polanco.



Es el mismo abogado que desató polémica por sus fotografías con figuras de Morena, incluida Claudia Sheinbaum, quien públicamente negó conocerlo.



De la foto… pic.twitter.com/L4nDhHPb7L — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) September 3, 2026

Video capta discusión con empleados del restaurante

En las imágenes se observa a Penilla discutiendo con trabajadores del lugar mientras varias personas intentan intervenir para evitar que la situación escale.

El abogado intercambia reclamos y empujones con integrantes del personal, mientras otras personas que lo acompañaban permanecen cerca de la escena.

En determinado momento, el litigante lanza golpes contra uno de los empleados e intenta continuar el enfrentamiento, según se aprecia en las grabaciones difundidas en redes sociales.

También habría encarado a un policía

Los videos muestran que trabajadores y testigos comenzaron a grabar el incidente mientras ocurría.

En una de las secuencias se escucha a Penilla gritar:

“¡No me toques, pendejo! ¿Sabes quién soy?”

Testigos señalan que también intentó confrontar a un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) que se encontraba en el lugar.

Mientras avanzaba el altercado, una comensal informó que llamaría a los servicios de emergencia, a lo que el abogado respondió en repetidas ocasiones:

“¡Márcale, márcale!”

¿Quién es Juan Pablo Penilla?

Juan Pablo Penilla ha sido identificado públicamente por su participación en asuntos jurídicos relacionados con Ismael “El Mayo” Zambada.

Además, ha sido mencionado como abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, y también ha sido relacionado con actividades de asesoría jurídica en el estado de Tamaulipas.

Hasta el momento no existe información oficial sobre posibles denuncias o consecuencias legales derivadas del altercado ocurrido en Polanco.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.