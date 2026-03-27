Domingo de Ramos; qué significa, cuándo es y por qué marca el inicio de Semana Santa

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Ese día, se conmemoran dos tradiciones litúrgicas. Foto: Cuartoscuro

El Domingo de Ramos es una de las celebraciones más importantes para la fe cristiana. Marca el inicio de la Semana Santa, el periodo donde se conmemoran los últimos días de Jesús antes de su crucifixión y resurrección.

Para este 2026, el Domingo de Ramos se conmemora el 29 de marzo. Su fecha cambia cada año, debido a que se celebra el domingo anterior a la Pascua.

¿Por qué este día marca el inicio de la Semana Santa?

El Domingo de Ramos marca el inició de la Semana Santa por distintos motivos. En ese día, ocurrió la entrada de Jesús a Jerusalén, lo que es calificado como el primer hecho que provoca su muerte en la cruz.

De igual forma, el domingo marca el inicio de la última semana de vida terrenal de Jesús, por lo que es considerada como el inicio de la Pasión de Cristo.

Significado del Domingo de Ramos

El Domingo de Ramos se conmemora por la “entrada triunfal” de Jesús a Jerusalén, en medio de una multitud que lo aclamó como el Mesías, según el Evangelio de San Mateo. Dicha conmemoración tiene dos tradiciones litúrgicas, de acuerdo con el portal The Catholic.

¿Qué se hace durante el Domingo de Ramos?

En la primera, los fieles realizan una procesión que data desde el siglo IV. Portan ramos hechos de palma, olivo y otros árboles, mientras entonan cánticos.

Antes de la procesión, los ramos son bendecidos, toda vez que los fieles deben tener ramos o bendecidos junto a cruces o cuadros religiosos de sus casas, “como recuerdo de la victoria pascual del Señor Jesús”, indica el portal especializado.

En cambio, la segunda tradición litúrgica invita a participar en la Semana Santa, haciendo conciencia en la Pasión de Cristo. Para ello, piden que se lea el misterio del Evangelio de Mateo (26:14–27:66), donde se narra la Pasión.

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