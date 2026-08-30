Maratón CDMX 2026: cierres viales y rutas alternas para este domingo

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El Maratón CDMX 2026 provocará cierres viales. Foto: OVIAL CDMX

Este domingo 30 de agosto se realiza el Maratón de la Ciudad de México 2026, competencia de 42.195 kilómetros que comenzará en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario y terminará en el Zócalo capitalino, por lo que diversas avenidas permanecerán cerradas o tendrán modificaciones a la circulación desde las primeras horas de la mañana.

La carrera reunirá a alrededor de 30 mil participantes y las salidas comenzarán a las 05:45 horas. El recorrido pasará por puntos como Ciudad Universitaria, Insurgentes, Chapultepec, Paseo de la Reforma, Polanco y el Centro Histórico.

Si necesitas desplazarte en automóvil por la Ciudad de México (CDMX) durante el desarrollo de la competencia, toma en cuenta estas rutas alternativas para evitar los puntos donde avanzarán los corredores.

Por evento deportivo “ Carrera Maratón en su edición XLIII de la Ciudad de México 2026”, Personal de #Tránsito de la #SSC realizó cortes de circulación y agilizó la vialidad en Av. Insurgentes a la altura de Av. de la Paz. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/wqVVvMBUyl — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 30, 2026

Cierres viales por el Maratón CDMX 2026

La ruta del Maratón de la CDMX 2026 contempla afectaciones en diferentes vialidades de la capital. Entre ellas se encuentran:

Avenida Insurgentes

Avenida Oaxaca

Avenida Nuevo León

Avenida Chapultepec

Paseo de la Reforma

Presidente Masaryk

Moliere

Ejército Nacional

Avenida Juárez

También habrá afectaciones en calles cercanas al Centro Histórico, debido a que el Zócalo será el punto de llegada de los participantes.

#PrecauciónVial | Por evento deportivo “ Carrera Maratón de la Ciudad de México 2026” con salida en Estadio Olímpico Universitario y punto de llegada Zócalo Capitalino, considera cerrada la circulación en Av. Insurgentes, Paseo de la Reforma, Av. Oaxaca, Av. Nuevo León, Av.… pic.twitter.com/EIYlm8ki5E — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 30, 2026

El recorrido arrancará sobre Insurgentes Sur, frente al Estadio Olímpico Universitario, y continuará hacia diferentes zonas de la ciudad hasta llegar a la Plaza de la Constitución.

La recomendación para los automovilistas es evitar atravesar directamente el trayecto de la carrera. Los cierres podrán modificarse conforme avance el contingente y se retire la infraestructura instalada para el evento.

Rutas alternativas para evitar el Maratón CDMX

Para quienes necesiten realizar traslados, las autoridades contemplan distintas alternativas viales que permiten rodear las zonas donde se concentrarán los corredores.

Entre las principales opciones están:

Anillo Periférico, para recorridos entre el norte y sur de la capital

Calzada Legaria, como alternativa para evitar sectores de Polanco y Reforma

Marina Nacional, para desplazamientos hacia el poniente y el centro

Circuito Interior, que permite rodear distintos puntos del recorrido

Viaducto Miguel Alemán, principalmente para conexiones entre el oriente y poniente

Avenida Cuauhtémoc, para evitar parte del trayecto en la zona centro-sur

División del Norte, como alternativa para desplazamientos hacia el sur

Avenida Aztecas, particularmente para quienes circulen por Coyoacán

Estas vialidades pueden ser utilizadas dependiendo del punto de partida y destino de cada automovilista. Sin embargo, también es recomendable considerar que el tránsito puede incrementarse en las rutas que funcionen como desvíos.

Por evento deportivo “ Carrera Maratón en su edición XLIII de la Ciudad de México 2026”, Personal de #Tránsito de la #SSC realiza corte de circulación y agiliza la vialidad en carriles laterales de Viaducto Miguel Alemán a la altura de Vermont al Oriente. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/FIwy7b4Apm — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 30, 2026

¿A qué hora comienzan los cierres del Maratón CDMX?

Las primeras salidas del Maratón CDMX 2026 están programadas a partir de las 05:45 horas. Después comenzarán las categorías élite y los diferentes bloques de corredores.

Por ello, las afectaciones viales iniciarán desde temprano y avanzarán conforme los participantes recorran los distintos puntos de la ruta.

La clave para evitar contratiempos será no intentar cruzar el circuito de la carrera y planear el traslado con anticipación.

Por evento deportivo “ Carrera Maratón en su edición XLIII de la Ciudad de México 2026”, Personal de #Tránsito de la #SSC realiza corte de circulación y agiliza la circulación en Av. Copilco y Av. Universidad, @Alcaldia_Coy. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/mTaLbSS3tW — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 30, 2026

El Maratón de la CDMX 2026 recorrerá algunas de las principales avenidas de la capital antes de concluir en el Zócalo, por lo que las afectaciones serán distintas dependiendo de la hora y del avance de los corredores.

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