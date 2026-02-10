El SNTE encabeza las movilizaciones en CDMX este 10 de febrero

GENERANDO AUDIO...

SNTE. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 10 de febrero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas cinco concentraciones, una cita agendada, tres rodadas ciclistas, 11 eventos de esparcimiento y 11 plantones . A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Concentraciones y manifestaciones

Frente Nacional por las 40 Horas

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 09:00

09:00 Lugar: Senado de la República, Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera

Senado de la República, Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera Demanda: Rechazo a la reforma laboral en discusión en el Senado Falta de garantía de dos días de descanso Incertidumbre sobre el pago electrónico de horas extra Oposición a jornadas de 12 horas y reducción salarial

Aforo estimado: 40 personas

40 personas Observaciones: No se descarta la llegada de más organizaciones y afectaciones viales en la zona.

Sociedad Unida por México en Acción, A.C.

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 11:00

11:00 Lugar: Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, Av. Ribera de San Cosme No. 75

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, Av. Ribera de San Cosme No. 75 Demanda: Solicitan el avalúo de predios ubicados en diversas alcaldías

Solicitan el avalúo de predios ubicados en diversas alcaldías Aforo estimado: 120 personas

Grupo de Amistad México–Palestina

Alcaldía: Venustiano Carranza

Venustiano Carranza Hora: 11:30

11:30 Lugar: Cámara de Diputados, Av. H. Congreso de la Unión No. 66

Cámara de Diputados, Av. H. Congreso de la Unión No. 66 Demanda: Mesas de trabajo en solidaridad con el pueblo palestino Condena a la guerra en Gaza Promoción de la paz, derechos humanos y cooperación internacional

Aforo estimado: 60 personas

Sección 34 del SNTE (Zacatecas)

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Secretaría de Educación Pública, República de Argentina No. 28, Centro Histórico

Secretaría de Educación Pública, República de Argentina No. 28, Centro Histórico Demanda: Mesa tripartita con autoridades federales y estatales Seguimiento a la federalización de la nómina educativa Derechos laborales y entrega de recursos del programa “La Escuela es Nuestra”

Aforo estimado: 150 personas

150 personas Observaciones: Posible arribo de autobuses y afectaciones viales.

Citas agendadas con autoridades

Vecinos de la colonia Popotla

Alcaldía: Iztacalco

Iztacalco Hora: 09:30

09:30 Lugar: Secretaría de Vivienda

Secretaría de Vivienda Demanda: Rechazo al despojo de un predio en perjuicio de una persona adulta mayor

Rechazo al despojo de un predio en perjuicio de una persona adulta mayor Aforo: 20 personas

Red Indígena de las Organizaciones Sociales

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 12:00

12:00 Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1 Demanda: Incorporación a programas de vivienda

Incorporación a programas de vivienda Aforo: 25 personas

Vecinos del conjunto habitacional “Elite Living Zaragoza 885”

Alcaldía: Iztacalco

Iztacalco Hora: 13:00

13:00 Lugar: Alcaldía Iztacalco

Alcaldía Iztacalco Demanda: Denuncia de presunta construcción ilegal en área comercial

Denuncia de presunta construcción ilegal en área comercial Aforo: 5 personas

Marlen, A.C.

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 13:00

13:00 Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública

Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública Demanda: Igualdad de espacios en la vía pública para la venta de artesanías

Igualdad de espacios en la vía pública para la venta de artesanías Aforo: 15 personas

Rodadas y actividades recreativas

Rodadas ciclistas

Ruta La Venta “People for Bikes” Hora: 06:00 Salida: Polanco Destino: La Venta – Chamapa Aforo: 20 ciclistas

Al Cerro del Chiquihuite “Roma Cycling” Hora: 21:00 Salida: Parque México Destino: Cerro del Chiquihuite Aforo: 20 ciclistas



Rodada en patines

“Iguana Rollers” Hora: 20:30 Salida: Parque del Mestizaje Destino: Indios Verdes Aforo: 30 personas

