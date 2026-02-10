El SNTE encabeza las movilizaciones en CDMX este 10 de febrero
Este martes 10 de febrero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas cinco concentraciones, una cita agendada, tres rodadas ciclistas, 11 eventos de esparcimiento y 11 plantones . A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Concentraciones y manifestaciones
Frente Nacional por las 40 Horas
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 09:00
- Lugar: Senado de la República, Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera
- Demanda:
- Rechazo a la reforma laboral en discusión en el Senado
- Falta de garantía de dos días de descanso
- Incertidumbre sobre el pago electrónico de horas extra
- Oposición a jornadas de 12 horas y reducción salarial
- Aforo estimado: 40 personas
- Observaciones: No se descarta la llegada de más organizaciones y afectaciones viales en la zona.
Sociedad Unida por México en Acción, A.C.
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 11:00
- Lugar: Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, Av. Ribera de San Cosme No. 75
- Demanda: Solicitan el avalúo de predios ubicados en diversas alcaldías
- Aforo estimado: 120 personas
Grupo de Amistad México–Palestina
- Alcaldía: Venustiano Carranza
- Hora: 11:30
- Lugar: Cámara de Diputados, Av. H. Congreso de la Unión No. 66
- Demanda:
- Mesas de trabajo en solidaridad con el pueblo palestino
- Condena a la guerra en Gaza
- Promoción de la paz, derechos humanos y cooperación internacional
- Aforo estimado: 60 personas
Sección 34 del SNTE (Zacatecas)
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: Durante el día
- Lugar: Secretaría de Educación Pública, República de Argentina No. 28, Centro Histórico
- Demanda:
- Mesa tripartita con autoridades federales y estatales
- Seguimiento a la federalización de la nómina educativa
- Derechos laborales y entrega de recursos del programa “La Escuela es Nuestra”
- Aforo estimado: 150 personas
- Observaciones: Posible arribo de autobuses y afectaciones viales.
Citas agendadas con autoridades
Vecinos de la colonia Popotla
- Alcaldía: Iztacalco
- Hora: 09:30
- Lugar: Secretaría de Vivienda
- Demanda: Rechazo al despojo de un predio en perjuicio de una persona adulta mayor
- Aforo: 20 personas
Red Indígena de las Organizaciones Sociales
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 12:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1
- Demanda: Incorporación a programas de vivienda
- Aforo: 25 personas
Vecinos del conjunto habitacional “Elite Living Zaragoza 885”
- Alcaldía: Iztacalco
- Hora: 13:00
- Lugar: Alcaldía Iztacalco
- Demanda: Denuncia de presunta construcción ilegal en área comercial
- Aforo: 5 personas
Marlen, A.C.
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 13:00
- Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública
- Demanda: Igualdad de espacios en la vía pública para la venta de artesanías
- Aforo: 15 personas
Rodadas y actividades recreativas
Rodadas ciclistas
- Ruta La Venta “People for Bikes”
- Hora: 06:00
- Salida: Polanco
- Destino: La Venta – Chamapa
- Aforo: 20 ciclistas
- Al Cerro del Chiquihuite “Roma Cycling”
- Hora: 21:00
- Salida: Parque México
- Destino: Cerro del Chiquihuite
- Aforo: 20 ciclistas
Rodada en patines
- “Iguana Rollers”
- Hora: 20:30
- Salida: Parque del Mestizaje
- Destino: Indios Verdes
- Aforo: 30 personas