A las nueve en Uno: toda la información y más | Martes 7 de julio de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy:

✔️ “Mayo” Zambada acepta la cadena perpetua en Estados Unidos y pide ser recluido en una instalación médica para evitar una prisión de máxima seguridad

✔️ Sube a cinco el saldo mortal por los festejos del Mundial en la Ciudad de México; autoridades confirman una víctima más relacionada con el partido inaugural

✔️ Emilio Lozoya: juez federal concede suspensión provisional a hermana del exdirector de Pemex contra una orden de aprehensión por presunto lavado de dinero

✔️ Mundial 2026: eliminan q los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá

✔️ España elimina a Portugal; Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la Selección Portuguesa

✔️ UNAM denuncia un presunto fraude en el concurso de ingreso a licenciatura 2026; ya existe una denuncia penal

✔️ Ola de calor en Europa deja cerca de 5 mil muertos

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