Comienza la fiesta: aficionados mexicanos llevan serenata a Inglaterra y los primeros llegan al Ángel

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Afición mexicana presente en hotel de Inglaterra y en el Ángel. Foto: Getty

La madrugada de este domingo, cientos de aficionados mexicanos se hicieron presentes en Santa Fe, específicamente en el hotel donde se encuentra hospedada la Selección de Inglaterra, rival de la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial 2026.

A pesar de que las autoridades realizaron un cerco para evitar el acercamiento de los aficionados, los cánticos, el baile y el ruido no fueron impedidos dentro del límite establecido.

Videos en redes muestran la serenata mexicana

Aunque la convocatoria y el ruido no alcanzó la misma magnitud que contra la Selección de Ecuador, los aficionados mexicanos no dejaron pasar la oportunidad de llevar “serenata” al cuadro inglés, como se observa en varios videos en redes sociales.

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Si hay loquitos afuera del hotel de Inglaterra. Están en el límite permitido. Seguiremos informando pic.twitter.com/vJCsfTUs3W https://t.co/B64fYGTeyQ — Analistas APP descárgala (@SomosAnalistas_) July 5, 2026

Como se observa en los clips, los aficionados llegaron al hotel de concentración de la Selección de Inglaterra, aunque en menor medida. Sin embargo, se mantuvieron al borde de los límites establecidos por el cerco policial.

Con trompetas, bengalas, tambores y demás instrumentos, los aficionados mexicanos realizaron cánticos para intentar perturbar el descanso de los rivales del tricolor.

Afición mexicana ya se encuentra en el Ángel de la Independencia

A pesar de que el juego entre la Selección Mexicana y la Selección de Inglaterra se disputará a las 18:00 horas de este domingo 5 de julio, el Ángel de la Independencia ha comenzado a recibir a los primeros aficionados, quienes comenzaron con los festejos desde esta noche.

⚽🔥​¡Comienza la fiesta! 🎉 Llegan los primeros aficionados al Ángel de la Independencia 🇲🇽 Así se vive el ambiente en la CDMX a unas horas del México vs Inglaterra. ⚽🔥 #Mundial2026 #MexicovsInglaterra pic.twitter.com/klFZyk9Khf — Tania Gómez (@soytaniagomez) July 5, 2026

Con espumas, trompetas, saltos, música y cánticos, cientos de aficionados mexicanos adelantaron la fiesta en el emblemático monumento de la Ciudad de México.

Afición inglesa también disfruta de la CDMX

Por su parte, los aficionados ingleses no se quedaron atrás en los festejos previos al partido, pues videos en redes sociales los captaron en Xochimilco, así como en distintos bares y restaurantes.

Time for a Booze cruise. This is going to be epic! 🇲🇽 🍺 pic.twitter.com/xwa6HnA3PI — Alexander Smith (@ZaaanderSmith) July 5, 2026

De este modo, la ciudad se prepara para disfrutar del último partido del Mundial 2026 en el país, mismo que comenzará a las 18:00 horas en la cancha del Estadio Ciudad de México, donde México e Inglaterra buscarán el pase a los cuartos de final.

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