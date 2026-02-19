Evita sorpresas: pasos para verificar adeudos vehiculares

GENERANDO AUDIO...

Adeudos de tu auto pueden generar recargos e impedir trámites. Fotos: Cuartoscuro

Si tienes un vehículo registrado en México y quieres evitar multas acumuladas o problemas al venderlo, es importante verificar si cuenta con adeudos como tenencia, refrendo o infracciones.

En el país, estos pagos son administrados por las secretarías de Finanzas o Movilidad de cada entidad, por lo que la consulta se realiza en los portales oficiales estatales.

¿Qué adeudos puede tener un auto?

Entre los adeudos más comunes se encuentran:

Tenencia (en los estados donde aún aplica)

Refrendo anual

Multas de tránsito

Recargos por pagos extemporáneos

Verificación vehicular (en entidades donde es obligatoria)

Estos adeudos pueden generar intereses y, en algunos casos, impedir trámites como el cambio de propietario o la baja del vehículo.

¿Cómo consultar si tu vehículo tiene adeudos?

Aunque el procedimiento puede variar ligeramente por estado, en general debes:

Ingresar al portal oficial de la Secretaría de Finanzas o Movilidad de tu entidad Buscar la sección “Consulta de adeudos vehiculares” o similar Capturar el número de placa y, en algunos casos, el Número de Identificación Vehicular (NIV) Revisar el desglose de pagos pendientes

Es importante verificar que la página tenga dominio oficial “.gob.mx” para evitar fraudes.

Consulta en tu estado

Algunos ejemplos de dependencias estatales donde se realiza la consulta son:

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (CDMX)

Secretaría de Finanzas y Tesorería General de Nuevo León

Secretaría de Finanzas del Estado de México

Secretaría de Planeación y Finanzas de Jalisco

Cada entidad cuenta con su propio sistema de consulta y pago en línea.

¿Se pueden pagar en línea?

En la mayoría de los estados sí es posible liquidar los adeudos por internet con tarjeta bancaria. Tras el pago, se genera un comprobante digital que conviene guardar.

También es posible acudir a módulos de atención, bancos autorizados o tiendas de conveniencia, dependiendo de la entidad.

¿Por qué es importante revisar los adeudos?

Evitas multas adicionales y recargos

Puedes realizar trámites sin contratiempos

Facilitas la venta o cambio de propietario

Previene problemas legales si el vehículo tiene infracciones acumuladas

