Exfuncionario de Uruapan habría entregado información de Carlos Manzo a cambio de droga

Foto: Cuartoscuro

Durante una audiencia inicial en Morelia, Michoacán, se reveló que Samuel G., un exfuncionario municipal de Uruapan, habría entregado información del alcalde Carlos Manzo a cambio de droga, días antes del atentado en su contra, según declaraciones ministeriales.

Droga a cambio de información sobre Carlos Manzo

En la audiencia contra Samuel G. y Josué R., alias el “Viejito”, se expuso que el exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan presuntamente colaboró con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la declaración de Josué Eulogio, Samuel habría recibido dos grapas de cocaína como pago por información relacionada con Carlos Manzo Rodríguez, y, según lo revelado, habría tenido conocimiento días antes del atentado.

Vínculo con el CJNG y planeación del ataque

La relación entre Samuel G. y Josué R., alias el “Viejito”, se dio a través de un tercero, que era familiar del “Viejito”, quien además de ser taxista presuntamente se dedicaba a la venta de droga para el CJNG.

Según lo expuesto en la audiencia, Samuel, identificado como consumidor frecuente, fue enlazado con un mando del CJNG conocido como “El M2”, con el objetivo de apoyar en la planeación del ataque.

Josué R. fungió como interlocutor, y recibió la orden de entregar droga gratuita al exfuncionario municipal a cambio de información, en especial sobre el último día con vida de Manzo Rodríguez.

La detención de Josué R., alias el “Viejito”, ocurrió en el municipio de Uruapan por una falta administrativa. Policías municipales lo sorprendieron orinando en la vía pública.

Un día después de su arresto, el imputado decidió rendir declaración, lo que permitió a las autoridades conocer detalles del presunto vínculo entre el exfuncionario municipal y el grupo criminal.

