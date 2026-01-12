Confirmado: Infonavit permite solicitar crédito a los 60 años con estos requisitos

GENERANDO AUDIO...

Trabajadores pueden tramitar crédito Infonavit. Foto: X/@Infonavit

Muchas personas han trabajado durante años con la expectativa de acceder a una vivienda; sin embargo, la edad suele ser uno de los factores que generan dudas entre los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

No obstante, el propio Instituto confirma que sí es posible tramitar un crédito Infonavit a partir de los 60 años, siempre que se cumplan ciertos requisitos relacionados con la situación laboral y la capacidad de pago.

¿Quiénes pueden solicitar un crédito Infonavit a los 60 años?

De acuerdo con el Infonavit, las personas que han cumplido 60 años de edad pueden acceder a un crédito para vivienda si continúan trabajando para una empresa que otorgue prestaciones de seguridad social y realice aportaciones al Instituto.

El financiamiento se otorga con base en:

Capacidad de pago

Edad del solicitante

Salario registrado

Monto del crédito solicitado

Monto máximo y tasa de interés del crédito Infonavit

El monto máximo del crédito Infonavit puede alcanzar hasta 2 millones 716 mil 334 pesos, dependiendo del perfil del derechohabiente.

Además, el crédito cuenta con una tasa de interés fija que va de:

3.76% a 10.45% anual

Las personas con menores ingresos acceden a una tasa de interés más baja, según las reglas vigentes del Instituto.

¿Se puede pedir otro crédito si ya se usó uno antes?

El Infonavit aclara que no importa si el derechohabiente ya utilizó un crédito anteriormente para comprar una vivienda.

Actualmente, es posible solicitar más de un Crédito Infonavit, siempre que:

El financiamiento anterior ya haya sido liquidado

Se cumplan nuevamente los requisitos de elegibilidad

Los créditos pueden destinarse a diferentes fines, como compra de vivienda, terreno o mejora del hogar.

Límite de edad y plazo para pagar el crédito

El Instituto establece límites claros entre edad y plazo del crédito:

Hombres:

La suma de la edad más el plazo del crédito no debe superar los 70 años .

La suma de la edad más el plazo del crédito . Mujeres:

El límite máximo es de 75 años entre edad y plazo de pago.

Estos topes determinan el número máximo de años disponibles para liquidar el financiamiento.

Beneficios del Crédito Infonavit a los 60 años

Entre los principales beneficios del Crédito Infonavit se encuentran:

Monto del préstamo de hasta 2 millones 716 mil 334 pesos

de hasta Opción de Unamos Créditos , que permite alcanzar hasta 4 millones 889 mil 402 pesos al unir el crédito con un familiar o amigo

, que permite alcanzar hasta al unir el crédito con un familiar o amigo Tasa de interés fija durante toda la vida del crédito

durante toda la vida del crédito Mensualidades ajustadas al salario, edad y monto del financiamiento

al salario, edad y monto del financiamiento Sin cuota de administración , gastos de operación ni financieros

, gastos de operación ni financieros Exención de gastos de titulación para quienes ganan menos de 9 mil 241 pesos mensuales

para quienes ganan menos de Posibilidad de elegir tomar todo o solo una parte del crédito aprobado

El plazo puede ajustarse siempre que la mensualidad: No supere el 30% del ingreso No exceda el 20% si se gana hasta un salario mínimo



Aportaciones patronales ayudan a pagar más rápido

En el caso de trabajadores activos, las aportaciones patronales al Infonavit, equivalentes al 5% del salario, se abonan directamente al capital de la deuda, lo que permite reducir el tiempo de pago del crédito.

Dónde iniciar el trámite del Crédito Infonavit

El proceso comienza con la precalificación en Mi Cuenta Infonavit, disponible en el portal oficial del Instituto.

Para registrarse únicamente se requiere:

CURP

Número de Seguridad Social (NSS)

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.