CURP biométrica 2026: costo, requisitos y dónde tramitarla

CURP Biométrica servirá para trámites y servicios indispensables. Foto: Cuartoscuro

La CURP biométrica se ha convertido en uno de los trámites más buscados en 2026 en México. Este documento integra datos biométricos como huellas dactilares, fotografía facial y escaneo de iris. Ante su implementación, muchas personas se preguntan si ya es obligatoria, cuánto cuesta y dónde se puede tramitar.

La Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población (Renapo), confirmó que en 2026 la CURP biométrica no es obligatoria. La CURP tradicional continúa siendo válida para todos los trámites oficiales.

¿Qué es y para qué sirve la CURP biométrica?

La CURP biométrica es una versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población. Incorpora huellas dactilares, fotografía del rostro y registro del iris, con el objetivo de mejorar la identificación de las personas y reducir el robo de identidad.

De acuerdo con autoridades federales, los datos recabados también podrán apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas y en la atención de víctimas de violencia, al contar con información más precisa y confiable.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que nadie puede ser obligado a tramitar la CURP biométrica. El proceso es voluntario, aunque el Gobierno federal considera que su uso ayudará en temas de seguridad e identificación.

¿Cuánto cuesta tramitar la CURP biométrica en 2026?

El trámite de la CURP biométrica 2026 es completamente gratuito. Al tratarse de un documento oficial impulsado por el Gobierno federal, no se cobra ningún tipo de cuota en los módulos autorizados.

Requisitos para tramitar la CURP biométrica

Para obtener la CURP biométrica, es necesario presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento actualizada

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

(INE o pasaporte) CURP tradicional validada ante Renapo

ante Renapo Comprobante de domicilio

Correo electrónico vigente

¿Cómo se realiza el trámite paso a paso?

El trámite es presencial y se lleva a cabo de la siguiente forma:

Reunir los documentos requeridos

Acudir a un módulo autorizado

Realizar la toma de huellas dactilares

Escaneo del iris

Fotografía de rostro completo

Entrega de la CURP biométrica en formato digital

¿Dónde se puede tramitar la CURP biométrica en México?

Módulos del Renapo

Oficinas del Registro Civil

Entre los puntos ya confirmados se encuentran:

Ciudad de México

Estado de México

Veracruz

Puedes sacar tu cita en: https://citas.renapo.gob.mx/citas/

Las autoridades indicaron que el programa se ampliará gradualmente a otras entidades del país.

