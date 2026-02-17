Estudiantes del CCH Oriente se van a paro indefinido por inseguridad alrededor del plantel

GENERANDO AUDIO...

Ante la inseguridad en el plantel, estudiantes del CCH Oriente iniciaron un paro indefinido mientras las autoridades estudiantiles realizan mesas de trabajo con la comunidad a fin de encontrar una solución.

La suspensión de labores, luego de que el pasado viernes 13 una alumna fue sometida y apuñalada en las inmediaciones, cerca de la puerta 3 del plantel educativo, siendo atendida por personal de la Enfermería.

¿Por qué hay paro en el CCH Oriente?

Este lunes, la dirección del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, informó a través de un comunicado la suspensión de labores académico-administrativas a decisión del estudiantado, con quienes no pudo llevarse a cabo una mesa de diálogo esta tarde.

Asimismo, destacó que será este martes cuando se realice una mesa formal de trabajo con los alumnos, así como representantes de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria (SPAMSU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Agregó en su mensaje que “la apertura al diálogo es y seguirá siendo la vía para atender y resolver las demandas. Reiteramos nuestro compromiso con el trabajo colaborativo basado en el respeto para atender las inquietudes de cada miembro de la comunidad”.

Mientras que, según usuarios de redes sociales, además de la agresión contra la alumna, apuñalada mientras era sometida y manoseada en un intento de asalto cerca del plantel, se sumarían otros hechos, como algunos asaltos a inicios de febrero y una balacera frente al campus ubicado sobre Avenida Canal de San Juan s/n, colonia Tepalcates.

¿Qué piden los estudiantes del CCH Oriente?

Sin embargo, aunque el tema de la inseguridad es una de las quejas principales de la comunidad educativa en el CCH Oriente, no es la única, de acuerdo con el pliego petitorio entregado a las autoridades. En este, destacan los siguientes puntos:

Inseguridad en el entorno del plantel.

en el entorno del plantel. Insuficiencia y opacidad en el presupuesto, particularmente en material de limpieza, mobiliario y condiciones básicas de operación.

en el presupuesto, particularmente en material de limpieza, mobiliario y condiciones básicas de operación. Deficiencias en planeación y coordinación logística institucional, ejemplificadas en la reciente jornada de vacunación.

en planeación y coordinación logística institucional, ejemplificadas en la reciente jornada de vacunación. Inconformidad respecto a la candidatura de María Patricia García Pavón a la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades (DGCCH).

Para ello, dieron dos semanas de plazo a las autoridades para responder de manera formal y por escrito, exigiendo además una carta de no represalias para los participantes en el paro estudiantil.

