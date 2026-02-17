VIDEO: misterioso objeto cruza el cielo de la CDMX desde la Torre Latinoamericana

GENERANDO AUDIO...

La cuenta de X Webcams de México publicó un video donde se observa un objeto oscuro cruzando el cielo de la Ciudad de México durante la madrugada. La grabación fue tomada con vista al oriente desde la Torre Latinoamericana y difundida al doble de su velocidad normal.

El mensaje generó dudas inmediatas: “¿Helicóptero? ¿Dron? ¿Algo más?”, preguntó la cuenta, acompañando el clip con los hashtags #ovni y #UFO.

Usuarios debaten si es dron, globo u ovni en CDMX

Tras la publicación, usuarios comenzaron a especular sobre el origen del objeto. Al consultar a Grok, la inteligencia artificial respondió que es difícil identificarlo con certeza. Señaló que podría tratarse de un dron sin luces, un globo o incluso un ave grande, y aclaró que no hay evidencia concluyente de algo extraterrestre.

En los comentarios, algunas personas aseguraron que el objeto “aparece de la nada” y que tiene forma esferoidal. Otros plantearon que podría ser:

Un dron profesional sin iluminación

Un globo metálico, incluso alusivo a San Valentín

Un objeto impulsado por el viento

Un fenómeno aéreo no identificado

También hubo quienes tomaron el hecho con humor, al sugerir que “hasta los aliens” olvidaron prender sus luces.

Sin versión oficial sobre objeto en CDMX

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido postura sobre el video difundido por Webcams de México. El clip continúa circulando en redes sociales, donde suma reproducciones y comentarios.

Por ahora, el origen del objeto permanece sin confirmar y el debate sigue abierto en redes.

