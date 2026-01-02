GENERANDO AUDIO...

Se suspendió la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así como sus medidas previstas para este viernes 2 de enero del 2026, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Mejoran condiciones meteorológicas y se suspende contingencia ambiental

Después de que la tarde de este jueves adelantarán la aplicación de la medida ante los altos niveles de contaminantes, la Coordinación Ejecutiva de la CAMe señaló que las condiciones mejoraron a las 20:00 horas, por lo que las medidas restrictivas adicionales a la circulación vehicular anunciadas para este sábado quedan suspendidas y el programa Hoy No Circula opera con normalidad.

Después de que la tarde de este jueves adelantarán la aplicación de la medida ante los altos niveles de contaminantes, la Coordinación Ejecutiva de la CAMe señaló que las condiciones mejoraron a las 20:00 horas.

A partir de las 20:00 horas suspendieron la contingencia ambiental, añadió.

La CAMe adelantó que para el sábado, los modelos de pronóstico indican que el sistema de alta presión que afecta, se alejará del Valle de México, por lo que se esperan mejores condiciones para la dispersión de los contaminantes.

Hoy no circula viernes 2 de enero 2026

El Hoy No Circula de este viernes 2 de enero de 2026, aplica para vehículos con engomado AZUL, terminación de placa 9 y 0, entre las 5:00 y las 22:00 horas. El programa regula la entrada y salida de automóviles en la Ciudad de México y el Estado de México y opera de lunes a sábado con la mira puesta en cuidar el medio ambiente y reducir la contaminación.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.