La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica regional por partículas PM2.5 este 1 de enero de 2026, debido a los altos niveles de contaminación registrados en la zona sureste del Valle de México, con el objetivo de proteger la salud de la población.

De acuerdo con datos oficiales del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire, a las 15:00 horas continuaban elevadas las concentraciones de partículas PM2.5, lo que mantiene una Mala Calidad del Aire, principalmente en las zonas Centro y Sureste de la región.

Se mantiene contingencia ambiental por PM2.5 en el Valle de México

La CAMe explicó que los altos niveles de contaminación se deben, principalmente, a la quema masiva de pirotecnia y fogatas durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, así como a la escasa ventilación atmosférica, que ha impedido la dispersión de contaminantes.

Las PM2.5 son partículas muy pequeñas que pueden ingresar profundamente a los pulmones y causar problemas respiratorios, especialmente en niñas y niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Qué zonas presentan mala calidad del aire

El reporte indica que las concentraciones más altas de contaminación se registran en la zona sureste del Valle de México, aunque también se mantiene mala calidad del aire en áreas del centro de la región metropolitana.

Por ello, las autoridades reiteraron la aplicación de las medidas de la Fase I de contingencia regional, enfocadas en reducir la exposición de la población a estos contaminantes.

La CAMe señaló que dará seguimiento permanente a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Un nuevo boletín informativo será emitido este mismo día a las 20:00 horas, o antes si las condiciones mejoran.

