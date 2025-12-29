GENERANDO AUDIO...

Eventos en CDMX este 29 de diciembre. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 29 de diciembre de 2025 se tienen previstos eventos artísticos, culturales y religiosos que podrían generar afectaciones viales en la Ciudad de México. Los más relevantes son: la presentación de El Rey León en el Teatro Telcel, la Verbena Navideña en el Zócalo y la 6ª Feria de la Muñeca AR Lele en el Monumento a la Revolución.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas siete eventos de esparcimiento y ocho plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Eventos artísticos, culturales y religiosos

Alcaldía Miguel Hidalgo

Presentación de El Rey León Lugar: Teatro Telcel Inicio: 20:00 horas Aforo estimado: 1,400 personas



Alcaldía Cuauhtémoc

Verbena Navideña Lugar: Zócalo capitalino Inicio: Durante el día Aforo estimado: 20 mil asistentes



6ª Feria de la Muñeca AR Lele Lugar: Monumento a la Revolución Inicio: Durante el día



Stranger Things: The Experience Lugar: Expo Reforma Inicio: Durante el día Aforo estimado: 2mil 900 asistentes



Alcaldía Benito Juárez

Expo Tus Juguetes Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC Inicio: Durante el día Aforo estimado: 7 mil 500 asistentes



Alcaldía Tlalpan

Fiesta Patronal del Pueblo de Santo Tomás Ajusco Inicio: Durante el día Aforo estimado: 8 mil 600 personas



Alcaldía Coyoacán

Fiesta Patronal de los Santos Reyes Inicio: Durante el día Aforo estimado: 50 mil asistentes



Plantones

Alcaldía Cuauhtémoc

Petroleros y Mexicanos del Sureste Lugar: Zócalo Capitalino (José María Pino Suárez y Venustiano Carranza) Demanda: Exigen justicia a sus derechos y prestaciones laborales Inicio: 9 de septiembre de 2025 Aforo estimado: 3 personas

Familias desalojadas del edificio de República de Cuba No. 11 Lugar: República de Cuba No. 11, Col. Centro Histórico Demanda: Inconformidad por el desalojo ocurrido el 27 de agosto y exigencia de avances en su pliego petitorio Inicio: 4 de septiembre de 2025 Aforo: 30 personas

Afectados por el desalojo del predio de Tonalá No. 125 Lugar: Tonalá No. 125, Col. Roma Norte Demanda: Rechazo al desalojo del inmueble Inicio: 26 de agosto de 2025 Aforo: 30 personas

Resistencia Civil MX Lugar: Monte de Piedad y Guatemala, Centro Histórico Demanda: Rechazo a la toma de protesta del Ministro Presidente de la SCJN Inicio: 26 de agosto de 2025 Aforo: 5 personas

Habitante del municipio de Huetamo, Michoacán Lugar: Arcos del Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución Demanda: Denuncia amenazas contra su persona y familia Inicio: 18 de enero de 2022 Aforo: 1 persona

Militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) Lugar: Chihuahua No. 216, Col. Roma Norte Demanda: Rechazo a la imposición de candidaturas y exigencia de renuncia del dirigente nacional Inicio: 28 de enero de 2021 Aforo: Sin personas (con logística)

Frente Oriente Lugar: Paseo de la Reforma No. 211–213 Demanda: Exigen la liberación de un dirigente de la UPVA y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa Inicio: 26 de diciembre de 2014 Aforo: Sin personas (con logística)



Alcaldía Benito Juárez

Comunidad indígena otomí CDMX y Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Av. México-Coyoacán No. 343, Col. Xoco Demanda: Apoyo a pueblos indígenas y rechazo a desalojos en predios de la Roma Inicio: 12 de octubre de 2020 Aforo: Sin personas (con logística)

