Eventos artísticos, culturales y religiosos podrían generar afectaciones viales en CDMX este 29 de diciembre

| 06:59 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Eventos en CDMX este 29 de diciembre. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 29 de diciembre de 2025 se tienen previstos eventos artísticos, culturales y religiosos que podrían generar afectaciones viales en la Ciudad de México. Los más relevantes son: la presentación de El Rey León en el Teatro Telcel, la Verbena Navideña en el Zócalo y la 6ª Feria de la Muñeca AR Lele en el Monumento a la Revolución.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas siete eventos de esparcimiento y ocho plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Eventos artísticos, culturales y religiosos

Alcaldía Miguel Hidalgo

  • Presentación de El Rey León
    • Lugar: Teatro Telcel
    • Inicio: 20:00 horas
    • Aforo estimado: 1,400 personas

Alcaldía Cuauhtémoc

  • Verbena Navideña
    • Lugar: Zócalo capitalino
    • Inicio: Durante el día
    • Aforo estimado: 20 mil asistentes
  • 6ª Feria de la Muñeca AR Lele
    • Lugar: Monumento a la Revolución
    • Inicio: Durante el día
  • Stranger Things: The Experience
    • Lugar: Expo Reforma
    • Inicio: Durante el día
    • Aforo estimado: 2mil 900 asistentes

Alcaldía Benito Juárez

  • Expo Tus Juguetes
    • Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC
    • Inicio: Durante el día
    • Aforo estimado: 7 mil 500 asistentes

Alcaldía Tlalpan

  • Fiesta Patronal del Pueblo de Santo Tomás Ajusco
    • Inicio: Durante el día
    • Aforo estimado: 8 mil 600 personas

Alcaldía Coyoacán

  • Fiesta Patronal de los Santos Reyes
    • Inicio: Durante el día
    • Aforo estimado: 50 mil asistentes

Plantones

Alcaldía Cuauhtémoc

  • Petroleros y Mexicanos del Sureste
    • Lugar: Zócalo Capitalino (José María Pino Suárez y Venustiano Carranza)
    • Demanda: Exigen justicia a sus derechos y prestaciones laborales
    • Inicio: 9 de septiembre de 2025
    • Aforo estimado: 3 personas
  • Familias desalojadas del edificio de República de Cuba No. 11
    • Lugar: República de Cuba No. 11, Col. Centro Histórico
    • Demanda: Inconformidad por el desalojo ocurrido el 27 de agosto y exigencia de avances en su pliego petitorio
    • Inicio: 4 de septiembre de 2025
    • Aforo: 30 personas
  • Afectados por el desalojo del predio de Tonalá No. 125
    • Lugar: Tonalá No. 125, Col. Roma Norte
    • Demanda: Rechazo al desalojo del inmueble
    • Inicio: 26 de agosto de 2025
    • Aforo: 30 personas
  • Resistencia Civil MX
    • Lugar: Monte de Piedad y Guatemala, Centro Histórico
    • Demanda: Rechazo a la toma de protesta del Ministro Presidente de la SCJN
    • Inicio: 26 de agosto de 2025
    • Aforo: 5 personas
  • Habitante del municipio de Huetamo, Michoacán
    • Lugar: Arcos del Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución
    • Demanda: Denuncia amenazas contra su persona y familia
    • Inicio: 18 de enero de 2022
    • Aforo: 1 persona
  • Militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)
    • Lugar: Chihuahua No. 216, Col. Roma Norte
    • Demanda: Rechazo a la imposición de candidaturas y exigencia de renuncia del dirigente nacional
    • Inicio: 28 de enero de 2021
    • Aforo: Sin personas (con logística)
  • Frente Oriente
    • Lugar: Paseo de la Reforma No. 211–213
    • Demanda: Exigen la liberación de un dirigente de la UPVA y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa
    • Inicio: 26 de diciembre de 2014
    • Aforo: Sin personas (con logística)

Alcaldía Benito Juárez

  • Comunidad indígena otomí CDMX y Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata
    • Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Av. México-Coyoacán No. 343, Col. Xoco
    • Demanda: Apoyo a pueblos indígenas y rechazo a desalojos en predios de la Roma
    • Inicio: 12 de octubre de 2020
    • Aforo: Sin personas (con logística)

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

