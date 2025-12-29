Eventos artísticos, culturales y religiosos podrían generar afectaciones viales en CDMX este 29 de diciembre
Este lunes 29 de diciembre de 2025 se tienen previstos eventos artísticos, culturales y religiosos que podrían generar afectaciones viales en la Ciudad de México. Los más relevantes son: la presentación de El Rey León en el Teatro Telcel, la Verbena Navideña en el Zócalo y la 6ª Feria de la Muñeca AR Lele en el Monumento a la Revolución.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas siete eventos de esparcimiento y ocho plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Eventos artísticos, culturales y religiosos
Alcaldía Miguel Hidalgo
- Presentación de El Rey León
- Lugar: Teatro Telcel
- Inicio: 20:00 horas
- Aforo estimado: 1,400 personas
Alcaldía Cuauhtémoc
- Verbena Navideña
- Lugar: Zócalo capitalino
- Inicio: Durante el día
- Aforo estimado: 20 mil asistentes
- 6ª Feria de la Muñeca AR Lele
- Lugar: Monumento a la Revolución
- Inicio: Durante el día
- Stranger Things: The Experience
- Lugar: Expo Reforma
- Inicio: Durante el día
- Aforo estimado: 2mil 900 asistentes
Alcaldía Benito Juárez
- Expo Tus Juguetes
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC
- Inicio: Durante el día
- Aforo estimado: 7 mil 500 asistentes
Alcaldía Tlalpan
- Fiesta Patronal del Pueblo de Santo Tomás Ajusco
- Inicio: Durante el día
- Aforo estimado: 8 mil 600 personas
Alcaldía Coyoacán
- Fiesta Patronal de los Santos Reyes
- Inicio: Durante el día
- Aforo estimado: 50 mil asistentes
Plantones
Alcaldía Cuauhtémoc
- Petroleros y Mexicanos del Sureste
- Lugar: Zócalo Capitalino (José María Pino Suárez y Venustiano Carranza)
- Demanda: Exigen justicia a sus derechos y prestaciones laborales
- Inicio: 9 de septiembre de 2025
- Aforo estimado: 3 personas
- Familias desalojadas del edificio de República de Cuba No. 11
- Lugar: República de Cuba No. 11, Col. Centro Histórico
- Demanda: Inconformidad por el desalojo ocurrido el 27 de agosto y exigencia de avances en su pliego petitorio
- Inicio: 4 de septiembre de 2025
- Aforo: 30 personas
- Afectados por el desalojo del predio de Tonalá No. 125
- Lugar: Tonalá No. 125, Col. Roma Norte
- Demanda: Rechazo al desalojo del inmueble
- Inicio: 26 de agosto de 2025
- Aforo: 30 personas
- Resistencia Civil MX
- Lugar: Monte de Piedad y Guatemala, Centro Histórico
- Demanda: Rechazo a la toma de protesta del Ministro Presidente de la SCJN
- Inicio: 26 de agosto de 2025
- Aforo: 5 personas
- Habitante del municipio de Huetamo, Michoacán
- Lugar: Arcos del Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución
- Demanda: Denuncia amenazas contra su persona y familia
- Inicio: 18 de enero de 2022
- Aforo: 1 persona
- Militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)
- Lugar: Chihuahua No. 216, Col. Roma Norte
- Demanda: Rechazo a la imposición de candidaturas y exigencia de renuncia del dirigente nacional
- Inicio: 28 de enero de 2021
- Aforo: Sin personas (con logística)
- Frente Oriente
- Lugar: Paseo de la Reforma No. 211–213
- Demanda: Exigen la liberación de un dirigente de la UPVA y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa
- Inicio: 26 de diciembre de 2014
- Aforo: Sin personas (con logística)
Alcaldía Benito Juárez
- Comunidad indígena otomí CDMX y Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata
- Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Av. México-Coyoacán No. 343, Col. Xoco
- Demanda: Apoyo a pueblos indígenas y rechazo a desalojos en predios de la Roma
- Inicio: 12 de octubre de 2020
- Aforo: Sin personas (con logística)