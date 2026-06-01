Falla en el Tren Ligero; opera de Xochimilco a Estadio Azteca

| 08:47 | J.L. Márquez | Uno TV
Tren Ligero
Fallas en el Tren Ligero este lunes 1 de junio. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Tren Ligero presenta fallas en el servicio este lunes 1 de junio, por lo que se ofrece servicio provisional de las estaciones Xochimilco al Estadio Azteca. El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STECDMX) pide a los usuarios que anticipen sus traslados y tomen en cuenta esta información.

Suspenden servicio en estaciones del Tren Ligero por fallas 

Este lunes por la mañana se rompió un cable mensajero entre las estaciones Registro Federal y Textitlán del Tren Ligero, por lo que se presentan fallas en el servicio.

De acuerdo con el STECDMX, se suspendió el servicio de Taxqueña a Estadio Azteca por las fallas en el sistema; unidades de Trolebús ofrecen apoyo a los usuarios que necesiten traslados en ambos sentidos.

Por otra parte, hay servicio de trenes del Estadio Azteca hasta Xochimilco. El reporte más reciente señala que el personal de línea elevada trabaja en el lugar para reanudar el servicio.

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