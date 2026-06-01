La CNTE encabeza las movilizaciones en CDMX este 1 de junio
Este lunes 1 de junio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE).
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas:
- 1 marcha
- 6 concentraciones
- 4 citas programada
- 5 eventos de esparcimiento
- 15 plantones
A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.
Marcha principal: CNTE del Ángel de la Independencia al Zócalo
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
- Hora: 09:00 horas
- Punto de partida: Ángel de la Independencia
- Destino: Zócalo de la Ciudad de México
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Aforo estimado: 10,000 personas
Motivos de la movilización
Entre sus principales demandas destacan:
- Derogación de la Ley del ISSSTE 2007.
- Eliminación de la Reforma Educativa de 2019.
- Regreso al sistema de pensiones sin Afores.
- Incremento salarial del 100% al sueldo base.
- Mejoras en condiciones laborales y de seguridad para docentes.
- Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.
- Mejor infraestructura para escuelas rurales.
- Protesta contra procesos de gentrificación y desplazamiento social.
Observaciones
- Los manifestantes instalarán un campamento en el Zócalo capitalino.
- Se prevé que continúen actividades de protesta durante los próximos días.
Vialidades afectadas
Se esperan cierres parciales o totales en:
- Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Calle 5 de Mayo
- Plaza de la Constitución
- Circuito de la Plaza de la Constitución
Otras concentraciones y manifestaciones programadas
Comité Feminista de la Universidad Autónoma Metropolitana
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, colonia Doctores.
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Aforo: 50 personas
Demanda: Exigen justicia por el feminicidio de una estudiante de la UAM Xochimilco.
Comunidad Politécnica
- Hora: 13:00 horas
- Lugar: Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Santo Tomás.
- Alcaldía: Miguel Hidalgo
- Aforo: 150 personas
Temas a tratar:
- Reconocimiento del movimiento estudiantil.
- Revisión de presuntas irregularidades administrativas.
- Fortalecimiento presupuestal del Instituto Politécnico Nacional.
- Reincorporación de plazas docentes vacantes.
Estudiantes de la ENPEG “La Esmeralda”
- Hora: 17:00 horas
- Lugar: Estación Tasqueña del Metro.
- Alcaldía: Coyoacán
- Aforo: 50 personas
Demanda: Solicitan una tarifa preferencial y acceso a una movilidad digna para la población.
Estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM
- Hora: 18:00 horas
- Lugar: Estación El Rosario.
- Alcaldía: Azcapotzalco
- Aforo: 50 personas
Demanda: Tarifa preferencial en el transporte público y mejoras en movilidad.
Comité Diversidad Ixtacalco
- Hora: 20:30 horas
- Lugar: Avenida Té y Resina.
- Alcaldía: Iztacalco
- Aforo: 20 personas
Actividad: Jornada de visibilización y promoción de derechos de la comunidad LGBTQIA+.
Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”
- Durante todo el día
- Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Oriente.
- Alcaldía: Iztapalapa
- Aforo: 20 personas
Objetivo: Dar seguimiento a una audiencia judicial y denunciar presuntas irregularidades procesales.
Reuniones y plantones con autoridades
Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas de Tlalpan
- Hora: 11:00 horas
- Lugar: Secretaría de Gobierno.
- Alcaldía: Cuauhtémoc
Temas:
- Apoyos económicos.
- Afectaciones por infraestructura ciclista en la zona de Tlalpan.
Asamblea General de Trabajadores
- Hora: 11:00 horas
- Lugar: Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo.
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Aforo: 15 personas
Demanda: Incremento salarial y respeto a derechos laborales.
Ciudadano independiente
- Hora: 12:00 horas
- Lugar: Poder Judicial de la Ciudad de México.
- Alcaldía: Cuauhtémoc
Demanda: Revisión de un dictamen médico emitido por el IMSS.
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior
- Hora: 18:00 horas
- Lugar: Instalaciones del IEMS.
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Aforo: 30 personas
Demandas:
- Revisión salarial.
- Cumplimiento del contrato colectivo de trabajo.
Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.