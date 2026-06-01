La CNTE encabeza las movilizaciones en CDMX este 1 de junio

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Movilizaciones en CDMX este 1 de junio de 2026. Foto; Cuartoscuro.

Este lunes 1 de junio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas:

1 marcha

6 concentraciones

4 citas programada

5 eventos de esparcimiento

15 plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marcha principal: CNTE del Ángel de la Independencia al Zócalo

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Hora: 09:00 horas

09:00 horas Punto de partida: Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia Destino: Zócalo de la Ciudad de México

Zócalo de la Ciudad de México Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Aforo estimado: 10,000 personas

Motivos de la movilización

Entre sus principales demandas destacan:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007.

Eliminación de la Reforma Educativa de 2019.

Regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Incremento salarial del 100% al sueldo base.

Mejoras en condiciones laborales y de seguridad para docentes.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejor infraestructura para escuelas rurales.

Protesta contra procesos de gentrificación y desplazamiento social.

Observaciones

Los manifestantes instalarán un campamento en el Zócalo capitalino.

Se prevé que continúen actividades de protesta durante los próximos días.

Vialidades afectadas

Se esperan cierres parciales o totales en:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Plaza de la Constitución

Circuito de la Plaza de la Constitución

Otras concentraciones y manifestaciones programadas

Comité Feminista de la Universidad Autónoma Metropolitana

Hora: 10:00 horas

10:00 horas Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, colonia Doctores.

Juzgados Penales de la Ciudad de México, colonia Doctores. Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Aforo: 50 personas

Demanda: Exigen justicia por el feminicidio de una estudiante de la UAM Xochimilco.

Comunidad Politécnica

Hora: 13:00 horas

13:00 horas Lugar: Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Santo Tomás.

Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Santo Tomás. Alcaldía: Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo Aforo: 150 personas

Temas a tratar:

Reconocimiento del movimiento estudiantil.

Revisión de presuntas irregularidades administrativas.

Fortalecimiento presupuestal del Instituto Politécnico Nacional.

Reincorporación de plazas docentes vacantes.

Estudiantes de la ENPEG “La Esmeralda”

Hora: 17:00 horas

17:00 horas Lugar: Estación Tasqueña del Metro.

Estación Tasqueña del Metro. Alcaldía: Coyoacán

Coyoacán Aforo: 50 personas

Demanda: Solicitan una tarifa preferencial y acceso a una movilidad digna para la población.

Estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM

Hora: 18:00 horas

18:00 horas Lugar: Estación El Rosario.

Estación El Rosario. Alcaldía: Azcapotzalco

Azcapotzalco Aforo: 50 personas

Demanda: Tarifa preferencial en el transporte público y mejoras en movilidad.

Comité Diversidad Ixtacalco

Hora: 20:30 horas

20:30 horas Lugar: Avenida Té y Resina.

Avenida Té y Resina. Alcaldía: Iztacalco

Iztacalco Aforo: 20 personas

Actividad: Jornada de visibilización y promoción de derechos de la comunidad LGBTQIA+.

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

Durante todo el día

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Oriente.

Juzgados de Control del Reclusorio Oriente. Alcaldía: Iztapalapa

Iztapalapa Aforo: 20 personas

Objetivo: Dar seguimiento a una audiencia judicial y denunciar presuntas irregularidades procesales.

Reuniones y plantones con autoridades

Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas de Tlalpan

Hora: 11:00 horas

11:00 horas Lugar: Secretaría de Gobierno.

Secretaría de Gobierno. Alcaldía: Cuauhtémoc

Temas:

Apoyos económicos.

Afectaciones por infraestructura ciclista en la zona de Tlalpan.

Asamblea General de Trabajadores

Hora: 11:00 horas

11:00 horas Lugar: Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo.

Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo. Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Aforo: 15 personas

Demanda: Incremento salarial y respeto a derechos laborales.

Ciudadano independiente

Hora: 12:00 horas

12:00 horas Lugar: Poder Judicial de la Ciudad de México.

Poder Judicial de la Ciudad de México. Alcaldía: Cuauhtémoc

Demanda: Revisión de un dictamen médico emitido por el IMSS.

Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior

Hora: 18:00 horas

18:00 horas Lugar: Instalaciones del IEMS.

Instalaciones del IEMS. Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Aforo: 30 personas

Demandas:

Revisión salarial.

Cumplimiento del contrato colectivo de trabajo.

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