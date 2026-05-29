Tercer Remate de Libros llega a La Hija de los Apaches este fin de semana en la CDMX

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Remate de Libros en la Hija de Los Apaches. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este fin de semana se realizará el Tercer Remate de Libros en La Hija de los Apaches, una de las pulquerías más icónicas de la Ciudad de México (CDMX). Por si esto fuera poco, también se contará con la presencia de bandas de Ska para amenizar el ambiente.

¿Cuándo es el Tercer Remate de Libros en La Hija de los Apaches?

El sábado 30 de mayo se realizará el Tercer Remate de Libros con la participación de distintas editoriales independientes como Críptica Librería, Diatriba, Ficción Emergente, y Ediciones Amatlioque. La cita es en la pulquería La Hija de los Apaches, ubicada en la colonia Doctores.

Las puertas abren a partir de las 12:00 horas, pero se recomienda llegar temprano porque el cupo es limitado. El evento no tiene ningún costo, así te ahorras el “cover” y puedes adquirir más libros, con precios desde los 30 pesos, o comprar más pulque.

Además de la literatura y el alcohol, en el Tercer Remate de Libros estará presente La Parranda Magna ofreciendo un concierto para todos los asistentes; como banda invitada se presentará Jamaica Sonora.

¿Dónde se ubica La Hija de los Apaches?

La dirección de La Hija de los Apaches es Claudio Bernard 149, colonia Doctores, Cuauhtémoc, 06720. Para llegar puedes bajarte en la estación Cuauhtémoc del Metro y caminar unas cuantas cuadras; también está la opción del Metrobús, en la estación Cuauhtémoc de la Línea 3.

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