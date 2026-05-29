Sección 22 de la CNTE encabeza las movilizaciones en CDMX este 29 de mayo

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Movilizaciones en CDMX este 29 de mayo. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 29 de mayo de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este viernes 29 de mayo, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/NPxCicBcXw — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 29, 2026

En total, están previstas:

1 marcha

15 concentraciones

6 citas programada

3 rodadas ciclistas

1 rodada en patines

15 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Movilizaciones más relevantes

CNTE Sección XXII protestará en Gobernación

Hora: 10:30 horas

10:30 horas Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Demanda: Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019; mejoras salariales y laborales.

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019; mejoras salariales y laborales. Aforo estimado: 800 personas.

Pensionados de la CFE se movilizarán en Álvaro Obregón

Hora: 08:00 horas

08:00 horas Puntos: Órgano de Administración Judicial, colonia Guadalupe Inn. Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, colonia Los Alpes.

Demanda: Rechazo a la reforma del artículo 127 constitucional sobre límites a jubilaciones y pensiones.

Colectivos feministas realizarán actividades en Iztapalapa

Hora: 10:00 horas

10:00 horas Lugar: Macroplaza Iztapalapa.

Macroplaza Iztapalapa. Motivo: Protesta contra la gentrificación y turistificación derivada de la Copa Mundial 2026.

Movimiento estudiantil protestará en Ciudad Universitaria

Hora: 12:00 horas

12:00 horas Lugar: Bajo Puente del Estadio Olímpico Universitario, alcaldía Coyoacán.

Bajo Puente del Estadio Olímpico Universitario, alcaldía Coyoacán. Actividades: Intervenciones gráficas y actividades culturales.

Intervenciones gráficas y actividades culturales. Posibles afectaciones: Circuito Escolar e Insurgentes Sur.

Sindicato del IEMS amenaza con protestas y paro

Hora: 14:00 horas

14:00 horas Lugar: Plantel Coyoacán “Ricardo Flores Magón”.

Plantel Coyoacán “Ricardo Flores Magón”. Demanda: Revisión salarial y cumplimiento del contrato colectivo.

Revisión salarial y cumplimiento del contrato colectivo. Advertencia: Posibles afectaciones sobre Calzada de Tlalpan.

Otras concentraciones programadas

En Cuauhtémoc

Laboratorio 4:20 realizará actividades informativas sobre cannabis a las 14:00 horas en avenida Chapultepec y Amberes.

realizará actividades informativas sobre cannabis a las 14:00 horas en avenida Chapultepec y Amberes. Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” efectuará una conferencia frente a la Suprema Corte a las 16:00 horas.

efectuará una conferencia frente a la Suprema Corte a las 16:00 horas. Feministas Radicales de la Periferia CDMX protestarán a las 17:00 horas en estación Revolución del Metro para exigir respeto al “vagón rosa”.

En Coyoacán

Comité Feminista de la UAM instalará un tendedero de denuncias en la UAM Xochimilco desde las 09:00 horas.

instalará un tendedero de denuncias en la UAM Xochimilco desde las 09:00 horas. Colectivo “Okupache” realizará el evento “Sonando la Okupa” a las 19:30 horas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

En Tlalpan

Frente de la Juventud Comunista de la ENAH convocó a una intervención gráfica antimundialista a las 12:00 horas.

convocó a una intervención gráfica antimundialista a las 12:00 horas. Colectiva “Justicia para Vero Soto” realizará una ceremonia en la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM.

En Iztapalapa

Colectiva “Te Creo No Estás Sola” acudirá al Reclusorio Oriente a las 13:00 horas para exigir justicia en un caso de violencia sexual.

acudirá al Reclusorio Oriente a las 13:00 horas para exigir justicia en un caso de violencia sexual. Vecinos de la colonia Leyes de Reforma 3ª Sección acudirán a la alcaldía Iztapalapa para exigir retiro de escombros tras un incendio.

Alternativas viales recomendadas

Ante posibles bloqueos y afectaciones, autoridades recomiendan considerar rutas alternas:

Zona Centro y Cuauhtémoc

Evitar:

Abraham González

Bucareli

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Chapultepec

Alternativas:

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Fray Servando Teresa de Mier

Viaducto Miguel Alemán

Coyoacán y Ciudad Universitaria

Evitar:

Insurgentes Sur

Circuito Escolar

Calzada de Tlalpan

Avenida Universidad

Alternativas:

Periférico Sur

División del Norte

Eje 10 Sur

Miguel Ángel de Quevedo

Iztapalapa

Evitar:

Ermita Iztapalapa

Eje 6 Sur

Avenida Tláhuac

Anillo Periférico Oriente

Alternativas:

Eje 5 Sur

Canal de Tezontle

Río Churubusco

Álvaro Obregón

Evitar:

Revolución

Periférico Sur

Barranca del Muerto

Alternativas:

Patriotismo

Río Mixcoac

Avenida Constituyentes

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