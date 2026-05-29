Sección 22 de la CNTE encabeza las movilizaciones en CDMX este 29 de mayo
Este viernes 29 de mayo de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE).
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas:
- 1 marcha
- 15 concentraciones
- 6 citas programada
- 3 rodadas ciclistas
- 1 rodada en patines
- 15 eventos de esparcimiento
A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.
Movilizaciones más relevantes
CNTE Sección XXII protestará en Gobernación
- Hora: 10:30 horas
- Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
- Demanda: Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019; mejoras salariales y laborales.
- Aforo estimado: 800 personas.
Pensionados de la CFE se movilizarán en Álvaro Obregón
- Hora: 08:00 horas
- Puntos:
- Órgano de Administración Judicial, colonia Guadalupe Inn.
- Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, colonia Los Alpes.
- Demanda: Rechazo a la reforma del artículo 127 constitucional sobre límites a jubilaciones y pensiones.
Colectivos feministas realizarán actividades en Iztapalapa
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Macroplaza Iztapalapa.
- Motivo: Protesta contra la gentrificación y turistificación derivada de la Copa Mundial 2026.
Movimiento estudiantil protestará en Ciudad Universitaria
- Hora: 12:00 horas
- Lugar: Bajo Puente del Estadio Olímpico Universitario, alcaldía Coyoacán.
- Actividades: Intervenciones gráficas y actividades culturales.
- Posibles afectaciones: Circuito Escolar e Insurgentes Sur.
Sindicato del IEMS amenaza con protestas y paro
- Hora: 14:00 horas
- Lugar: Plantel Coyoacán “Ricardo Flores Magón”.
- Demanda: Revisión salarial y cumplimiento del contrato colectivo.
- Advertencia: Posibles afectaciones sobre Calzada de Tlalpan.
Otras concentraciones programadas
En Cuauhtémoc
- Laboratorio 4:20 realizará actividades informativas sobre cannabis a las 14:00 horas en avenida Chapultepec y Amberes.
- Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” efectuará una conferencia frente a la Suprema Corte a las 16:00 horas.
- Feministas Radicales de la Periferia CDMX protestarán a las 17:00 horas en estación Revolución del Metro para exigir respeto al “vagón rosa”.
En Coyoacán
- Comité Feminista de la UAM instalará un tendedero de denuncias en la UAM Xochimilco desde las 09:00 horas.
- Colectivo “Okupache” realizará el evento “Sonando la Okupa” a las 19:30 horas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
En Tlalpan
- Frente de la Juventud Comunista de la ENAH convocó a una intervención gráfica antimundialista a las 12:00 horas.
- Colectiva “Justicia para Vero Soto” realizará una ceremonia en la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM.
En Iztapalapa
- Colectiva “Te Creo No Estás Sola” acudirá al Reclusorio Oriente a las 13:00 horas para exigir justicia en un caso de violencia sexual.
- Vecinos de la colonia Leyes de Reforma 3ª Sección acudirán a la alcaldía Iztapalapa para exigir retiro de escombros tras un incendio.
Alternativas viales recomendadas
Ante posibles bloqueos y afectaciones, autoridades recomiendan considerar rutas alternas:
Zona Centro y Cuauhtémoc
Evitar:
- Abraham González
- Bucareli
- Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Chapultepec
Alternativas:
- Circuito Interior
- Eje 1 Norte
- Fray Servando Teresa de Mier
- Viaducto Miguel Alemán
Coyoacán y Ciudad Universitaria
Evitar:
- Insurgentes Sur
- Circuito Escolar
- Calzada de Tlalpan
- Avenida Universidad
Alternativas:
- Periférico Sur
- División del Norte
- Eje 10 Sur
- Miguel Ángel de Quevedo
Iztapalapa
Evitar:
- Ermita Iztapalapa
- Eje 6 Sur
- Avenida Tláhuac
- Anillo Periférico Oriente
Alternativas:
- Eje 5 Sur
- Canal de Tezontle
- Río Churubusco
Álvaro Obregón
Evitar:
- Revolución
- Periférico Sur
- Barranca del Muerto
Alternativas:
- Patriotismo
- Río Mixcoac
- Avenida Constituyentes
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