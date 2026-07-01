Familiares de desaparecidos encabezarán las movilizaciones en CDMX este miércoles 1 de julio
La Ciudad de México (CDMX) tendrá este miércoles 1 de julio una jornada con 8 movilizaciones sociales, una rodada motociclista, dos rodadas ciclistas y 14 eventos masivos, de acuerdo con la agenda oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por lo que automovilistas, usuarios del Metro y transporte público deberán tomar precauciones ante posibles afectaciones viales en distintos puntos de la capital.
Las actividades estarán distribuidas principalmente en alcaldías como:
- Cuauhtémoc
- Tláhuac
- Benito Juárez
- Gustavo A. Madero
- Coyoacán
- Iztapalapa
- Venustiano Carranza
¿Qué movilizaciones habrá hoy en CDMX?
Desde temprano comenzarán varias concentraciones en diferentes puntos de la ciudad. Estas son algunas de las más relevantes:
1. Colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México
A partir de las 06:30 horas, integrantes del colectivo se reunirán en dos estaciones del Metro para trasladarse a una jornada de búsqueda individualizada.
Puntos de reunión:
- 06:30 horas: Metro Portales, Línea 2 (Benito Juárez)
- 07:30 horas: Metro Deportivo 18 de Marzo, Línea 3 (Gustavo A. Madero)
El objetivo será continuar actividades de búsqueda en el Cerro del Guerrero.
2. Protesta en Tláhuac por desaparición de menor
A las 08:00 horas, familiares y amigos de un joven desaparecido realizarán una concentración para exigir información sobre un menor visto por última vez el 25 de junio.
Ubicación:
- Avenida Tláhuac
- Avenida Acueducto
- Colonia Santiago Centro
- Alcaldía Tláhuac
La SSC advierte que podría haber afectaciones viales en la zona.
3. Manifestación en Palacio Nacional
A las 10:00 horas, integrantes del Grupo de Acción Revolucionaria acudirán al Centro Histórico.
Lugar:
- Palacio Nacional
- Correo Mayor s/n
- Centro Histórico
- Alcaldía Cuauhtémoc
Buscan entregar documentos relacionados con demandas sobre el T-MEC, soberanía nacional y recursos naturales.
4. Evento en Paseo de la Reforma
A las 11:00 horas, integrantes del colectivo La Comuna 4:20 llevarán a cabo actividades político-culturales en el marco del Día Internacional del Reggae.
Ubicación:
- Glorieta Simón Bolívar
- Paseo de la Reforma
- Colonia Guerrero
Entre sus actividades buscan promover diálogo y respeto a espacios compartidos por usuarios de cannabis.
5. Actividad en UAM Xochimilco
Al mediodía se realizará un foro relacionado con la Copa Mundial 2026.
Datos:
- Hora: 12:00
- Lugar: UAM Xochimilco
- Alcaldía: Coyoacán
El foro lleva por nombre “Despojo futbolero” y abordará temas relacionados con cambios de uso de suelo derivados del Mundial 2026.
6. Bellas Artes también tendrá concentración
A las 17:00 horas, la colectiva Para Todxs, Todo realizará actividades artísticas y culturales.
Ubicación:
- Palacio de Bellas Artes
- Centro Histórico
- Alcaldía Cuauhtémoc
La SSC señala que no se descartan afectaciones viales durante el evento.
Rodadas previstas hoy en CDMX
Además de las manifestaciones, también se tienen previstas rodadas durante la noche.
Rodadas ciclistas
19:45 horas
- Salida: Kiosco de la Alameda Central
- Destino: Tlalnepantla, Estado de México
20:15 horas
- Salida: Eje 5 Sur y calle 10 de Agosto
- Colonia Leyes de Reforma, Iztapalapa
- Destino: Museo Tamayo
Rodada motociclista
21:30 horas
- Punto de salida: Soriana Híper Consulado
- Alcaldía Venustiano Carranza
- Grupo: Incorregibles Estado de México
Autoridades advierten posibles afectaciones durante el trayecto.
Recomendaciones si vas a circular hoy en CDMX
Si sales este miércoles, toma previsiones especialmente en estas zonas:
- Centro Histórico
- Paseo de la Reforma
- Bellas Artes
- Metro Portales
- Metro Deportivo 18 de Marzo
- Avenida Tláhuac
- Insurgentes Centro
- Venustiano Carranza
La recomendación es anticipar tiempos de traslado y revisar rutas alternas, ya que varias actividades podrían generar tránsito lento durante gran parte del día.
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