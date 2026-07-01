Familiares de desaparecidos encabezarán las movilizaciones en CDMX este miércoles 1 de julio

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Movilizaciones en CDMX este 13 de enero. Foto: Cuartoscuro.

La Ciudad de México (CDMX) tendrá este miércoles 1 de julio una jornada con 8 movilizaciones sociales, una rodada motociclista, dos rodadas ciclistas y 14 eventos masivos, de acuerdo con la agenda oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por lo que automovilistas, usuarios del Metro y transporte público deberán tomar precauciones ante posibles afectaciones viales en distintos puntos de la capital.

Las actividades estarán distribuidas principalmente en alcaldías como:

Cuauhtémoc

Tláhuac

Benito Juárez

Gustavo A. Madero

Coyoacán

Iztapalapa

Venustiano Carranza

¿Qué movilizaciones habrá hoy en CDMX?

Desde temprano comenzarán varias concentraciones en diferentes puntos de la ciudad. Estas son algunas de las más relevantes:

1. Colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México

A partir de las 06:30 horas, integrantes del colectivo se reunirán en dos estaciones del Metro para trasladarse a una jornada de búsqueda individualizada.

Puntos de reunión:

06:30 horas: Metro Portales, Línea 2 (Benito Juárez)

Metro Portales, Línea 2 (Benito Juárez) 07:30 horas: Metro Deportivo 18 de Marzo, Línea 3 (Gustavo A. Madero)

El objetivo será continuar actividades de búsqueda en el Cerro del Guerrero.

2. Protesta en Tláhuac por desaparición de menor

A las 08:00 horas, familiares y amigos de un joven desaparecido realizarán una concentración para exigir información sobre un menor visto por última vez el 25 de junio.

Ubicación:

Avenida Tláhuac

Avenida Acueducto

Colonia Santiago Centro

Alcaldía Tláhuac

La SSC advierte que podría haber afectaciones viales en la zona.

3. Manifestación en Palacio Nacional

A las 10:00 horas, integrantes del Grupo de Acción Revolucionaria acudirán al Centro Histórico.

Lugar:

Palacio Nacional

Correo Mayor s/n

Centro Histórico

Alcaldía Cuauhtémoc

Buscan entregar documentos relacionados con demandas sobre el T-MEC, soberanía nacional y recursos naturales.

4. Evento en Paseo de la Reforma

A las 11:00 horas, integrantes del colectivo La Comuna 4:20 llevarán a cabo actividades político-culturales en el marco del Día Internacional del Reggae.

Ubicación:

Glorieta Simón Bolívar

Paseo de la Reforma

Colonia Guerrero

Entre sus actividades buscan promover diálogo y respeto a espacios compartidos por usuarios de cannabis.

5. Actividad en UAM Xochimilco

Al mediodía se realizará un foro relacionado con la Copa Mundial 2026.

Datos:

Hora: 12:00

Lugar: UAM Xochimilco

Alcaldía: Coyoacán

El foro lleva por nombre “Despojo futbolero” y abordará temas relacionados con cambios de uso de suelo derivados del Mundial 2026.

6. Bellas Artes también tendrá concentración

A las 17:00 horas, la colectiva Para Todxs, Todo realizará actividades artísticas y culturales.

Ubicación:

Palacio de Bellas Artes

Centro Histórico

Alcaldía Cuauhtémoc

La SSC señala que no se descartan afectaciones viales durante el evento.

Rodadas previstas hoy en CDMX

Además de las manifestaciones, también se tienen previstas rodadas durante la noche.

Rodadas ciclistas

19:45 horas

Salida: Kiosco de la Alameda Central

Destino: Tlalnepantla, Estado de México

20:15 horas

Salida: Eje 5 Sur y calle 10 de Agosto

Colonia Leyes de Reforma, Iztapalapa

Destino: Museo Tamayo

Rodada motociclista

21:30 horas

Punto de salida: Soriana Híper Consulado

Alcaldía Venustiano Carranza

Grupo: Incorregibles Estado de México

Autoridades advierten posibles afectaciones durante el trayecto.

Recomendaciones si vas a circular hoy en CDMX

Si sales este miércoles, toma previsiones especialmente en estas zonas:

Centro Histórico

Paseo de la Reforma

Bellas Artes

Metro Portales

Metro Deportivo 18 de Marzo

Avenida Tláhuac

Insurgentes Centro

Venustiano Carranza

La recomendación es anticipar tiempos de traslado y revisar rutas alternas, ya que varias actividades podrían generar tránsito lento durante gran parte del día.

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