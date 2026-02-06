Fans de BTS encabezan las movilizaciones en CDMX este 6 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX este 6 de febrero. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 6 de febrero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará Unión Army’s México BTS, grupo de fans de la agrupación surcoreana, para exigir justicia y transparencia ante abusos en la venta y distribución de boletos para los conciertos de la banda programados para el mes de mayo.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas cinco concentraciones, una cita agendada, tres rodadas ciclistas, 11 eventos de esparcimiento y 11 plantones . A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas programadas

Unión Army’s México BTS

Hora: 13:00

13:00 Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Ruta: Inicio: Metro Cuauhtémoc (Línea 1) Destino: Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Col. Doctores

Demanda: Exigen justicia y transparencia por presuntos abusos en la venta de boletos para conciertos del grupo BTS y trato digno a seguidores.

Exigen justicia y transparencia por presuntos abusos en la venta de boletos para conciertos del grupo BTS y trato digno a seguidores. Aforo estimado: 100 personas

Asamblea Ecologista Popular

Hora: 16:00

16:00 Alcaldía: Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo Ruta: Embajada de la República Islámica de Irán (Paseo de la Reforma) Destino: Embajada de Turquía (Monte Líbano)

Demanda: Protesta por la situación del Kurdistán iraní y acciones del gobierno turco.

Protesta por la situación del Kurdistán iraní y acciones del gobierno turco. Aforo estimado: 150 personas

Concentraciones y manifestaciones

Colectiva “Las Tonantzin”

Hora: 09:00

09:00 Alcaldía: Gustavo A. Madero

Gustavo A. Madero Lugar: Alcaldía Gustavo A. Madero

Alcaldía Gustavo A. Madero Demanda: Justicia para una trabajadora víctima de agresión sexual.

Justicia para una trabajadora víctima de agresión sexual. Aforo: 30 personas

Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”

Hora: 11:00

11:00 Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución Demanda: Rechazo a operativos e inspecciones y al cobro del Artículo 304 del Código Fiscal.

Rechazo a operativos e inspecciones y al cobro del Artículo 304 del Código Fiscal. Aforo: 60 personas

Partido Comunista Revolucionario de la UAM

Hora: 12:00

12:00 Alcaldía: Iztapalapa

Iztapalapa Lugar: UAM Unidad Iztapalapa

UAM Unidad Iztapalapa Demanda: Protesta contra el imperialismo y la intervención extranjera en Venezuela.

Protesta contra el imperialismo y la intervención extranjera en Venezuela. Aforo: 50 personas

Colectivo “Cubo” – ENP No. 5 “José Vasconcelos”

Hora: 12:30

12:30 Alcaldía: Tlalpan

Tlalpan Lugar: Preparatoria No. 5

Preparatoria No. 5 Actividades: Elaboración de carteles Marcha interna

Demanda: Justicia para cinco alumnos expulsados.

Justicia para cinco alumnos expulsados. Aforo: 120 personas

Colectivo “Hasta Encontrarles” CDMX

Hora: 13:00

13:00 Alcaldía: Gustavo A. Madero

Gustavo A. Madero Lugar: Metro Instituto Politécnico Nacional (Línea 6)

Metro Instituto Politécnico Nacional (Línea 6) Demanda: Exigen seguimiento a casos de personas desaparecidas.

Exigen seguimiento a casos de personas desaparecidas. Aforo: 50 personas

Docentes de la ESIA Zacatenco (IPN)

Hora: 14:00

14:00 Alcaldía: Gustavo A. Madero

Gustavo A. Madero Lugar: Unidad Zacatenco

Unidad Zacatenco Demanda: Mesa de trabajo por demandas laborales, transparencia financiera y mejoras en instalaciones.

Mesa de trabajo por demandas laborales, transparencia financiera y mejoras en instalaciones. Aforo: 50 personas

Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”

Hora: 15:00

15:00 Alcaldía: Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo Lugar: Parque de la Amistad México–Azerbaiyán (Reforma)

Parque de la Amistad México–Azerbaiyán (Reforma) Demanda: Protesta por el conflicto en Gaza y papel de gobiernos internacionales.

Protesta por el conflicto en Gaza y papel de gobiernos internacionales. Aforo: 50 personas

Citas agendadas

UPVA “28 de Octubre” – Venustiano Carranza

Hora: 12:00

12:00 Alcaldía: Iztacalco

Iztacalco Lugar: Secretaría de Vivienda

Secretaría de Vivienda Demanda: Contra operativos que afectan a vendedores ambulantes.

Contra operativos que afectan a vendedores ambulantes. Aforo: 25 personas

Colectivo “Tadeo”

Hora: 12:00

12:00 Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Lugar: Poder Judicial de la CDMX

Poder Judicial de la CDMX Demanda: Justicia para un motociclista fallecido en accidente vial.

Justicia para un motociclista fallecido en accidente vial. Aforo: 20 personas

Rodadas motociclistas

La Klica Biker del Norte

Hora: 19:30

19:30 Salida: Estadio “Banorte”, Coyoacán

Estadio “Banorte”, Coyoacán Destino: Xochimilco

Xochimilco Motivo: Rodada de convivencia

Rodada de convivencia Aforo: 50 motociclistas

Rodadas ciclistas

“Rata Bikers”

Hora: 20:00

20:00 Salida: Caballito de Reforma

Caballito de Reforma Destino: Parque Axomiatla

Parque Axomiatla Aforo: 20 ciclistas

“Colibrí es CDMX”

Hora: 20:30

20:30 Salida: GAM (Acuario Michin / Basílica de Guadalupe)

GAM (Acuario Michin / Basílica de Guadalupe) Destino: Parque Xotepingo

Parque Xotepingo Aforo: 20 ciclistas

“Freebikes”

Hora: 20:45

20:45 Alcaldía: Azcapotzalco

Azcapotzalco Salida: Parque Revolución

Parque Revolución Destino: Por definir

Por definir Aforo: 30 ciclistas