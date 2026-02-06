Fans de BTS encabezan las movilizaciones en CDMX este 6 de febrero

| 06:35 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Movilizaciones en CDMX este 6 de febrero. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 6 de febrero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará Unión Army’s México BTS, grupo de fans de la agrupación surcoreana, para exigir justicia y transparencia ante abusos en la venta y distribución de boletos para los conciertos de la banda programados para el mes de mayo.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas cinco concentraciones, una cita agendada, tres rodadas ciclistas, 11 eventos de esparcimiento y 11 plantones . A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas programadas

Unión Army’s México BTS

  • Hora: 13:00
  • Alcaldía: Cuauhtémoc
  • Ruta:
    • Inicio: Metro Cuauhtémoc (Línea 1)
    • Destino: Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Col. Doctores
  • Demanda: Exigen justicia y transparencia por presuntos abusos en la venta de boletos para conciertos del grupo BTS y trato digno a seguidores.
  • Aforo estimado: 100 personas

Asamblea Ecologista Popular

  • Hora: 16:00
  • Alcaldía: Miguel Hidalgo
  • Ruta:
    • Embajada de la República Islámica de Irán (Paseo de la Reforma)
    • Destino: Embajada de Turquía (Monte Líbano)
  • Demanda: Protesta por la situación del Kurdistán iraní y acciones del gobierno turco.
  • Aforo estimado: 150 personas

Concentraciones y manifestaciones

Colectiva “Las Tonantzin”

  • Hora: 09:00
  • Alcaldía: Gustavo A. Madero
  • Lugar: Alcaldía Gustavo A. Madero
  • Demanda: Justicia para una trabajadora víctima de agresión sexual.
  • Aforo: 30 personas

Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”

  • Hora: 11:00
  • Alcaldía: Cuauhtémoc
  • Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución
  • Demanda: Rechazo a operativos e inspecciones y al cobro del Artículo 304 del Código Fiscal.
  • Aforo: 60 personas

Partido Comunista Revolucionario de la UAM

  • Hora: 12:00
  • Alcaldía: Iztapalapa
  • Lugar: UAM Unidad Iztapalapa
  • Demanda: Protesta contra el imperialismo y la intervención extranjera en Venezuela.
  • Aforo: 50 personas

Colectivo “Cubo” – ENP No. 5 “José Vasconcelos”

  • Hora: 12:30
  • Alcaldía: Tlalpan
  • Lugar: Preparatoria No. 5
  • Actividades:
    • Elaboración de carteles
    • Marcha interna
  • Demanda: Justicia para cinco alumnos expulsados.
  • Aforo: 120 personas

Colectivo “Hasta Encontrarles” CDMX

  • Hora: 13:00
  • Alcaldía: Gustavo A. Madero
  • Lugar: Metro Instituto Politécnico Nacional (Línea 6)
  • Demanda: Exigen seguimiento a casos de personas desaparecidas.
  • Aforo: 50 personas

Docentes de la ESIA Zacatenco (IPN)

  • Hora: 14:00
  • Alcaldía: Gustavo A. Madero
  • Lugar: Unidad Zacatenco
  • Demanda: Mesa de trabajo por demandas laborales, transparencia financiera y mejoras en instalaciones.
  • Aforo: 50 personas

Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”

  • Hora: 15:00
  • Alcaldía: Miguel Hidalgo
  • Lugar: Parque de la Amistad México–Azerbaiyán (Reforma)
  • Demanda: Protesta por el conflicto en Gaza y papel de gobiernos internacionales.
  • Aforo: 50 personas

Citas agendadas

UPVA “28 de Octubre” – Venustiano Carranza

  • Hora: 12:00
  • Alcaldía: Iztacalco
  • Lugar: Secretaría de Vivienda
  • Demanda: Contra operativos que afectan a vendedores ambulantes.
  • Aforo: 25 personas

Colectivo “Tadeo”

  • Hora: 12:00
  • Alcaldía: Cuauhtémoc
  • Lugar: Poder Judicial de la CDMX
  • Demanda: Justicia para un motociclista fallecido en accidente vial.
  • Aforo: 20 personas

Rodadas motociclistas

La Klica Biker del Norte

  • Hora: 19:30
  • Salida: Estadio “Banorte”, Coyoacán
  • Destino: Xochimilco
  • Motivo: Rodada de convivencia
  • Aforo: 50 motociclistas

Rodadas ciclistas

“Rata Bikers”

  • Hora: 20:00
  • Salida: Caballito de Reforma
  • Destino: Parque Axomiatla
  • Aforo: 20 ciclistas

“Colibrí es CDMX”

  • Hora: 20:30
  • Salida: GAM (Acuario Michin / Basílica de Guadalupe)
  • Destino: Parque Xotepingo
  • Aforo: 20 ciclistas

“Freebikes”

  • Hora: 20:45
  • Alcaldía: Azcapotzalco
  • Salida: Parque Revolución
  • Destino: Por definir
  • Aforo: 30 ciclistas

