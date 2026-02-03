Alumnos del CCH Sur regresan a clases presenciales en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Estudiantes del CCH Sur regresan a clases presenciales. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur anunció el regreso a clases presenciales para este martes 3 de febrero, con el arranque del semestre 2026-2 en la Ciudad de México (CDMX).

La información fue difundida por la Dirección del plantel a través de sus canales oficiales, donde se detalló que el retorno a las aulas se realizará bajo nuevas condiciones de seguridad e infraestructura dentro de las instalaciones universitarias.

La comunidad estudiantil retomará actividades académicas presenciales tras el periodo intersemestral, con medidas orientadas a fortalecer la seguridad en el entorno escolar.

Refuerzan seguridad e infraestructura en CCH Sur

Como parte de las acciones implementadas para este regreso, el plantel informó sobre una serie de mejoras enfocadas en la seguridad y vigilancia dentro del campus.

Entre las principales medidas se encuentran:

Nuevos controles de acceso

Incremento en el número de botones de emergencia

Instalación de luminarias en diversas zonas del plantel

Conformación de brigadas universitarias de apoyo

Estas acciones buscan reforzar la prevención y atención ante cualquier situación que pudiera presentarse dentro de la escuela en CDMX, así como mejorar las condiciones de movilidad y visibilidad en las áreas comunes.

Inicio del semestre 2026-2

El regreso presencial marca el arranque formal de las actividades académicas correspondientes al nuevo semestre escolar en el CCH Sur, uno de los planteles del sistema de bachillerato de la UNAM en la capital del país.

Autoridades escolares señalaron que las clases se desarrollarán conforme a la programación académica establecida, por lo que estudiantes deberán presentarse en los horarios asignados para cada grupo.

