Fiscalía CDMX sigue investigando la muerte de joven en Reforma; no descarta más delitos

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Fotos: Cuartoscuro

La Fiscalía CDMX informó que continúa la investigación por el fallecimiento de un joven que fue trasladado desde los festejos realizados en Paseo de la Reforma, tras el partido México-Ecuador, al Hospital General Dr. Rubén Leñero, donde perdió la vida por broncoaspiración, de acuerdo con la información oficial.

La institución señaló que la carpeta de investigación permanece abierta para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si existen responsabilidades penales adicionales relacionadas con este caso.

Fiscalía CDMX analiza videos, testimonios y pruebas periciales

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía CDMX realiza diversas diligencias para reconstruir lo ocurrido antes de que el joven perdiera el conocimiento.

Entre las pruebas que son analizadas se encuentran:

Testimonios de personas que lo acompañaban

de personas que lo acompañaban Videograbaciones de la zona de los festejos

de la zona de los festejos Dictámenes periciales

Estudios toxicológicos

Otros elementos integrados a la carpeta de investigación

La autoridad precisó que estas acciones buscan establecer las circunstancias específicas en las que ocurrió el fallecimiento.

No descartan otros delitos relacionados con el caso

La Fiscalía CDMX indicó que, hasta el momento, no descarta la posible comisión de algún otro delito asociado con la muerte del joven, por lo que las investigaciones continúan.

El organismo explicó que agentes del Ministerio Público, peritos y elementos de la Policía de Investigación mantienen las actuaciones necesarias para esclarecer completamente los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades conforme a la ley.

Asimismo, reiteró que las investigaciones se desarrollan con apego al debido proceso y con base en evidencia técnica.

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