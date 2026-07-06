Pantallas del Mundial en CDMX reunieron a un millón 350 mil aficionados en el México vs Inglaterra

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En CDMX, se reunieron más de un millón de personas. Foto: Cuartoscuro

El partido entre las selecciones de México e Inglaterra reunió a un millón 350 mil personas en el Zócalo y en los 56 puntos de transmisión instalados por el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) para que habitantes y visitantes presenciaran el encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial de Futbol 2026, informó el Gobierno capitalino.

Operativo en CDMX

Para atender la afluencia de aficionados, la administración capitalina implementó un operativo interinstitucional con la participación de más de 40 mil servidores públicos, entre ellos más de 17 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes realizaron labores de vigilancia en el Estadio Ciudad de México, el Fan Fest del Zócalo y el corredor de Paseo de la Reforma.

Queremos aplaudir el enorme papel de la Selección Nacional, su entrega llenó de orgullo a todo el país.



​El operativo de hoy garantizó un flujo seguro y ordenado para las y los miles de asistentes que compartieron la emoción. pic.twitter.com/YdGuQti2oV — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 6, 2026

Con el propósito de distribuir a los asistentes y reducir el riesgo de aglomeraciones, se habilitaron 56 sedes de transmisión, incluidas 30 pantallas instaladas sobre Paseo de la Reforma.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reconoció la coordinación entre las alcaldías capitalinas y 11 municipios conurbados de la Zona Metropolitana, además de destacar la realización de actividades musicales y artísticas durante la jornada. Tras concluir el encuentro, también felicitó a la Selección Mexicana por su desempeño en el Mundial de Futbol 2026.

Durante el operativo, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a 17 personas en Paseo de la Reforma, de las cuales tres fueron trasladadas a hospitales por intoxicación etílica. Además, brindaron atención a siete personas en el Zócalo y a cinco en el Estadio Ciudad de México. En el resto de las sedes, seis uniformados recibieron atención médica sin requerir traslado hospitalario.

Como parte de las acciones para inhibir el consumo de alcohol en la vía pública, personal de la Secretaría de Gobierno decomisó y destruyó 13 mil 133 latas de cerveza y 566 botellas, además de realizar el apercibimiento y retiro de 925 comerciantes que ejercían el comercio informal.

Por su parte, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) inspeccionó establecimientos y espacios donde se comercializaban bebidas alcohólicas, lo que derivó en la suspensión de nueve estacionamientos por incumplir la normatividad vigente.

El dispositivo también contó con la participación del ERUM, CRUM, Cruz Roja, IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y Pemex, instituciones que desplegaron personal y unidades médicas en el Estadio Ciudad de México, el Zócalo y las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

Desde las primeras horas del día, miles de personas comenzaron a concentrarse en la Plaza de la Constitución para seguir el encuentro, mientras que el Ángel de la Independencia alcanzó su aforo máximo, por lo que el resto de los asistentes se distribuyó a lo largo de Paseo de la Reforma para presenciar el partido en las pantallas instaladas por el Gobierno capitalino.

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