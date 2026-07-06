Reforma mantiene reducción de carriles por desmontaje de infraestructura del Mundial, alternativas viales

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Continúan trabajos para retirar infraestructura en Reforma. Foto: SSC CDMX

La circulación sobre Paseo de la Reforma continúa con afectaciones este domingo debido a las labores de retiro de la infraestructura instalada para las actividades del Mundial 2026. La reducción de carriles se mantiene en dirección al poniente, por lo que autoridades capitalinas recomendaron a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas.

07:27 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación sobre carriles centrales de Av. Paseo de la Reforma al Oriente desde Estela de Luz, por retiro de logística. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Circuito Interior. pic.twitter.com/MVFxSJ5Fym — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 6, 2026

Los trabajos se realizan en uno de los corredores con mayor flujo vehicular de la Ciudad de México (CDMX), luego de que concluyeran las actividades relacionadas con el torneo en esa zona. Las maniobras forman parte del proceso de desmontaje del mobiliario temporal utilizado durante el Mundial.

Debido a ello, la circulación presenta restricciones en un tramo importante de Paseo de la Reforma, lo que podría generar tránsito lento durante gran parte del día.

¿En qué tramo de Paseo de la Reforma hay reducción de carriles?

La afectación vial se registra en los carriles con dirección al poniente, desde la avenida Hidalgo hasta la Estela de Luz.

En ese tramo permanecen los trabajos para retirar estructuras, pantallas y demás infraestructura instalada durante los eventos mundialistas, por lo que el paso de vehículos se encuentra parcialmente limitado.

Las autoridades pidieron a los conductores extremar precauciones al circular por la zona y respetar las indicaciones del personal encargado de las maniobras.

07:41 #PrecauciónVial | Reducción de carriles sobre Av. Paseo de la Reforma al Poniente desde Av. Hidalgo hasta Estela de Luz, por retiro de logística. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Circuito Interior. pic.twitter.com/wLIkEv4kCm — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 6, 2026

Estas son las alternativas viales recomendadas

Ante la reducción de carriles sobre Paseo de la Reforma, autoridades de la CDMX recomendaron utilizar otras vialidades para evitar retrasos en los traslados.

Las principales alternativas son:

Avenida Chapultepec

Circuito Interior

Asimismo, se sugirió anticipar los tiempos de recorrido, ya que las labores de desmontaje podrían ocasionar carga vehicular, especialmente en las horas de mayor afluencia.

La recomendación es mantenerse atento a los reportes de tránsito en tiempo real, ya que las restricciones podrían modificarse conforme avancen los trabajos de retiro de la infraestructura del Mundial 2026.

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