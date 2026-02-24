Frente Nacional por las 40 horas encabeza las movilizaciones en CDMX este 24 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX este 24 de febrero. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 24 de febrero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Frente Nacional por las 40 horas.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas siete concentraciones, siete cita agendada, dos rodadas motociclistas, un rodada ciclista, una rodada de autos, una rodada en patines y 19 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas

• Familiares y amigos de militar desaparecido

Hora: 09:00

09:00 Punto de partida: Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia Destino: Zócalo capitalino

Zócalo capitalino Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Demanda: Exigen esclarecimiento por la desaparición forzada del Cabo Zapador ocurrida en febrero de 2020 en Puebla, determinación de responsabilidades y acceso a la justicia para sus familiares.

Exigen esclarecimiento por la desaparición forzada del Cabo Zapador ocurrida en febrero de 2020 en Puebla, determinación de responsabilidades y acceso a la justicia para sus familiares. Aforo estimado: 40 personas

Posibles afectaciones: Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y calles del Centro Histórico.

Concentraciones

• Frente Amplio de Familias Buscadoras de Justicia “Luciérnagas”

Hora: 06:30

06:30 Lugar: Estación Chabacano (Líneas 2, 8 y 9 del Metro)

Estación Chabacano (Líneas 2, 8 y 9 del Metro) Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Demanda: Abordarán transporte para continuar jornada de búsqueda en inmediaciones del Ajusco (Tlalpan).

Abordarán transporte para continuar jornada de búsqueda en inmediaciones del Ajusco (Tlalpan). Aforo: 35

• Frente Nacional por las 40 Horas

Hora: 08:00

08:00 Lugar: Cámara de Diputados (Puerta de visitantes), Emiliano Zapata 854, Col. El Parque

Cámara de Diputados (Puerta de visitantes), Emiliano Zapata 854, Col. El Parque Alcaldía: Venustiano Carranza

Venustiano Carranza Demanda: Incorporación de dos días de descanso en la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas y modificación de horas extraordinarias.

Incorporación de dos días de descanso en la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas y modificación de horas extraordinarias. Aforo: 250

Posible impacto vial: Congreso de la Unión y avenidas Emiliano Zapata, Eduardo Molina y calzada Ignacio Zaragoza.

• Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas

Hora: 12:00

12:00 Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Sur

Reclusorio Preventivo Varonil Sur Alcaldía: Xochimilco

Xochimilco Demanda: Acompañamiento a mujer trans víctima de intento de feminicidio; exigen justicia y reparación del daño.

Acompañamiento a mujer trans víctima de intento de feminicidio; exigen justicia y reparación del daño. Aforo: 25

• Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)

Hora: 12:00

12:00 Lugar: ENAH, Periférico Sur y Zapote, Col. Isidro Fabela

ENAH, Periférico Sur y Zapote, Col. Isidro Fabela Alcaldía: Tlalpan

Tlalpan Demanda: Presentación de postura institucional respecto al movimiento BDS; actividades académicas y simbólicas desde las 16:00 horas.

Presentación de postura institucional respecto al movimiento BDS; actividades académicas y simbólicas desde las 16:00 horas. Aforo: 70

• Colectivo “Plataforma 4:20”

Hora: 13:00

13:00 Lugar: Av. Río Churubusco y Añil (Bajo puente)

Av. Río Churubusco y Añil (Bajo puente) Alcaldía: Iztacalco

Iztacalco Demanda: Evento político-cultural con talleres sobre reducción de riesgos asociados al consumo y uso responsable del espacio público.

Evento político-cultural con talleres sobre reducción de riesgos asociados al consumo y uso responsable del espacio público. Aforo: 20

• Ciudadana con afectación bancaria

Hora: 14:00

14:00 Lugar: Corporativo HSBC Premier, Paseo de la Reforma 347

Corporativo HSBC Premier, Paseo de la Reforma 347 Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Demanda: Denuncia por cancelación de cuentas bancarias.

Denuncia por cancelación de cuentas bancarias. Aforo: 30

• Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C.

Hora: 15:00

15:00 Lugar: Zócalo capitalino

Zócalo capitalino Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Demanda: Exigen información sobre animales retirados tras desalojo del refugio y claridad sobre su estado de salud.

Exigen información sobre animales retirados tras desalojo del refugio y claridad sobre su estado de salud. Aforo: 50

• Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos

Hora: 18:30

18:30 Lugar: Mercado “Pescaditos”, Col. Pedregal de Santa Úrsula

Mercado “Pescaditos”, Col. Pedregal de Santa Úrsula Alcaldía: Coyoacán

Coyoacán Demanda: Información sobre cumplimiento de peticiones y aplicación de presupuesto 2025 para mercados públicos.

Información sobre cumplimiento de peticiones y aplicación de presupuesto 2025 para mercados públicos. Aforo: 80

Citas agendadas con autoridades

• Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Sociales Populares

Hora: 14:00

14:00 Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1 Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Demanda: Atención a problemáticas en materia de vivienda.

Atención a problemáticas en materia de vivienda. Aforo: 40

• Movimiento Social por la Tierra

Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Av. Nuevo León 210)

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Av. Nuevo León 210) Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Demanda: Regularización de predios y ejidos en Hidalgo.

Regularización de predios y ejidos en Hidalgo. Aforo: 35

