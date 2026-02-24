Frente Nacional por las 40 horas encabeza las movilizaciones en CDMX este 24 de febrero
Este martes 24 de febrero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Frente Nacional por las 40 horas.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas siete concentraciones, siete cita agendada, dos rodadas motociclistas, un rodada ciclista, una rodada de autos, una rodada en patines y 19 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Marchas
• Familiares y amigos de militar desaparecido
- Hora: 09:00
- Punto de partida: Ángel de la Independencia
- Destino: Zócalo capitalino
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Demanda: Exigen esclarecimiento por la desaparición forzada del Cabo Zapador ocurrida en febrero de 2020 en Puebla, determinación de responsabilidades y acceso a la justicia para sus familiares.
- Aforo estimado: 40 personas
Posibles afectaciones: Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y calles del Centro Histórico.
Concentraciones
• Frente Amplio de Familias Buscadoras de Justicia “Luciérnagas”
- Hora: 06:30
- Lugar: Estación Chabacano (Líneas 2, 8 y 9 del Metro)
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Demanda: Abordarán transporte para continuar jornada de búsqueda en inmediaciones del Ajusco (Tlalpan).
- Aforo: 35
• Frente Nacional por las 40 Horas
- Hora: 08:00
- Lugar: Cámara de Diputados (Puerta de visitantes), Emiliano Zapata 854, Col. El Parque
- Alcaldía: Venustiano Carranza
- Demanda: Incorporación de dos días de descanso en la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas y modificación de horas extraordinarias.
- Aforo: 250
Posible impacto vial: Congreso de la Unión y avenidas Emiliano Zapata, Eduardo Molina y calzada Ignacio Zaragoza.
• Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas
- Hora: 12:00
- Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Sur
- Alcaldía: Xochimilco
- Demanda: Acompañamiento a mujer trans víctima de intento de feminicidio; exigen justicia y reparación del daño.
- Aforo: 25
• Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)
- Hora: 12:00
- Lugar: ENAH, Periférico Sur y Zapote, Col. Isidro Fabela
- Alcaldía: Tlalpan
- Demanda: Presentación de postura institucional respecto al movimiento BDS; actividades académicas y simbólicas desde las 16:00 horas.
- Aforo: 70
• Colectivo “Plataforma 4:20”
- Hora: 13:00
- Lugar: Av. Río Churubusco y Añil (Bajo puente)
- Alcaldía: Iztacalco
- Demanda: Evento político-cultural con talleres sobre reducción de riesgos asociados al consumo y uso responsable del espacio público.
- Aforo: 20
• Ciudadana con afectación bancaria
- Hora: 14:00
- Lugar: Corporativo HSBC Premier, Paseo de la Reforma 347
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Demanda: Denuncia por cancelación de cuentas bancarias.
- Aforo: 30
• Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C.
- Hora: 15:00
- Lugar: Zócalo capitalino
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Demanda: Exigen información sobre animales retirados tras desalojo del refugio y claridad sobre su estado de salud.
- Aforo: 50
• Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos
- Hora: 18:30
- Lugar: Mercado “Pescaditos”, Col. Pedregal de Santa Úrsula
- Alcaldía: Coyoacán
- Demanda: Información sobre cumplimiento de peticiones y aplicación de presupuesto 2025 para mercados públicos.
- Aforo: 80
Citas agendadas con autoridades
• Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Sociales Populares
- Hora: 14:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Demanda: Atención a problemáticas en materia de vivienda.
- Aforo: 40
• Movimiento Social por la Tierra
- Hora: Durante el día
- Lugar: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Av. Nuevo León 210)
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Demanda: Regularización de predios y ejidos en Hidalgo.
- Aforo: 35
