Jalisco pasa noche de horror: Persisten bloqueos y violencia tras muerte del “Mencho”

Bloqueos persisten en Jalisco tras abatimiento del “Mencho” Foto: Omar Hernández

Las autoridades reportaron violencia en Jalisco, con bloqueos carreteros e incendios de vehículos tras la muerte de el “Mencho“. Los hechos se registraron desde la noche del lunes hasta la madrugada del martes, luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo federal el domingo en Tapalpa.

Las acciones incluyeron la quema de unidades del transporte público y vehículos particulares, así como obstrucciones en carreteras estatales y federales. El gobierno estatal mantiene activo el operativo de seguridad con refuerzo de fuerzas federales.

Bloqueos e incendios en Guadalajara, Cihuatlán y Autlán

En la colonia Villa de Andalucía, en Guadalajara, un camión de transporte urbano fue interceptado por sujetos armados. Pasajeros y conductor descendieron de la unidad antes de que fuera incendiada.

En Cihuatlán, automovilistas reportaron el incendio de varios vehículos sobre la carretera federal 200, a la altura de la comunidad El Aguacate. Las unidades fueron colocadas de forma transversal para impedir la circulación en ambos sentidos.

Otro hecho ocurrió en Autlán, donde al menos dos vehículos fueron posicionados en uno de los accesos a la cabecera municipal e incendiados. Habitantes permanecieron en sus domicilios ante el riesgo de nuevos incidentes.

Incineran pipa en Tala para liberar la carretera Guadalajara Ameca

En Tala, autoridades intervinieron en la carretera Guadalajara Ameca, a la altura del crucero El Refugio, donde permanecía una pipa incendiada desde el domingo.

De acuerdo con reportes oficiales, el tanque aún contenía combustible, lo que representaba un riesgo. Elementos de seguridad decidieron incinerar el producto inflamable restante para reducir el peligro y permitir el retiro del vehículo.

Tras el procedimiento, la circulación también comenzó a restablecerse en ese tramo carretero.

Código Rojo activo y suspensión de clases este martes

El estado mantiene activo el operativo Código Rojo, con refuerzo de presencia militar y de la Guardia Nacional. Autoridades informaron que al menos 2 mil 500 elementos adicionales realizan patrullajes en distintos municipios.

Aunque la intensidad de los ataques disminuyó respecto a la noche anterior, las corporaciones de seguridad continúan en alerta.

Para este martes se mantiene la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos. Las autoridades indicaron que, si no se registran nuevos hechos graves, las actividades podrían reanudarse el miércoles 25 de febrero.

Las dependencias estatales pidieron a la población mantenerse informada a través de canales oficiales ante cualquier actualización relacionada con bloqueos o afectaciones a la circulación.

