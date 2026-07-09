Policía de CDMX muere por disparo en patrulla; su compañero accionó arma al quitarse la chamarra

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Arma se accionó accidentalmente. Foto: Cuartoscuro

Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México murió luego de recibir un disparo dentro de una patrulla, cuando otro elemento presuntamente accionó su arma de manera accidental mientras intentaba quitarse la chamarra durante el traslado a su servicio.

El hecho ocurrió mientras ambos oficiales viajaban en la unidad MX-454-D4 sobre Avenida del Peñón, en la colonia Revolución, alcaldía Venustiano Carranza. El policía que realizó el disparo quedó a disposición del Ministerio Público y ya es investigado por la Dirección General de Asuntos Internos.

¿Cómo ocurrió el disparo dentro de la patrulla?

De acuerdo con la SSC, los dos policías se dirigían a la asignación de su servicio cuando uno de ellos intentó quitarse la chamarra.

En ese momento, el oficial llevaba consigo su arma de cargo y, presuntamente, esta se accionó de forma accidental, lesionando a su compañero.

Tras el disparo, el herido fue trasladado de inmediato en la misma patrulla a un hospital, donde personal médico intentó brindarle atención; sin embargo, minutos después fue declarado sin signos vitales.

Abren investigación contra el policía involucrado

La SSC informó que el oficial que portaba el arma fue presentado ante el agente del Ministerio Público para determinar las responsabilidades correspondientes.

Además, la Dirección General de Asuntos Internos abrió una carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

La dependencia agregó que ya notificó a la familia del policía fallecido y aseguró que recibirá acompañamiento legal y apoyo psicológico durante el proceso.

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