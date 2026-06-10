¿Vas a la inauguración del Mundial? CDMX pide llegar al estadio desde las 7:00 de la mañana

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Gobierno confía en que CNTE retire plantón antes del torneo. Foto:Cuartoscuro/Getty

Mientras Segob confía en que la CNTE retire sus protestas, la Ciudad de México ya tiene una estrategia para quienes asistirán al partido inaugural.

A dos días de la inauguración del Mundial, el Gobierno federal mantiene la expectativa de que los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) regresen a sus comunidades y concluyan las movilizaciones que mantienen en la Ciudad de México.

El plan: llegar desde las 7:00 y desayunar en los alrededores

Sin embargo, ante la cercanía del evento, el Gobierno de la Ciudad de México ya definió una estrategia para los aficionados que acudirán al partido inaugural en el Estadio Ciudad de México: llegar desde las 7 de la mañana y desayunar en los alrededores para evitar contratiempos.

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, aseguró que el acceso al inmueble está garantizado, aunque pidió a los asistentes tomar previsiones.

“Quiero dejar absolutamente claro para que no haya dudas, el acceso a los aficionados al estadio el próximo jueves está garantizado”, afirmó.

No obstante, recomendó llegar con varias horas de anticipación.

“Que desayunen ya en las inmediaciones del estadio; a las 7, 8 de la mañana que estén ahí para que después el acceso sea muy sencillo”, señaló.

Además, advirtió que quienes intenten llegar poco antes del inicio del encuentro podrían enfrentar mayores complicaciones para ingresar.

Segob mantiene la “aspiración” de liberar las calles

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina, confirmó que continúan las conversaciones con la CNTE.

El funcionario señaló que el gobierno busca garantizar tanto el derecho a la protesta como la movilidad de la ciudadanía y reconoció que existe una aspiración concreta rumbo al arranque del torneo.

“Queremos que los maestros estén en sus comunidades, queremos que se liberen las calles del Centro Histórico, queremos que no haya una afectación a la ciudadanía”, expresó.

Colectivos no podrán ingresar al perímetro de seguridad

Las autoridades capitalinas informaron que los distintos colectivos que han anunciado manifestaciones ya fueron notificados de las restricciones de acceso al perímetro de seguridad establecido alrededor del estadio.

De acuerdo con César Cravioto, tampoco podrán ingresar a la denominada “última milla” de seguridad instalada con motivo de la inauguración mundialista.

Asimismo, indicó que continúan las conversaciones con colectivos antimundialistas y con grupos de buscadores para definir los espacios donde podrán realizar sus manifestaciones.

El secretario de Gobierno consideró que los próximos días serán los de mayor tensión y que la situación podría relajarse después de la inauguración.

“De aquí al jueves será lo más álgido y después irá bajando la tensión”, afirmó.

Por ahora, el Gobierno federal apuesta a que las negociaciones prosperen y el Gobierno capitalino a la prevención. El jueves, horas antes del silbatazo inicial, ambas estrategias tendrán su primera prueba.

Autoridades dialogan con colectivos de buscadores

El secretario de Gobierno capitalino informó que también existe comunicación con colectivos de personas buscadoras para definir espacios donde puedan expresar sus demandas sin afectar el dispositivo de seguridad del Mundial.

“Con los colectivos de buscadores se está buscando alternativas, estamos viendo si pueden quedarse en algún lugar cercano a la última milla”, señaló.

Finalmente, el funcionario estimó que la mayor tensión en materia de movilizaciones se registrará antes de la inauguración del torneo.

“De aquí al jueves será lo más álgido y después irá bajando la tensión”, concluyó el secretario del Gobierno de la capital.

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