¡Ajolotes exprés! Pintan murales de un día para otro en Indios Verdes

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Ajolotes en Indios Verdes fueron pintados exprés por el Mundial. Fotos:Lidia Rivera

A menos de 24 horas de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Indios Verdes amaneció con una nueva imagen. Durante la noche del 9 de junio, trabajadores realizaron labores de pintura en pilares y muros para colocar figuras de ajolotes gigantes multicolores, una intervención que sorprendió a miles de usuarios que diariamente utilizan este nodo de transporte del norte de la Ciudad de México (CDMX).

La transformación ocurrió de manera acelerada y se suma a las “acciones de mejoramiento urbano impulsadas en distintos puntos de la capital con motivo del torneo internacional”. Sin embargo, la intervención también generó cuestionamientos entre usuarios debido a que persisten problemas de infraestructura que, aseguran, llevan meses sin resolverse, como las escaleras eléctricas que no funcionan.

Ajolotes fueron pintados en una sola noche rumbo al Mundial

Hasta hace unos días, el Cetram de Indios Verdes no mostraba señales visibles de adecuaciones relacionadas con la inauguración mundialista.

No obstante, durante la tarde y noche del martes, personal del Gobierno capitalino fue visto trabajando en diversas zonas del complejo, donde utilizaron plantillas para plasmar figuras de ajolotes y frases alusivas a la identidad de la CDMX.

Al amanecer, los usuarios que transitan por este punto de conexión entre la capital y el Edomex encontraron pilares y paredes decorados con los característicos anfibios que se han convertido en uno de los símbolos visuales utilizados en espacios públicos de la ciudad.

La intervención fue realizada en áreas de circulación de peatones y en estructuras visibles para quienes utilizan el Metro, Metrobús, Cablebús y el servicio de transporte concesionado que opera en la zona.

La ajolotización vuelve a generar controversia

La colocación de estas figuras ocurre en medio de la discusión pública que ha generado la llamada “ajolotización” de espacios urbanos en la CDMX.

Durante los últimos meses, parques, estaciones de transporte, puentes y edificios públicos han incorporado imágenes de ajolotes como parte de distintas estrategias de identidad visual impulsadas por autoridades locales.

Aunque algunos ciudadanos consideran que estas intervenciones ayudan a mejorar la imagen urbana, otros han cuestionado la inversión de recursos en elementos decorativos cuando existen necesidades relacionadas con mantenimiento, movilidad e infraestructura.

En el caso de Indios Verdes, las reacciones no tardaron en aparecer entre usuarios que diariamente utilizan este centro de transferencia, considerado uno de los más importantes y concurridos de la capital.

Escaleras eléctricas llevan meses sin funcionar

Uno de los principales reclamos expresados por usuarios tiene que ver con las escaleras eléctricas del Cetram Indios Verdes, que continúan fuera de servicio pese a la renovación visual realizada en las últimas horas.

Las estructuras permanecen sin operar desde hace varios meses, situación que afecta especialmente a personas adultas mayores, usuarios con movilidad reducida y pasajeros que trasladan equipaje o mercancías.

Mientras los nuevos ajolotes decoran pilares y muros del complejo, miles de personas continúan utilizando diariamente las instalaciones para conectar con el Metro, Metrobús, Cablebús y rutas hacia el Edomex, en uno de los puntos de movilidad más importantes de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La intervención realizada en vísperas del Mundial volvió a poner sobre la mesa el debate entre la mejora de la imagen urbana y la atención a problemas de funcionamiento en la infraestructura pública.

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