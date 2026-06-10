Guía mundialista: cómo llegar al Estadio CDMX en Metro, Tren Ligero y RTP

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Rutas de transporte público para llegar al Estadio CDMX. Foto: Cuartoscuro

¿Van a ir a la inauguración del Mundial? El Gobierno de la CDMX dio a conocer cuáles son las diferentes rutas de transporte público que se pueden utilizar para llegar al Estadio de la Ciudad de México. Sí, éstas contemplan el Metro, Metrobús, Tren Ligero y RTP.

Rutas de transporte público para llegar al Estadio de la CDMX

Las autoridades de la CDMX recomiendan las siguientes rutas de transporte público para llegar al Estadio de la Ciudad de México este jueves 11 de junio, en la inauguración del Mundial:

1.- Desde el Centro Histórico de la CDMX (Zócalo capitalino)

Aseguran que la ruta más sencilla es utilizar la Línea 2 del Metro de la CDMX, llegar hasta la estación Tasqueña y transbordar al Tren Ligero para llegar a la estación Estadio Azteca.

2.- Desde la Roma-Condesa (Glorieta de Insurgentes)

Si están en la Roma-Condesa, las autoridades indican que pueden tomar la Línea 1 del Metrobús y bajar en la estación Félix Cuevas, donde podrán transbordar a la estación Insurgentes Sur de la Línea 12 del Metro, para luego bajar en la estación Ermita y subirse a la Línea 2 con dirección a Tasqueña. Ahí podrán tomar el Tren Ligero y descender en la Estación Estadio Azteca.

3.- Desde Reforma (Chapultepec)

Si están sobre la avenida Paseo de la Reforma, explican que pueden tomar la Línea 7 del Metrobús, bajar en la estación Hidalgo y entrar a la Línea 2 del Metro con dirección Tasqueña. Una vez ahí, abordar el Tren Ligero hasta la estación Estadio Azteca.

4.- Desde Polanco (Soumaya)

Si están en Polanco, las autoridades capitalinas comentan que pueden tomar la Línea 7 del Metro con dirección a Barranca del Muerto, bajar en Tacubaya y transbordar a la Línea 9. Luego bajarse en Chabacano y tomar la Línea 2 con dirección a Tasqueña para subir al Tren Ligero y descender en la estación Estadio Azteca.

4.- Desde Coyoacán (Centro de Coyoacán)

En este caso, si están en el Centro de Coyoacán, las autoridades recomiendan tomar un viaje corto en taxi (local o de plataforma) hasta la estación General Anaya de la Línea 2 del Metro. De ahí dirigirse a Tasqueña y tomar el Tren Ligero hasta la estación Estadio Azteca.

5.- Desde Xochimilco (Centro de Xochimilco)

Por último, desde Xochimilco, aseguran que lo más indicado es subirse al Tren Ligero con dirección a Tasqueña y bajarse en la estación Estadio Azteca.

Rutas especiales de RTP

También las autoridades de la CDMX invitan a utilizar las rutas especiales de RTP “Park & Ride” para llegar al Estadio de la Ciudad de México para la inauguración del Mundial.

En este caso, deben tomar en cuenta los siguientes puntos de salida, para que dejen sus automóviles estacionados y suban a las unidades de RTP:

Auditorio Nacional (calzada Reforma Nacional s/n esquina avenida Paseo de la Reforma)

Salida: Auditorio Nacional

Llegada: CETRAM Huipulco

Salidas cada 15 minutos

Disponible desde las 7:00

Costo de servicio de ida y vuelta: 500 pesos

Parque México (avenida México en la colonia Hipódromo Condesa)

Salida: Parque México

Llegada: CETRAM Huipulco

Salidas cada 15 minutos

Disponible desde las 7:00

Costo de servicio ida y vuelta: 350 pesos

Plaza Carso (Lago Zurich 245 en la colonia Granada)

Salida: Plaza Carso

Llegada: Santa Úrsula / Santo Tomás

Salidas cada 15 minutos

Disponible desde las 07:00

Costo de servicio ida y vuelta: 500 pesos

Xochimilco (Canal de Garay, Anillo Periférico 1)

Salida: Parque Ecológico Xochimilco

Llegada: CETRAM Huipulco

Salidas cada 15 minutos

Disponible desde las 07:00

Costo de servicio ida y vuelta: 500 pesos

Estadio Olímpico Universitario (Trolebús Línea 7, avenida Universidad 4223)

Salida: Terminal C.U

Llegada: Santa Úrsula / Santo Tomás

Salidas cada 15 minutos

Disponible desde las 07:00

Costo de servicio de ida y vuelta: 350 pesos

Six Flags (estacionamiento del parque de diversiones, carretera Picacho-Ajusco Km 1.5, Jardines del Ajusco)

Salida: SixFlags

Llegada: CETRAM Huipulco

Salidas cada 15 minutos

Disponible desde las 07:00

Costo de servicio de ida y vuelta: 500 pesos

Y por último, igual señalan que estarán las rutas de “Ride”, las cuales contarán con salidas cada 15 minutos y tendrán un costo de 350 pesos por ida y vuelta:

Bellas Artes: de Avenida Juárez y Eje Central hasta Santa Úrsula/Santo Tomás

de Avenida Juárez y Eje Central hasta Santa Úrsula/Santo Tomás Reforma: de la Glorieta del Ángel de la Independencia con destino a Santa Úrsula/Santo Tomás

de la Glorieta del Ángel de la Independencia con destino a Santa Úrsula/Santo Tomás Palacio de los Deportes: desde Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco hasta Santa Úrsula/Santo Tomás

desde Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco hasta Santa Úrsula/Santo Tomás Estadio Olímpico Universitario: de la Terminal CU hasta Santa Úrsula/Santo Tomás

de la Terminal CU hasta Santa Úrsula/Santo Tomás Parque México: desde Avenida Sonora, en el cierre de circuito del RTP Hipódromo, con destino a CETRAM Huipulco

desde Avenida Sonora, en el cierre de circuito del RTP Hipódromo, con destino a CETRAM Huipulco San Jerónimo: de Tarasquillo s/n, San Jerónimo Lídice, hasta CETRAM Huipulco

de Tarasquillo s/n, San Jerónimo Lídice, hasta CETRAM Huipulco CETRAM Chapultepec: desde Bosque de Chapultepec Primera Sección, a Santa Úrsula/Santo Tomás

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