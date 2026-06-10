Seguridad, transporte, cierres y rutas alternas: así operará CDMX ante protestas por el Mundial

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Movilidad alterna será reforzada con RTP, Metrobús y Transportes. Fotos:Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) presentó un esquema especial de operación para atender las movilizaciones anunciadas en el marco de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Durante una conferencia encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, junto con integrantes de su gabinete, se detallaron los ejes de seguridad, transporte, cierres y rutas alternas, con atención prioritaria en:

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

El Zócalo capitalino

Casetas de Tlalpan sobre la México-Cuernavaca

La mandataria aseguró que el Gobierno capitalino buscará garantizar simultáneamente el derecho a la manifestación y la movilidad de millones de personas que participarán en las actividades relacionadas con el torneo internacional.

Clara Brugada garantiza libre manifestación y descarta actos de represión

Brugada señaló que este 10 de junio se desarrollarán diversas movilizaciones y expresiones sociales en distintos puntos de la ciudad, por lo que el Gobierno capitalino decidió informar anticipadamente sobre las zonas donde podrían registrarse afectaciones.

“Hoy estamos en un día de movilizaciones y demostraciones antes del Mundial de todo tipo. Damos a conocer dónde se llevarán a cabo las movilizaciones para que la ciudadanía no sea afectada en su recorrido y movilidad”, expresó.

La jefa de Gobierno recordó que el 10 de junio es una fecha vinculada a la memoria histórica nacional por los hechos ocurridos durante el llamado “Halconazo” de 1971.

También advirtió que las autoridades no responderán con acciones represivas ante posibles provocaciones.

“Se van a quedar con las ganas quienes tratan de generar alguna provocación para que haya una respuesta de represión por parte del Gobierno de la ciudad y la respuesta es: no va a haber represión, no vamos a caer en ninguna provocación”, afirmó.

Asimismo, indicó que eventos internacionales como Juegos Olímpicos, Mundiales o cumbres internacionales suelen atraer la atención global, por lo que su administración garantizará el respeto a los derechos de quienes se manifiesten pacíficamente.

“Actuaremos si algunos buscan aprovechar las movilizaciones para cometer delitos. No vamos a aceptar agresiones, daños o actos que pongan en riesgo a la población o al mobiliario”, agregó.

Brugada destacó que se desplegarán operativos de información, coordinación institucional y gestión vial para evitar afectaciones mayores a la población.

Seguridad: desplegarán mil 700 policías en toda la ciudad

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que participarán mil 700 elementos de las subsecretarías de Operación Policial y Control de Tránsito, además de personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

Entre las acciones anunciadas se encuentra un operativo especial en la caseta México-Cuernavaca, donde se prevé el arribo de autobuses que transportan estudiantes normalistas procedentes de Guerrero.

El funcionario explicó que, derivado de denuncias ciudadanas, existe la posibilidad de que algunas unidades transporten objetos que puedan ser utilizados para agredir, por lo que se solicitará autorización para realizar revisiones preventivas.

Precisó que, en caso de que los pasajeros no permitan las inspecciones, los autobuses no podrán ingresar a la Ciudad de México.

También confirmó que la SSC dará acompañamiento a las movilizaciones con motivo del 55 aniversario del “Halconazo” y a la denominada “Marcha de las Antorchas”, convocada por colectivos de búsqueda y miembros de la CNTE.

En caso de que alguna movilización se dirija al AICM, la SSC trabajará coordinadamente con la Secretaría de Marina para garantizar la operación de ambas terminales y el traslado de pasajeros.

Los policías desplegados portarán únicamente equipo de protección integrado por casco, peto, escudo de acrílico, coderas, rodilleras y extintores de polvo químico seco, pero no estarán armados, acotó.

Cierres, transporte y rutas alternas durante las movilizaciones

El titular de la Secretaría de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, informó que se implementó un plan emergente para mantener el traslado de usuarios mediante el apoyo de RTP, Transportes Eléctricos, Metrobús y corredores concesionados.

Detalló que, ante posibles movilizaciones en las inmediaciones del aeropuerto, podrían cerrar temporalmente las estaciones Oceanía y Pantitlán del Metro

Sin embargo, aseguró que la movilidad será cubierta mediante transporte alternativo

La Línea 4 del Metrobús que conecta con el AICM operará mediante rutas alternas cuando sea necesario

También se aplicarán ajustes en el servicio de RTP que conecta Chapultepec con el aeropuerto

En Calzada de Tlalpan se prevén cierres temporales , por lo que podría suspenderse momentáneamente la operación del Tren Ligero entre Taxqueña y Xochimilco

, por lo que podría Para compensar esta medida, se habilitarán unidades de RTP y Transportes Eléctricos que circularán por vialidades paralelas a Tlalpan.

El funcionario destacó que los servicios alternativos serán gratuitos y contarán con unidades de reserva para atender cualquier contingencia.

AICM, casetas y estadio: los puntos con mayor vigilancia

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, informó que ya se encuentra activo un protocolo especial en las casetas de Tlalpan, en el AICM y en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Pidió a las personas con vuelos programados para la tarde o noche anticipar su llegada al aeropuerto debido a las posibles afectaciones derivadas de las movilizaciones.

Respecto a la marcha conmemorativa del 10 de junio, señaló que el recorrido será abreviado y se desarrollará del Casco de Santo Tomás al Cine Cosmos.

Asimismo, confirmó que habrá presencia institucional en la velada organizada por colectivos de búsqueda y grupos de la CNTE.

Cravioto dejó claro que los manifestantes no podrán ingresar más allá del perímetro de seguridad instalado alrededor del estadio.

“No van a poder pasar más allá de la última milla en torno al Estadio por estar a poco más de 24 horas del inicio del Mundial”, afirmó.

Añadió que esta restricción ya fue comunicada a los organizadores.

Además, recomendó a quienes viven en Xochimilco evitar trayectos que utilicen Calzada de Tlalpan.

Derechos Humanos vigilará las movilizaciones y eventos del Mundial

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González Saravia Calderón, informó que el organismo desplegará personal para observar el desarrollo de las manifestaciones y garantizar el respeto a los derechos de todas las personas involucradas.

La presencia de la Comisión se extenderá a la zona de última milla del Estadio Ciudad de México, el Zócalo capitalino, los festivales relacionados con el Mundial y los juzgados cívicos.

La funcionaria explicó que estas acciones se realizarán durante las movilizaciones programadas para el 10 y 11 de junio.

Con estas medidas, el Gobierno capitalino aseguró que existen condiciones para garantizar tanto el desarrollo de la inauguración del Mundial 2026 como el ejercicio de los derechos de libre manifestación y movilidad en la CDMX.

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