Se terminó el sueño: México cae ante Inglaterra y se despide del Mundial 2026

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México es eliminado por Inglaterra. Foto: AFP

La Selección Mexicana quedó eliminada de la Copa del Mundo 2026 tras caer ante Inglaterra 3-2 en el Estadio Ciudad de México, resultado que puso fin al sueño mundialista del conjunto dirigido por Javier Aguirre.

El Tricolor no pudo superar a una de las selecciones favoritas al título y volvió a despedirse en el llamado “quinto partido”, tal como ocurrió hace 40 años en 1986.

Aunque la derrota dejó un sabor amargo, México firmó su mejor actuación en una Copa del Mundo desde 1986 y terminó el juego en el área de los ingleses, quienes jugaban con uno menos desde el 54′ tras la expulsión del defensa Jarell Quansah.

Un partido lleno de intensidad

Desde el silbatazo inicial, ambos equipos protagonizaron un encuentro intenso, con México intentando imponer condiciones impulsado por el apoyo de su afición, mientras Inglaterra apostó por la posesión del balón y la calidad individual de sus figuras Harry Kane y Jude Bellingham.

Durante gran parte del encuentro, el conjunto mexicano buscó reaccionar y generó oportunidades para igualar el marcador, pero la defensa inglesa y las intervenciones de su guardameta Jordan Pickford, evitaron la remontada.

Inglaterra golpeó primero muy temprano con un doble impacto de Jude Bellingham, quien marcó el 1-0 al minuto 36′ y repitió al 38’, aprovechando desajustes defensivos en la zona baja mexicana.

¡NO TE LO CREO! ESE ERROR Y NOS CUESTA EL 0-2 😮‍💨



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México reaccionó antes del descanso y logró meterse de nuevo al partido al 42’, cuando Julián Quiñones aprovechó una jugada colectiva para marcar el 2-1 y encender al público local. Ese gol cambió el ritmo del encuentro, ya que el Tri empezó a competir con mayor intensidad y cerró mejor la primera parte.

En el segundo tiempo, el partido subió de tensión, Inglaterra amplió la ventaja al 60’ con un penal convertido por Harry Kane tras una falta dentro del área, poniendo el 3-1.

PENAL PARA INGLATERRA Y CAYÓ EL 1-3



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México no bajó los brazos y respondió al 69’ con otro penal, ahora ejecutado por Raúl Jiménez para el 3-2, luego de una acción revisada por VAR que mantuvo con vida al equipo mexicano.

GOOOOL DE MÉXICO ¡GOOOOL DE JIMÉNEZ!

DESDE LOS ONCE PASOS



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En el cierre, México tuvo posesión y buscó el empate con centros constantes y presión alta, pero Inglaterra resistió con orden defensivo y buenas intervenciones de su portero Jordan Pickford. El conjunto inglés terminó aguantando el resultado en un final muy intenso, avanzando a cuartos de final en un partido que se definió por la eficacia en las áreas y los momentos clave.

En los minutos finales, el Tricolor volcó a todos sus hombres al ataque, con tres delanteros, Guillermo Martínez, Santi Gimenez y Raúl Jiménez, aunque no logró cambiar la historia y terminó consumándose la eliminación.

México iguala lo hecho en 1986

En el Mundial de 1986 dispiutado también en territorio nacional y bajo un formato distinto con 24 selecciones, el equipo dirigido por Bora Milutinović alcanzó los cuartos de final tras eliminar a Bulgaria, pero cayó en una dramática tanda de penales frente a Alemania Federal.

Ahora, en el primer Mundial con 48 equipos y una ronda adicional de eliminación directa, el Tricolor volvió a quedarse a un paso de instalarse entre las ocho mejores selecciones del planeta.

Más allá del resultado, el equipo de Javier Aguirre protagonizó una de las mejores participaciones de México en los Mundiales. El Tricolor superó la fase de grupos con paso perfecto, avanzó a la ronda de eliminación directa y eliminó a Ecuador para instalarse en los octavos de final, donde se encontró con una Inglaterra que hizo valer su jerarquía.

El conjunto nacional volvió a disputar un partido con la posibilidad de meterse entre las ocho mejores selecciones del torneo, algo que únicamente había conseguido en el Mundial de 1986. Sin embargo, al igual que hace cuatro décadas, el sueño terminó en la ronda previa al “sexto partido”, por lo que México igualó su mejor actuación histórica sin conseguir dar el siguiente paso.

Se termina el sueño del anfitrión

La eliminación también significó el final del camino para una selección que ilusionó a millones de aficionados con un futbol sólido, una defensa que fue de las mejores del torneo y un ambiente inigualable en cada partido disputado en casa.

A lo largo del Mundial 2026, el equipo nacional logró devolver la ilusión a su afición con victorias importantes y terminar invicto hasta los dieciseisavos de final. Sin embargo, frente a una de las grandes potencias del futbol mundial, el esfuerzo no fue suficiente para romper una barrera que permanece intacta desde hace cuatro décadas.

Ahora, el balance quedará para el análisis, México volvió a competir entre los mejores del mundo, igualó la actuación conseguida en 1986 y demostró que puede pelear de tú a tú con las principales selecciones, aunque el ansiado regreso a los cuartos de final y jugar el sexto partido tendrá que seguir esperando.

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