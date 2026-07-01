Goles de la Selección contra Ecuador hicieron temblar a México; se activan sismógrafos

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Foto: Cuartoscuro

La alta afluencia de aficionados para ver el partido entre México y Ecuador en diversos espacios públicos del país no solo quedó en fotografías, pues ambas anotaciones de la Selección Mexicana se plasmaron en varias estaciones que registraron los conocidos sismos artificiales.

Según destacó el investigar del Instituto de Geofísica de la UNAM, y exdirector del Servicio Sismológico Nacional (SSN), Carlos Valdes, la celebración por el gol de Julián Quiñones, al minuto 22 del encuentro, fue captada por un sismómetro instalado a 100 metros del Estadio Ciudad de México.

El primer gol de México contra Ecuador, registrado en un sismómetro a 100 metros del ExAzteca o CdMx. Cortesía de G. Espitia. Vamos México! pic.twitter.com/HA8pqkqvC7 — Dr. Carlos Valdes (@CarlosMValdes1) July 1, 2026

De igual forma, la onda fue percibida por al menos dos estaciones en la alcaldía Miguel Hidalgo, una de ellas al interior del Panteón Civil de Dolores y la otra en la colonia Lomas de Sotelo.

Mientras que la fiesta del segundo “gol sísmico”, como ya le llaman en redes sociales, y anotado por Raúl Jiménez al minuto 31, fue captada por una estación instalada en el centro de Guadalajara, Jalisco.

Una de las estaciones sísmicas qué están en el centro de #Guadalajara Jalisco a registrado el festejo, así el registro del 2do #gol de #Mexico registrado por la estación, Un "Gol Sismico"#mundialdefútbol2026 pic.twitter.com/nY8NHkjhuT — 🌋 Emmanuel Rms📈 (@EMMR_EHZ_JA) July 1, 2026

Toda vez que estos “sismos” locales no llegan al registro del SSN, ya que no se trata de temblores reales, al consistir de un golpe seco y colectivo que genera ondas cortas superficiales. Incluso, este tipo de fenómenos han sido captados en algunos conciertos musicales en lugares grandes, donde los asistentes brincan al unísono.

Ello, según destacan diversos especialistas, se debe a la alta sensibilidad de este tipo de equipos, hechos para “percibir” movimientos en un área de terreno, por lo que son activados por gente pasando, el tránsito o por festejos como el de este martes, donde las pantallas gigantes instaladas en diversos espacios públicos en las ciudades mexicanas reunieron a cientos, y hasta miles, de aficionados.

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