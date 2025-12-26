Pase turístico en contingencia ambiental: ¿sirve para circular en CDMX y Edomex?

GENERANDO AUDIO...

El pase turístico es un trámite que se debe realizar para autos con placas foráneas que quieren visitar la capital o Edomex y se tramita en línea mediante el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX); sin embargo, muchos se preguntan si funciona cuando se aplica contingencia ambiental.

Es importante resaltar que el pase turístico para Edomex es el mismo que el de CDMX.

¿El pase turístico aplica cuando hay contingencia ambiental?

Datos del Gobierno capitalino indicaron que no es válido cuando hay contingencia ambiental. El pase aplica para autos que no tengan placas de CDMX, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Lo anterior, porque los autos con placas de dichos estados se rigen bajo el programa Hoy No Circula.

Contingencia ambiental en Toluca

El día de ayer se declaró contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca para este 26 de diciembre en:

Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

También, la medida es para la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco, la cual se integra por los municipios de: Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Tianguistenco, Texcalyacac y Xalatlaco.

Sin embargo, la medida fue levantada este viernes.

Alerta para automovilistas

Si eres del Edomex y tu municipio pertenece a la Zona Metropolitana del Valle (ZMVM) y estás en tu región, no te pueden infraccionar.

¿Qué municipios de Edomex pertenecen a la ZMVM?

Los municipios del Edomex que pertenecen a la ZMVM son:

Acolman, Amecameca, Apaxco, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Coacalco de Berriozábal, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Ecatzingo, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Jaltenco, Jilotzingo, Juchitepec, La Paz, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, Temascalapa, Tenango del Aire, Teoloyucan, Teotihuacan, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Tequixquiac, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco, Tlalnepantla de Baz, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad, Villa del Carbón y Zumpango.

Ya lo sabes: si te quieren infraccionar por contingencia en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca o en la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco, y estás en tu municipio de la ZMVM, e intentan hacerlo, es ilegal.

