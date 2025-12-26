GENERANDO AUDIO...

Serán 14 suburbanos y 33 unidades de larga distancia. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de México firmó un contrato por 920 millones de euros (unos 19 mil 389 millones 996 mil pesos mexicanos) con Alstom para el mantenimiento y compra de 47 trenes que serían utilizados en las cuatro principales rutas de pasajeros que conectarán el país, como el Tren México-Pachuca.

De acuerdo con AFP, la empresa francesa publicó un comunicado este 26 de diciembre, donde destacó que el acuerdo se firmó con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario de México (ARTF).

El contrato destaca la compra de 33 trenes de pasajeros de larga distancia y 14 trenes suburbanos para México. Incluye el mantenimiento de estas unidades durante cinco años, por un monto de 920 millones de euros.

¿Dónde se usarán los nuevos trenes de pasajeros en México?

Alstom no indicó directamente si dichos trenes serán para las cuatro principales líneas de pasajeros que está construyendo el Gobierno de México. No obstante, compartió detalles que permiten inferir su uso.

La empresa precisó que los 14 trenes para servicios suburbanos tendrán capacidad de hasta 600 pasajeros. Las unidades serían para el tramo ampliado del Tren Suburbano que conectará a CDMX desde Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En cambio, Alstom indicó que los 33 trenes de diésel restantes conectarán las “regiones clave del centro y el norte del país”. Cada unidad tendrá una capacidad de aproximadamente 300 pasajeros para los servicios interurbanos.

Los servicios interurbanos son aquellos que conectan ciudades u otros núcleos urbanos. Las líneas de trenes de pasajeros que construye el Gobierno de México entran en esa clasificación, por sus características.

De esa forma, los trenes de Alstom serían utilizados en las siguientes rutas:

México – Pachuca

CDMX – Querétaro

Querétaro – Irapuato

Saltillo – Nuevo Laredo

Desde febrero de 2025, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) indicó que, en total, plantean 13 nuevas rutas de tren que sumarán más de 3 mil kilómetros de líneas ferroviarias nuevas y rehabilitadas.

En México, fabricarán partes de los trenes de pasajeros

Alstom indicó en su comunicado que más de tres cuartas partes del contenido de los trenes de pasajeros se fabricarán en Ciudad Sahagún, municipio de Hidalgo, en México. Y es que, en dicha región está la primera planta de montaje de Alstom en Norteamérica.

La empresa indicó que el contrato firmado con las autoridades mexicanas permitirá “crear y mantener cientos de empleos” en ingeniería, gestión de proyectos y manufactura.

En el comunicado, la directora general de Alstom en la región norte de América Latina, Maite Ramos, aseguró que el acuerdo “impulsa la industria ferroviaria mexicana, fomenta la especialización técnica y refuerza la red de proveedores locales.”

