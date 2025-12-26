GENERANDO AUDIO...

En México, al menos 336 policías han sido asesinados en lo que va de 2025, lo que equivale a un promedio de un elemento de seguridad ejecutado cada día, de acuerdo con el registro de la organización civil Causa en Común.

Tan sólo del 12 al 18 de diciembre de 2025, se documentaron cuatro policías asesinados en el país. Los casos ocurrieron en Estado de México, Puebla, Sinaloa y Tabasco, con una víctima en cada entidad durante ese periodo.

Policías asesinados en México: cifras de 2025

Los datos recopilados por Causa en Común muestran que la violencia contra corporaciones de seguridad aumentó 8% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 320 policías asesinados.

En lo que va de 2025, las entidades con más policías asesinados son:

Sinaloa : 46

: 46 Guerrero : 37

: 37 Guanajuato : 36

: 36 Michoacán : 33

: 33 Veracruz: 24

Estas cinco entidades concentran una parte significativa de los homicidios de policías registrados a nivel nacional durante el año.

El informe también señala que del 1 de octubre de 2024 al 18 de diciembre de 2025, se han registrado al menos 430 policías asesinados en el país, considerando el arranque del actual Gobierno federal.

Las cifras reflejan que los ataques contra elementos de seguridad se mantienen constantes, sin una reducción sostenida en el número de víctimas.

Comparativo con 2024

Durante 2024, Causa en Común documentó 320 policías asesinados, también con un promedio cercano a uno por día. Los estados con mayor número de casos ese año fueron:

Guanajuato : 61

: 61 Estado de México : 24

: 24 Guerrero : 22

: 22 Chiapas : 20

: 20 Michoacán: 17

